Alpine investigará qué pasó en Austria: "No estamos satisfechos"

Alpine llegaba al Gran Premio de Austria después de una temporada en la que prácticamente todo le había salido bien. O, al menos, en la que los domingos solía obtener buenos resultados. Pero lo vivido en el Red Bull Ring fue todo lo contrario, ya que ni Pierre Gasly ni Franco Colapinto pudieron ser protagonistas en la carrera.

El piloto francés arrancó 11° y terminó 13° en lo que calificó como un Gran Premio "horrible", mientras que el argentino llegó 15° después de caer al fondo del pelotón en la salida por un problema en el coche y luego sufrir por la falta de ritmo.

Esto dejó a Alpine sin puntos con ambos monoplazas, algo inédito hasta ahora en un fin de semana de Fórmula 1 de la temporada 2026.

"La evaluación sincera es que nos faltó ritmo para ser realmente competitivos este fin de semana y no estábamos en condiciones de pelear por los puntos al caer la bandera a cuadros", comenzó Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, al analizar lo sucedido.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

"Hicimos todo lo posible para darnos una oportunidad y mantenernos al alcance de los Racing Bulls, incluso cambiando a Pierre a una estrategia de tres paradas durante el Virtual Safety Car. Sin embargo, eso no cambió demasiado el resultado final, lo que demuestra que este fin de semana simplemente no tuvimos la velocidad necesaria".

"Tenemos que asegurarnos de que esto sea solo un tropiezo y no una tendencia. Necesitamos entender por qué ocurrió y corregirlo rápidamente", instó el británico.

Alpine analizará los problemas en la salida de Colapinto y Gasly

Colapinto no fue el único piloto de Alpine afectado por una falta de potencia en la salida, ya que Gasly también perdió posiciones al momento de arrancar.

El equipo investigará lo sucedido para evitar que vuelva a repetirse antes de que la Fórmula 1 viaje a Silverstone para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña el próximo fin de semana.

"Ambos pilotos tuvieron malas largadas por una falta de potencia, algo que debemos investigar, ya que las salidas han sido uno de nuestros puntos fuertes este año", dijo Nielsen.

Lo concreto es que nadie en Alpine quedó conforme con lo realizado en el Gran Premio de Austria, por lo que Nielsen espera una recuperación en la siguiente cita.

"No estamos satisfechos con el resultado, pero sabemos que este tipo de situaciones van y vienen a lo largo de la temporada, y lo más importante es reaccionar y seguir incorporando rendimiento al coche. También vale la pena destacar que nuestro equipo de pits hizo un trabajo excelente hoy, completando cinco muy buenas paradas en condiciones de mucho calor, lo cual no es una tarea sencilla".

"Esperamos recuperarnos y volver a mostrar un rendimiento como el que tuvimos al comienzo de la temporada. El próximo fin de semana será la carrera de casa para Enstone y los aficionados siempre son increíbles en Silverstone, así que trabajaremos duro para conseguir un resultado positivo y ofrecer un buen espectáculo", finalizó.