El día que Schumacher dijo que no correría dos GPs de F1

Después del Gran Premio de Europa de 1999 en el circuito alemán del Nurburgring, el campeonato de pilotos estaba disputado por Mika Hakkinen (McLaren) y Eddie Irvine (Ferrari), quienes apenas estaban separados por dos puntos (62 contra 60).

La situación en el campeonato de constructores tampoco era tan diferente. La casa de Woking aventajaba a los de Maranello por ocho unidades (110 contra 102). Con dos fechas restantes en el calendario la lucha sería intensa.

¿Cómo es que Irvine estaba peleando el título? El irlandés tomó la estafeta de puntero de Ferrari luego de que Michael Schumacher sufrió diversas fracturas tras un accidente en el Gran Premio de la Gran Bretaña disputado el 11 de julio. Desde entonces habían pasado seis carreras sin la presencia del Kaiser.

Irvine, quien hasta antes del infortunio del alemán solo había ganado una carrera esa temporada (la apertura en Australia), se apuntó dos más en Austria y Alemania, que sumados a su constancia en el resto de la campaña le permitieron no perder el rastro del finlandés.

Después de la visita al Nurburgring, Ferrari esperaba que Michael Schumacher estuviera listo para reincorporarse al equipo para las visitas a Malasia y Japón con la intención de ayudar al equipo. Durante su ausencia fue reemplazado por Mika Salo quien apenas consiguió dos podios en Alemania e Italia, siendo además las únicas carreras en donde puntuó.

Para conocer si el alemán podía estar de vuelta la marca italiana organizó un test privado en Mugello para el 4 de octubre de 1999 donde evaluaron el estado físico de su piloto.

La prueba no comenzó como ellos esperaban y tras 15 giros el Kaiser impactó contra los rieles protectores. Schumacher salió sin complicaciones del coche y regresó al circuito para seguir con la prueba con otro monoplaza.

Pero ese mismo día, Ferrari anunció que, hasta ese entonces, el ahora siete veces campeón del mundo no regresaría para el final de temporada.

Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari Photo by: Sutton Images

“Puedo entender que algunas personas se decepcionen porque no voy a estar en Malasia y Suzuka y sólo puedo decir que yo mismo estoy decepcionado por esto, pero ya lo he dicho antes: la gente espera que haga mi trabajo de la mejor forma posible, y no puedo hacer eso de manera consistente en una carrera entera. Puedo hacerlo durante cinco vueltas, y en competencia mis rivales no irán más lento solo porque yo no puedo ir más rápido”, dijo Schumacher tras el test.

“No fue una experiencia agradable (la prueba) porque todos los pensamientos que tuve en Silverstone vuelven inmediatamente y eso no ayuda”.

Pero para él, la condición física se había convertido en un impedimento importante y no se sentía al 100 por ciento.

“Normalmente hago fácilmente dos, tres horas de ciclismo con un ritmo cardíaco muy alto. Ahora soy capaz de andar en bicicleta con un ritmo cardíaco bajo, realmente muy bajo y aun así tengo problemas en mi rodilla”.

“Estoy harto de este ir y venir porque ha sido muy difícil para mí. En un momento te sientes muy bien, crees que puedes hacerlo y tomo la bicicleta y hago el programa de entrenamiento, pero después me piden que retroceda un poco, y duele mucho pasar por este escenario todo el tiempo, porque intento prepararme, pero no puedo”.

Algunos apuntaron que su decisión estaba basada en no querer ayudar a Irvine en la contienda por el campeonato, pero el alemán calló esos rumores cuando finalmente decidió tomar parte en Malasia y Suzuka.

El Kaiser regresó y obtuvo dos segundos lugares, pero Irvine solo consiguió la victoria en Sepang y un tercer lugar en Japón, con lo que la diferencia de dos puntos prevaleció permitiendo el segundo título de Hakkinen.

