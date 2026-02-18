F1 en DIRECTO: test de Bahrein 2026, miércoles
Sigue en vivo y en directo en este enlace los test de F1 de Bahrein 2026 con Live Timing de tiempos y posiciones, imágenes, comentarios y más.
Clasificación en directo
Resumen
- Nuestro Live Timing no muestra las vueltas totales de cada piloto, sino las que lleva con ese neumático. Gracias por la comprensión.
Live Text
Y hasta el momento, este es el recuento de vueltas por piloto
Esteban Ocon - Haas (Ferrari) – 37 vueltas
Arvid Lindblad - Racing Bulls (RBPT) – 37 vueltas
Kimi Antonelli - Mercedes (Mercedes) – 31 vueltas
Lando Norris - McLaren (Mercedes) – 30 vueltas
Alex Albon - Williams (Mercedes) – 30 vueltas
Nico Hulkenberg - Audi (Audi) – 29 vueltas
Charles Leclerc - Ferrari (Ferrari) – 28 vueltas
Pierre Gasly - Alpine (Mercedes) – 28 vueltas
Fernando Alonso - Aston Martin (Honda) – 28 vueltas
Isack Hadjar - Red Bull (RBPT) – 13 vueltas
Sergio Pérez - Cadillac (Ferrari) – 2 vueltas
Récord del primer y tercer sector de Antonelli, que sin embargo lo perdió en el segundo. Aun así, es tercero
Alonso sigue rodando, en una tanda más larga ahora, aunque el coche se muestra muy nervioso
Alonso está en boxes. Quien no ha vuelto a salir es Pérez con el Cadillac tras su vuelta de instalación. También problemas para Red Bull, con medio coche desmontado y Hadjar en el garaje
Buena noticia, Alonso vuelve a subirse al coche, se espera que salga en breves
Y por cierto, noticias desde el circuito: no te pierdas esta sorpresa de Ferrari a sus rivales
Ferrari sorprende con una idea inédita en el escape del SF-26
Ferrari ha introducido una importante novedad aerodinámica que no podrá ser copiada a menos a corto plazo. ¡Curiosa idea!
Alonso ha vuelto al box y se ha bajado del coche. Esperemos que no haya problemas
1:34.052 para Lando Norris, que se coloca segundo detrás del Ferrari de Leclerc (que ahora ha vuelto a boxes)
Y ahora sí, ¡sale el Cadillac de Checo Pérez a pista!
Sigue Checo sin salir, aunque montado en el coche y con medio monoplaza fuera del garaje, extraño. Cadillac tuvo que trabajar en un problema de sensores y aún, después de hora y 20, no ha salido
La repetición muestra cómo Alonso tuvo que corregir en la curva 10. Quizás fue eso lo que le impidió mejorar
¡Buenas noticias! Checo Pérez ya está montado en el Cadillac y casi fuera del garaje. Se espera que se una a la sesión en breves, por fin
Fernando Alonso mejoró en el pimer sector, pero no en la vuelta en general. Curiosamente la pasada semana hablaba de que cambiaba tanto el comportamiento de su coche según lo ajustaran, que era capaz de bajar mucho tiempo incluso saliéndose en una curva
Vuelve Alonso de nuevo, veremos si ahora tiene un stint más largo
Sin noticias aún del Cadillac de Checo Pérez, que se tendrá que armar de paciencia en esta mañana...
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Peter Fox / Getty Images
Número de vueltas después de la primera hora de test en Bahrein
Lando Norris - McLaren (Mercedes) – 19 vueltas
Arvid Lindblad - Racing Bulls (RBPT) – 19 vueltas
Charles Leclerc - Ferrari (Ferrari) – 16 vueltas
Esteban Ocon - Haas (Ferrari) – 16 vueltas
Fernando Alonso - Aston Martin (Honda) – 14 vueltas
Pierre Gasly - Alpine (Mercedes) – 13 vueltas
Alex Albon - Williams (Mercedes) – 13 vueltas
Kimi Antonelli - Mercedes (Mercedes) – 11 vueltas
Nico Hulkenberg - Audi (Audi) – 10 vueltas
Isack Hadjar - Red Bull (RBPT) – 7 vueltas
Sergio Pérez - Cadillac (Ferrari) - 0 vueltas
Alonso volvió a boxes y Aston trabaja en esa pieza que se soltó
¡A Alonso se le ha desprendido un cable en la parte de atrás del Aston Martin! No logramos saber qué pieza es
Podríamos tener algún coche amarillo, pero viniendo de años atrás donde predominaba el color de la fibra de carbono, agradecemos tener una parrilla colorida este año
Mejor tiempo personal de Fernando Alonso, que ha bajado ya a 1:36.536, con lo que se coloca sexto
Sale de nuevo a pista Alonso
Alonso volvió a pista, y Lindblad sigue. Gasly, Hadjar, Albon y Leclerc también están rodando ahora
Si te perdiste el inicio de la sesión, Esteban Ocon fue el primero en salir a pista esta mañana, con el Haas (no confundir con el Audi, al que se ve justo detrás con Hulkenberg)
Continúa Alonso su tanda, consiguiendo cierta regularidad en sus vueltas, en torno al 1:38.4
Los rivales de Mercedes esperan reaccionar al motor Mercedes, que la FIA ahora ve legal
El motor de Mercedes F1 de 2026 es legal según la FIA... ¡incluso en caliente!
El motor de Mercedes para la F1 2026 habría respetado la relación de compresión de 16:1 tras una verificación en caliente de la FIA.
Extraño problema en el Racing Bulls de Lindblad, que parecía quedarse parado. Ahora mismo solo él y Alonso en pista
Y este es el número de vueltas hasta el momento
Lando Norris - McLaren (Mercedes) 12
Kimi Antonelli - Mercedes (Mercedes) 11
Charles Leclerc - Ferrari (Ferrari) 10
Esteban Ocon - Haas (Ferrari) 10
Pierre Gasly - Alpine (Mercedes) 6
Alex Albon - Williams (Mercedes) 6
Nico Hulkenberg - Audi (Audi) 6
Fernando Alonso - Aston Martin (Honda) 6
Arvid Lindblad - Racing Bulls (RBPT) 6
Isack Hadjar - Red Bull (RBPT) 4
Sergio Pérez - Cadillac (Ferrari) 0
Alonso marca un 1:38.699 como primer tiempo, con el neumático C3, medios, que le deja sexto y a 4.226 del nuevo mejor tiempo, que es de Kimi Antonelli con el Mercedes (1:34.473)