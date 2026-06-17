Los 10 retiros más extraños y sorprendentes en la historia de la Fórmula 1

La Fórmula 1 es una serie compleja en la que cientos de factores pueden influir en la salida de la carrera, la acción en pista y el resultado final. Como tal, también hay cientos de cosas que pueden salir mal en un gran premio.

Un caso claro: un extraño accidente este fin de semana hizo que un humilde trozo de grava arruinara la carrera de Nico Hulkenberg en el Gran Premio de Barcelona. El alemán rodaba en los puntos —encaminado a sumar sus primeros de la temporada— cuando la grava levantada por Liam Lawson, que iba delante, logró golpear el interruptor de apagado de su coche.

Esto apagó inmediatamente el motor y dejó al alemán entrando por inercia en boxes y abandonando la carrera. Tanto si crees que fue puntería perfecta de Lawson como mala suerte por parte de Hulkenberg, el incidente es solo el último de una larga lista de abandonos impactantes, sorprendentes y extraños en la historia de la F1.

Gran Premio de Argentina de 1953: Control de multitudes

Antes de la primera carrera del campeonato del mundo en Argentina, el presidente Juan Perón decidió permitir el acceso gratuito al Autodromo Galvez en Buenos Aires. El resultado, como era de esperar, fue un número excesivo de espectadores invadiendo la pista cuando se apagaron las luces.

En la vuelta 31 de la carrera, uno de esos espectadores llegó a la pista, obligando a Giuseppe Farina a desviarse para evitar al curioso. Desgraciadamente, al hacerlo, Farina perdió el control de su Ferrari y se estrelló contra la multitud, matando a 13 espectadores.

Gran Premio de México de 1970: Amigo de cuatro patas

Hoy en día, los pilotos de Fórmula 1 realmente solo tienen que preocuparse por la fauna cuando el circo llega a Montreal, donde las marmotas son un problema habitual en la pista. En el pasado, sin embargo, se han visto ciervos en pista en Austria, varanos en Singapur y perros en México.

En 1970, un perro callejero llegó a la pista en el Gran Premio de México, que ya había afrontado preocupaciones por el control de multitudes antes incluso de que comenzara el evento. El animal irrumpió en el circuito de Ciudad de México y fue atropellado por el Tyrrell-Ford de Jackie Stewart, que se había clasificado segundo para la carrera. El choque causó daños en la suspensión del coche de Stewart y puso fin a su carrera, mientras que el perro murió como resultado de la colisión.

Gran Premio de Alemania de 1977: No se clasificó, no terminó

En el Gran Premio de Alemania de 1977, el piloto de Penske Ford Hans Heyer tuvo una retirada bastante poco ceremoniosa de su carrera de debut en la F1 tras solo nueve vueltas. Su salida de la carrera se atribuyó a problemas de caja de cambios, lo cual no resulta demasiado sorprendente ni impactante.

Sin embargo, tras su retirada del gran premio, los organizadores de la carrera descubrieron que había participado en el evento ilegalmente y posteriormente lo descalificaron de la carrera. Su participación ilegal se debió a que Heyer no había logrado clasificarse para el evento, pero aun así comenzó la carrera de Hockenheimring desde el pitlane. Tras descubrirse su participación ilegal, Heyer se convirtió en el único piloto en no clasificarse, no terminar y ser descalificado en una sola carrera.

Gran Premio de Italia de 1998: Una llave en los engranajes

El Gran Premio de Italia de 1998 puede ser recordado como un 1-2 de Ferrari liderado por Michael Schumacher, pero también fue el escenario de un extraño abandono del piloto de Sauber Johnny Herbert.

El británico se clasificó 15º para la carrera de Monza, siete puestos y casi un segundo por detrás del ritmo de su compañero de equipo Jean Alesi. En carrera, Herbert tuvo un inicio bastante anodino, pero el desastre llegó en la vuelta 12. Una llave inglesa de uno de sus ingenieros se había quedado dentro del cockpit y terminó metiéndose debajo de los pedales del Sauber C17. La herramienta suelta dejó a Herbert sin mucho control de su coche, y acabó en la grava y fuera de la carrera.

Gran Premio de Japón de 1999: ¿Qué sentido tiene?

Tres años después de conquistar el título de Fórmula 1, Damon Hill estaba lidiando con maquinaria de media parrilla y pasando un mal momento en Jordon. Esto llegó a su punto álgido en el Gran Premio de Japón de 1999, su carrera número 115 y la última en la F1.

