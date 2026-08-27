Williams se desploma en la F1 y ahora ve a Aston Martin "en otra liga"

Carlos Sainz dice que el equipo Williams de Fórmula 1 ahora solo supera a Cadillac en términos de rendimiento en pista, mientras su compañero Alexander Albon lamenta una cantidad excesiva de banderas azules.

La nueva era de la F1 empezó de forma más o menos decente para Williams, que sumó 11 puntos en las seis primeras rondas de la temporada y ocupaba el octavo puesto en la clasificación de constructores tras el Gran Premio de Mónaco.

Pero Sainz terminó solo 12º en la siguiente ronda en Barcelona y, desde entonces, ningún piloto de Williams ha conseguido un resultado mejor que el 15º, con el equipo teniendo dificultades para pasar de la Q1.

En Zandvoort, aunque Albon logró por poco pasar a la Q2 en ambas sesiones de clasificación mientras los dos Aston Martin quedaban eliminados pronto, Fernando Alonso logró una notable estrategia a una parada camino del noveno puesto en la carrera del domingo. Mientras tanto, Albon y Sainz cayeron al fondo del pelotón.

"Estamos prácticamente donde esperábamos, que es hacia la parte trasera", lamentó el español de Williams. "Ahora mismo solo somos más rápidos que Cadillac. Visteis a los Aston en ritmo de carrera, están en otra liga ahora mismo. Así que no pudimos luchar contra ellos. No pudimos luchar contra nadie, en realidad".

Lance Stroll, Aston Martin, alongside Carlos Sainz, Williams Photo by: Eric Le Galliot

"No pueden imaginar en mitad de la carrera cuántas banderas azules recibes", añadió Albon. "Literalmente quiero decir que cada dos vueltas hay una bandera azul.

"Cuando paramos demasiado pronto en ese primer stint, salimos detrás de un grupo de coches de la zona media contra los que estábamos compitiendo. Todos ellos entraron en boxes para evitar todas las banderas azules. Pero, como nosotros paramos pronto, no tuvimos más remedio que asumir las banderas azules. Es como si en cada vuelta te ensuciaras más detrás de coches contra los que ni siquiera intentas competir, estás en las virutas. Los que sí entraron delante de ti para evitar las banderas azules ahora tienen neumáticos nuevos y te están recortando tres o cuatro segundos por vuelta por las banderas azules. Así que, en cinco vueltas, los coches que acababan de parar delante de ti ya están detrás de ti".

Aquí, Albon —que hablaba antes de tener la oportunidad de repasar la carrera y sus datos— se refería principalmente a Gabriel Bortoleto. El brasileño hizo su segunda de tres paradas en boxes en la vuelta 34, cuando estaba justo detrás del anglo-tailandés y a punto de ser doblado por los líderes. Después, al piloto de Audi le bastaron solo ocho vueltas para alcanzar a Albon, que efectivamente estaba atrapado entre banderas azules.

Los pilotos de Williams ni siquiera creen que vayan a estar en la pelea por los puntos en los próximos circuitos que se supone que deberían adaptarse al FW48 con motor Mercedes, Monza y Bakú.

Alexander Albon, Williams Photo by: Eric Le Galliot

"Si miras las últimas cinco carreras, aquí es donde hemos estado durante las últimas cinco carreras. Es donde estamos", dijo Sainz, que logró un podio en Azerbaiyán el año pasado.

"Hemos tenido un fin de semana muy difícil por mi parte con cierta consistencia de las piezas, que no me ha permitido configurar el coche correctamente para la carrera. Tenemos que aprender de ello. Habrá algunos datos interesantes que analizar como equipo con los problemas que he tenido. Seguro que podremos sacar conclusiones de ellos y probablemente nos ayudarán a entender mejor en el futuro".

Preguntado específicamente por Monza, Albon añadió: "Siempre es una buena pista para nosotros. Baja [carga aerodinámica], no muchas curvas combinadas, así que eso suele favorecer a nuestro coche. Tenemos la mejor unidad de potencia de la parrilla, así que debería ayudarnos. Pero no espero puntos".

Williams ocupa actualmente el noveno puesto en la clasificación con 11 puntos, con Audi por delante con 16 y Aston Martin detrás con tres.

Información adicional de Ronald Vording y Stuart Codling

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