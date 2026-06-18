¿Adiós a las esperanzas de Russell de ser campeón de la F1? Antonelli es ahora "el claro número 1"

La carrera de Fórmula 1 de Barcelona de 2016 fue como el comentario de Rosberg sobre el accidente de Hamilton: la relación ya era mala, pero no llegó a buen puerto. Exactamente diez años después, el Gran Premio de España podría haber vuelto a ser decisivo en la lucha por el Campeonato del Mundo entre dos pilotos de Mercedes.

Al menos, eso es lo que sugiere el experto Ralf Schumacher: la carrera del domingo podría haber sido el momento en que Kimi Antonelli se consolidara definitivamente como el piloto número uno del equipo. El italiano volvió a ser más rápido que su compañero George Russell en Barcelona.

Antonelli, que se había clasificado tres décimas de segundo por detrás de Russell, "demostró una vez más que es más rápido", declaró Schumacher a Sky. Y el seis veces ganador de Grandes Premios cree que esta derrota tendrá consecuencias para Russell.

Aunque Antonelli no vio la bandera a cuadros debido a un problema técnico, había adelantado a Russell en pista poco antes. El jefe del equipo, Toto Wolff, sugirió posteriormente que Mercedes podría haber dado una orden de equipo directamente a favor de Antonelli.

¿Tendrá Antonelli ahora prioridad en Mercedes?

Wolff cree que "probablemente perdieron cinco o seis segundos" debido a varias luchas internas en pista. Esto permitió que el ganador de la carrera, Lewis Hamilton, se reincorporara a la pista por delante de ambos pilotos de Mercedes tras su parada en boxes bajo el coche de seguridad virtual.

Por lo tanto, en el futuro, "quizás a veces tengan que dejar pasar al piloto más rápido", afirmó Wolff. Schumacher está convencido de que Antonelli tendrá ahora prioridad interna. "Y eso será un trago amargo para George", recalcó el experto.

Antonelli es ahora "el claro número uno en Mercedes, no hay duda", afirmó Schumacher, quien sospecha: "George Russell ahora tendrá que cederle el protagonismo". Lewis Hamilton ha reducido la diferencia con Antonelli a tan solo 41 puntos en el Campeonato del Mundo.

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Si Ferrari se reincorpora a la lucha por el título, ¿tendrá Mercedes que comprometerse finalmente con un solo piloto? Según Schumacher, todo apunta a que Antonelli superó claramente a Russell internamente en las Flechas Plateadas.

Para el británico, ser superado al final fue una "paliza", dijo Schumacher, quien predice: "Eso lo destrozará por dentro". Tras clasificarse y conseguir la pole position, Russell había declarado: "Me sentí como antes".

Antonelli, más rápido que Russell de nuevo en Barcelona

El domingo, sin embargo, la balanza se inclinó nuevamente a favor de Antonelli. "Y darme cuenta de eso fue más importante que terminar la carrera hoy", enfatizó Schumacher. Debido al abandono de Antonelli, Russell le descontó 18 puntos a su compañero de equipo en el Campeonato Mundial.

Según Schumacher, eso no es un factor determinante. Lo más importante es que el joven de 19 años fue, una vez más, "significativamente más rápido" que Russell. "Perdieron la carrera porque fueron demasiado considerados con George", afirmó Schumacher.

El expiloto de Mercedes, Nico Rosberg, coincide. "Mercedes fue demasiado considerado con George", declaró el Campeón Mundial de 2016 a Sky, explicando que incluso en su época, ganar siempre fue la máxima prioridad del equipo.

"Es una regla muy clara, independientemente de la situación de la carrera", recalca, explicando desde su propia experiencia: "Si el equipo se arriesga a perder la victoria, entonces hay que correr juntos para conseguirla. Eso también era cierto en nuestra época. Mercedes podría y debería haberlo hecho antes", critica Rosberg en este contexto. O, dicho de otro modo: Russell debería haberle cedido el paso a Antonelli de inmediato. "Pero con la perspectiva del tiempo, todo se ve más claro", reconoce Rosberg.

Rosberg frena en seco: Antonelli aún no es el número 1

A diferencia de Schumacher, considera que es "demasiado pronto" para declarar a Antonelli como el piloto número 1. "Todavía no hemos llegado a ese punto. Kimi es simplemente más rápido", explica Rosberg. Pero, en el fondo, "no hay ni número 1 ni número 2" en Mercedes, subraya.

Sin embargo, Rosberg también sabe que la presión sobre Russell está aumentando. "Para mí, [el domingo] siempre ha sido un punto débil de George. En la clasificación, puede ser tan bueno como casi cualquiera, tan bueno como Verstappen, sin importar quién sea", afirma Rosberg.

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En carrera, sin embargo, no está seguro de "si no le falta algo", reflexiona. "Y Kimi parece ser muy fuerte en carrera. Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas este año", concluye Rosberg, para quien Antonelli fue "simplemente superior" en Barcelona.

"Y eso supuso, por supuesto, otro gran revés para George al final de la carrera", reconoce.