Después de una inesperada excursión por la hierba en Suzuka, Hill entró en boxes para montar neumáticos nuevos, repostar y cambiar el morro antes de volver a pista. Cinco vueltas después, regresó a boxes y se bajó de su coche. Tras abandonar la carrera, dijo que “había demasiado poco que ganar y demasiado que perder por seguir”. Después de esto, se alejó del campeonato para siempre.

Gran Premio de Australia de 2018: Una bolsa de basura

Los coches de Fórmula 1 son máquinas muy delicadas que requieren condiciones óptimas para rendir al máximo, lo que significa que pueden verse comprometidos por todo, desde grava hasta bolsas de sándwich. Sí, así es, una bolsa de plástico para sándwich fue la perdición de Williams en 2018.

En la apertura de la temporada en Australia, el piloto ruso Sergey Sirotkin se clasificó 19º para su debut en la F1. Sin embargo, su carrera se vio truncada cuando una bolsa de sándwich quedó atascada en su conducto de freno tras apenas un puñado de vueltas. El envoltorio del sándwich hizo que sus frenos se sobrecalentaran y fallaran, lo que obligó al ruso a abandonar la carrera tras cuatro vueltas.

Gran Premio de Mónaco de 2021: Todo por una tuerca

Para la década de 2020, los coches de Fórmula 1 se habían vuelto increíblemente fiables y las retiradas mecánicas eran cada vez más escasas. Como tal, no fue un fallo del coche lo que llevó a Valtteri Bottas a abandonar el Gran Premio de Mónaco, sino más bien el colapso catastrófico de una tuerca de rueda.

Cuando el finlandés entró en boxes desde la segunda posición, esperaba una parada bellamente coreografiada por parte de su equipo. Sin embargo, la pistola de ruedas dañó la rosca de la tuerca que sujetaba su llanta delantera derecha, y el equipo no tenía forma de retirarla. Por más que lo intentaron, la rueda no salió, y no fue retirada hasta que el coche fue enviado de vuelta a la fábrica en Brackley mucho después de que Bottas se viera obligado a abandonar la carrera.

Gran Premio de Australia de 2022: Piezas de bajo presupuesto

Fibra de carbono, titanio, oro. Estos son los tipos de materiales exóticos y caros con los que estamos familiarizados en la Fórmula 1. Sin embargo, a veces son los componentes más simples y humildes los que pueden derribar a un coche de carreras de varios millones de dólares.

Un caso claro: cuando Fernando Alonso abandonó el Gran Premio de Australia de 2022, culpó del abandono a un retén averiado, cuya sustitución habría costado unos centavos. En ese momento, el jefe del equipo, Otmar Szafnauer, confirmó que el fallo de una junta tórica provocó una fuga de aceite, lo que causó una caída de la presión del aceite y una avería del motor.

Gran Premio de Italia de 2025: Esto sí que es una piedra

Hulkenberg no es el único piloto obligado a abandonar una carrera debido a trozos rebeldes de grava volando por el aire, ya que Alonso fue otro piloto víctima del impacto de una piedra.

En el Gran Premio de Italia de 2025, cuando pilotaba para Aston Martin, el AMR25 de Alonso fue alcanzado por piedras levantadas por un incidente en la primera vuelta de la carrera de Monza. El español continuó al principio, pero el impacto debilitó la suspensión delantera de su coche de carreras. Finalmente, en la vuelta 24, se vio obligado a abandonar la carrera al comprobarse que los daños causados por las piedras eran terminales.

Gran Premio de Barcelona de 2026: Luces, Cámara, Acción

Otro extraño accidente en el Gran Premio de Barcelona de 2026 afectó al piloto de Williams Alex Albon. El piloto tailandés tuvo un fin de semana complicado, sufriendo en los entrenamientos y sin lograr pasar de la Q1 en clasificación. Su carrera se vio luego perjudicada cuando la cámara onboard montada en la parte superior de su FW48 se soltó durante la carrera y se vio obligado a entrar en boxes.

Cuando F1TV le preguntó por el incidente, Albon respondió: “Creo que era una de vuestras cámaras. Entramos en boxes. Sinceramente, aprovechamos esa oportunidad para probar. Ya estábamos fuera de la carrera de todos modos, así que por suerte para vosotros no cambió demasiado.”