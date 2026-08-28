Albon se sincera sobre el agotamiento que sufrió ante las crecientes exigencias de la F1
Alex Albon ha revelado cómo el exigente calendario comercial de la Fórmula 1 lo dejó muy agotado durante la temporada 2025.
Alex Albon se ha sincerado sobre sus dificultades con el agotamiento durante la temporada 2025 de Fórmula 1, admitiendo que las crecientes exigencias del campeonato y su implacable agenda comercial lo dejaron sintiéndose gravemente exhausto.
Hablando desde Mónaco apenas unos días después de un difícil fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, Albon habló sobre los desafíos de equilibrar los compromisos fuera de la pista.
Al aparecer en el podcast The Fast And The Curious, Albon reveló que sus responsabilidades adicionales, especialmente en torno a las carreras en Estados Unidos, le pasaron factura el año pasado.
"Me encuentro tan agotado, especialmente cuando nos acercamos a nuestras carreras estadounidenses, porque está claro que es allí donde tenemos más demanda, ya sea por parte de socios o por contenido, o lo que sea", explicó Albon cuando se le preguntó sobre cómo equilibra sus compromisos como introvertido en un campeonato que tiene más miradas encima que nunca.
"Estoy feliz de ser auténticamente yo mismo en estas situaciones, pero al mismo tiempo, no sé qué es, simplemente me agota. Así que, para desconectar, priorizarme y pasar quizá una o dos noches de vuelta en casa y luego volver a volar o lo que sea, pongo mucha más atención en eso. Sentí que el año pasado acabé bastante quemado".
Al hablar de cómo se relajó después de la carrera en Zandvoort, Albon añadió: "Ayer fue literalmente... ¿Qué hicimos? Nada. Nos despertamos, tomamos un brunch con Carlos. Literalmente volvimos, no hicimos nada. Fuimos a cenar, volvimos y vimos más de nada y luego nos acostamos temprano.
Alexander Albon, Williams
Photo by: Eric Le Galliot
"Hoy es un poco así, muy normal, sentado en el sofá haciendo las tareas de casa, limpiando el apartamento. Después de esto simplemente vamos a hacer la compra".
Incluso durante los fines de semana de carrera, Albon destacó la importancia de escapar del "crisol" de la burbuja de la F1. A veces elige restaurantes a 30 minutos en coche del circuito para encontrar tranquilidad, aunque añadió que los aficionados siempre han respetado su privacidad cuando ha salido a cenar.
"No es divertido estar atrapado en una habitación de hotel todo el día", añadió. "Aunque sea introvertido, sigo sintiendo la necesidad de salir, simplemente dar un paseo o tomar un café".
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