Algo bueno resultó del regreso de Schumacher, porque Ferrari dio la vuelta en la copa de constructores para obtener su primer cetro tras una sequía de 16 años.

Galería: Recordemos los sucesos del GP de la Gran Bretaña 1999 y cómo llegaba el campeonato

Galería Lista Es 1999. Michael Schumacher sigue siendo dos veces campeón del mundo. Jenson Button debutaría en la Fórmula 1 al año siguiente. Fernando Alonso y Kimi Raikkonen llegarán al campeonato en dos años, y Lewis Hamilton solo tiene 14 años. 1 / 31 Foto de: XPB Images En julio de 1999, la Fórmula 1 llegó a Silverstone. El GP de Gran Bretaña fue sede del octavo de los 16 Grandes Premios de esa temporada. 2 / 31 Foto de: LAT Images Hakkinen intentaba ganar su segundo título consecutivo, obteniendo tres carreras y dos más en el podio. Pisaba los talones de Michael Schumacher, que dio al finlandés ocho puntos en el campeonato. 3 / 31 Foto de: WRI2 Schumacher, que ya había ganado dos títulos con Benetton, intentó triunfar al volante del Ferrari; la última vez lo hizo Jody Scheckte, en 1979. El alemán ya tenía dos victorias y dos podios en la temporada. 4 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images En Silverstone, desde el comienzo del fin de semana, la atención de los fanáticos se centró en el favorito local, Damon Hill. Tras los resultados de la última carrera en Francia, el campeón de 1996 insinuó su salida de la F1. 5 / 31 Foto de: LAT Images El anuncio no era oficial, pero los espectadores ya mostraban su tristeza al ver a Hill en el Gran Premio de casa. 6 / 31 Foto de: LAT Images Los resultados de las prácticas libres en Silverstone demostraron la velocidad de McLaren: los más rápidos Hakkinen y David Coulthard. 7 / 31 Foto de: LAT Images El sábado, después la ronda de calificación, Hakkinen ganó la pole position con un tiempo de 1:24.804, por delante de Schumacher, con 0.419 segundos. Coulthard ocupó el tercero, perdiendo ante su compañero por 0.790 segundos; detrás de él quedó Irvine. 8 / 31 Foto de: LAT Images La tercera fila del campo de largada fue para Jordan, con Heinz-Harald Frentzen y Hill; la cuarta, fue para el equipo Stewart, con Rubens Barrichello, y Williams, con Ralph Schumacher. 9 / 31 Foto de: LAT Images Para Schumacher, la carrera no comenzó bien desde el principio siendo superado por Coulthard e Irvine. 10 / 31 Foto de: LAT Images Ferrari dividió abiertamente a sus pilotos en "número 1" y "número 2". Las órdenes de mando debían llevarse a cabo sin ninguna duda. No es de extrañar que pronto Michael siguiera sin problemas con su compañero y estuviera listo para avanzar en la curva "Stowe"... 11 / 31 Foto de: LAT Images ... pero todo salió mal. Al presionar el pedal del freno no se produjo el efecto esperado, debajo de las ruedas delanteras del F399 vino una nube de humo. En ese momento, la velocidad ya era demasiado alta. Schumacher fue a encontrarse con la pared de neumáticos, pero hasta el último giró el volante y trató de conducir el automóvil sin lograrlo... 12 / 31 Foto de: LAT Images ...pasando a través de la trampa de grava, el Ferrari de Michael se incrustó en la barrera de neumáticos... 13 / 31 Foto de: LAT Images ...la carrera se detuvo, pero las banderas rojas no aparecieron por el accidente del alemán. Jacques Villeneuve y Alex Zanardi se quedaron parados en la parrilla de salida. La señal para detener la carrera se dio casi de inmediato, pero los pilotos delanteros simplemente no vieron a los jueces con las banderas y continuaron la carrera. 