Sucedió 24 de noviembre: el adiós de los motores V8 y récord de Vettel

El 24 de noviembre de 2013, los motores V8 estuvieron por última vez en un gran premio de Fórmula 1. El circuito de Interlagos acogió la última carrera de la era del tren motriz atmosférico antes de la llegada de las unidades de potencia turbo híbridas en 2014.

En esa carrera no se definía el campeonato. Sebastian Vettel ya tenía una ventaja de 150 puntos sobre Fernando Alonso y se había coronado en el Gran Premio de India.

No obstante, el piloto de Red Bull podría lograr una histórica novena victoria consecutiva, mientras que su compañero de equipo Mark Webber realizaba su última aparición en la Fórmula 1 y estaba ansioso por obtener su primer éxito de la temporada.

En la clasificación del Gran Premio de Brasil, Webber fue solo cuarto, a más de un segundo de su compañero quien lograba su novena pole position en esa campaña.

La carrera estuvo liderada y dominada de principio a fin por Vettel, a pesar de una parada en boxes en la que perdió diez segundos. Tras cruzar la línea de meta a más de diez segundos de sus rivales, el alemán empató un récord de 60 años: las nueve victorias consecutivas de Alberto Ascari entre 1952 y 1953.

También estableció un nuevo punto de referencia para una temporada al sumar 397 puntos, una cifra que fue superada por Lewis Hamilton en 2018 cuando consiguió 408 y, nuevamente, en 2019 cuando el ahora siete veces campeón del mundo alcanzó las 413 unidades.

Webber, mientras tanto, descendió en el arranque al quinto lugar, pero superó rápidamente a Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Nico Rosberg para tomar la segunda posición en la vuelta 13, estableciéndose por detrás de su compañero en Red Bull Racing.

Al finalizar la carrera, el australiano dio una vuelta de honor quitándose el casco, recorriendo sus últimos kilómetros en la Fórmula 1 con el viento tocando su pelo, aunque sus tímpanos sufrieron como resultado de ello.

"No es fácil quitarse el HANS del casco, pasé la mitad de la vuelta tratando de separarlo del lado izquierdo", dijo Webber justo después de la meta. "Finalmente llegué allí, pero los autos hacen mucho ruido cuando no tienes un casco. Hay todo tipo de vibraciones y puedes escuchar muchas cosas que no logras escuchar cuando tienes los auriculares”.

“En este deporte no siempre se muestra el rostro de la persona que está detrás del volante. En muchos deportes puedes hacerlo, pero en la Fórmula 1 siempre tienes el casco puesto, así que fue bueno regresar a boxes con la cabeza descubierta ".

“Es un verdadero placer para mí terminar la carrera de hoy así, en el podio con dos pilotos que pueden ser considerados los mejores de esta generación (Sebastian Vettel y Fernando Alonso), a quienes tengo en muy alta estima”.

Luego de terminar en la F1, Webber compitió en el Campeonato Mundial de Resistencia con Porsche con quienes ganó el título en 2015 antes de poner punto final a su carrera deportiva a los 40 años en 2016.