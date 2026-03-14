No es exagerado decir que el inicio de Williams en 2026 ha sido un desastre. Tomando como muestra las tres sesiones de clasificación en Melbourne y Shanghái, su mejor posición en la parrilla fue el 15° lugar de Alex Albon en Australia, cuando su compañero de equipo Carlos Sainz no logró clasificar tras tener problemas en la tercera práctica libre.

En China, Sainz y Albon quedaron eliminados en Q1 en la 17° y 18° posición, a dos y seis décimas de Q2 respectivamente, con Sainz clasificando en la misma posición en la carrera sprint, mientras que Albon quedó también quedó en la misma posición el viernes, pero salió desde el pitlane.

Alexander Albon, Williams Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Es fácil señalar que el coche de Williams tiene un sobrepeso significativo, algo que el equipo reconoció en Australia. Pero la magnitud de su déficit claramente se debe a más factores, por lo que el equipo que pasó la mayor parte de 2025 enfocándose en este año deberá volver a la mesa de diseño para traer mejoras aerodinámicas significativas.

"No podemos escondernos detrás del peso porque, al final del día, hay otros autos que no están en el peso ideal en el medio del pelotón", dijo un frustrado Albon. "Definitivamente no tanto como nosotros, pero aún tienen sobrepeso, y el déficit que tenemos respecto a estos equipos no se debe solo a eso."

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Más allá del peso y la falta de carga aerodinámica, Williams estuvo completamente perdido en China con importantes problemas de balance del auto y prácticamente agotó todas las opciones para solucionarlos.

"Estamos yendo a áreas en las que nunca habíamos estado antes", explicó Albon. "Nada parece arreglar el coche. Estoy seguro de que el Cadillac es más rápido que nosotros en varias curvas, así que solo estoy tratando de entender qué está pasando. El mayor problema en este momento es que el coche se levanta de una rueda, así que necesitamos arreglar eso.

"Hay muchos problemas de balance en el coche, también estamos viendo algo de falta de carga aerodinámica, así que es una acumulación de cosas."

¿Otra carrera dolorosa por delante?

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Albon dijo que probablemente largará nuevamente desde el pitlane el domingo, para que el equipo pueda sacar su FW47 del parc fermé y realizar más ajustes de puesta a punto durante la noche para darle un balance manejable.

"Vamos a tener una discusión esta noche sobre qué más podemos hacer para intentar solucionarlo. Nos vamos a romper un poco la cabeza y, si creemos que hay una teoría, creo que me verán largar desde el pitlane otra vez."

Williams rindió más allá de todas las expectativas el año pasado, pasando del noveno al quinto lugar en el campeonato de constructores. Ir en la dirección opuesta ahora, a pesar del enfoque explícito en 2026 y del beneficio de contar con unidades de potencia Mercedes líderes en su clase, ha sido un golpe para el equipo de Grove.

"Es justo decir que todos estamos frustrados, pero el equipo está completamente alineado en esto", insistió Albon. "Ha sido un inicio de temporada doloroso, pero todavía tengo fe en este equipo. Es solo que vienes de un nivel tan alto el año pasado para volver más o menos a donde estabas antes.

"Pero ya hemos estado aquí antes, sabemos lo que se necesita para volver y además estamos más preparados. Solo tenemos que esperar, desafortunadamente no es un proceso fácil. Solo tenemos que intentar superar en desarrollo a nuestros rivales del medio del pelotón y terminar la temporada en un buen lugar. Pero por ahora, claramente estamos bastante atrás."

Fotos del Gran Premio de China de F1 - Sábado