14 / 31 Foto de: LAT Images La memoria todavía estaba fresca del fatal accidente de Roland Ratzenberger y Ayrton Senna, cuando todo el mundo vio con gran expectación cómo se puso una lona sobre el coche de Schumacher, tratando de ocultar el daño. 15 / 31 Foto de: LAT Images Michael intentó salir del accidentado Ferrari, pero cayó de nuevo en la cabina. Unos minutos más tarde lo pusieron en una camilla y lo llevaron en una ambulancia. El alemán saludó a los fanáticos, agitando su mano. 16 / 31 Foto de: LAT Images Antes del reinicio de la carrera se supo la noticia de que en los próximos meses definitivamente no podría luchar por el título, porque los médicos diagnosticaron una fractura compleja de la pierna derecha. 17 / 31 Foto de: LAT Images Más tarde, se anunciaba que Schumacher sería reemplazado por Mika Salo en las seis carreras restantes con Ferrari. 18 / 31 Foto de: LAT Images 40 minutos después del accidente, cuando Michael fue llevado a un hospital en Northampton, se dio una nueva arrancada. La posición de Schumacher en la parrilla estaba vacía. 19 / 31 Foto de: LAT Images Hakkinen retuvo la ventaja y comenzó a separarse de sus rivales, e Irvine venció a Coulthard en la lucha por el segundo lugar. 20 / 31 Foto de: LAT Images En el desarrollo de la carrera, Hakkinen tuvo un desprendimiento de la rueda trasera izquierda que rebotó en la pared y quedó sobre la pista. 21 / 31 Foto de: LAT Images El finlandés inmediatamente regresó a boxes, donde se le instaló una nueva rueda. Hakkinen regresó a la carrera; después de unas vueltas se vio obligado a retirarse por razones de seguridad ya que el montaje de la rueda no estaba bien. 22 / 31 Foto de: LAT Images Al mismo tiempo, los problemas en los pits ocurrieron con Irvine y los mecánicos de Ferrari, ya que se equivocó de pit y se detuvo en el lugar erróneo. Debido a esto perdió segundos valiosos y el liderazgo con Coulthard. Más tarde, Irvine justificó el hecho de la equivocación en el pit lane debido a la mecánica de McLaren, que bloqueó su visión. 23 / 31 Foto de: LAT Images Coulthard cruzó la meta en primer lugar, e Irvine perdió por 1.829 segundos ocupando el segundo, lo que igualó en puntos en la clasificación con Schumacher. 24 / 31 Foto de: LAT Images El tercer lugar fue ocupado por Ralf Schumacher, quien luchó contra los ataques de Frentzen. 25 / 31 Foto de: LAT Images Para Coulthard, esta victoria fue la quinta en la F1, la primera en el Gran Premio de casa y la cuarta en la temporada de McLaren. 26 / 31 Foto de: LAT Images Schumacher volvió a la competición en el penúltimo Gran Premio de la temporada de 1999 en Malasia, durante octubre, para intentar ayudar a Irvine a arrebatarle el título a Hakkinen. 27 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael terminó dos veces en segundo lugar, e Irvine ganó en Malasia y sería tercero en Japón 28 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Eso fue suficiente para ganar el primer Campeonato de Constructores de Ferrari en 1983, pero no lo necesario para Irvine, ya que Hakkinen quedaría por delante en el campeonato. El piloto británico de Ferrari se mantendrá solo dos puntos detrás del finlandés de McLaren. 29 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Al final de la temporada, Irvine abandonó a Ferrari. Barrichello tomó su lugar y se trasladó al equipo Stewart, que fue redimido y rebautizado como Jaguar por los estadounidenses de Ford. Allí, Eddie pasaría sin gloria tres temporadas más, para después abandonar la F1. 30 / 31 Foto de: LAT Images Los próximos cinco años de la Fórmula 1 serían protagonizados por Schumacher (En la foto con Sebastian Vettel, de 12 años). 31 / 31 Foto de: XPB Images

