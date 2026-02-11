F1 en DIRECTO: test de Bahrein - Día 1 (Con Live Timing)
Sigue en este enlace en vivo y en directo el test de F1 2026 en Bahrein, la primera jornada, con Live Timing (tiempos y posiciones al instante), imágenes, comentarios y más.
Clasificación en directo
Live Text
Colapinto también ha marcado un mejor tiempo personal, un 1:40.718, que sin embargo no le saca de la 11ª plaza
Mientras tanto, mejoró Oscar Piastri con un 1:35.711 para quedarse a menos de tres décimas de Verstappen
Interesante esta pregunta de Giuseppe Mascarpone: "En estos test, en los equipos, cada piloto ensaya con su auto o usan uno de prueba? Desde Argentina, gracias".
En los test de F1, el reglamento estipula que cada equipo puede usar solo un coche, por lo que no hay dos coches, uno para cada piloto, sino que en mitad de jornada (o de un día para otro) se cambian los dorsales, asientos y pequeñas configuraciones para que cada piloto esté más a gusto, pero básicamente es el mismo coche.
Pregunta NitroNavigator#b54a95ef si seguían trabajando en el coche de Colapinto y... ¡buenas noticias! Sí, seguían trabajando, pero acaba de volver a pista
Pregunta Chelo Fer desde Latam "Que ocurrió con Alpine en la bandera roja?"
Se quedó detenido en la entrada de la horquilla de la curva 8. Sorprende porque es un motor Mercedes, pero justo ese mismo coche, el Alpine de Colapinto, se detuvo ya en la primera mañana de los test de Barcelona, sin explicar la causa. Viendo lo que han podido rodar en el equipo oficial, parece más algo relacionado con la instalación del motor Mercedes en el Alpine que de la unidad de potencia. Pero nada preocupante, espero
Todos los coches, excepto el Alpine, han completado más de 20 vueltas. Williams lleva 43, Racing Bulls 39 y Red Bull 39 también
LucasFC43 ha preguntado: "Se sabe si en estos test la velocidad sigue limitada o ya no?".
Hemos visto a varios coches limitando un poco su velocidad, mucho lift and coast... (aquí lo que es, por si alguno duda). Si te refieres a Aston Martin, es probable que aún no vayan a tope, pero al menso ya están rodando en tiempos de Cadillac, Alpine y Audi. Sí, no son los mejores equipos para compararse, pero...
Los pilotos y equipos con más vueltas hoy
1º Lindblad (Racing Bulls) – 37 vueltas
2º Sainz (Williams) – 34 vueltas
3º Verstappen (Red Bull) – 29 vueltas
4º Ocon (Haas) – 28 vueltas
5º Hamilton (Ferrari) – 24 vueltas
6º Piastri (McLaren) – 23 vueltas
7º Russell (Mercedes) – 23 vueltas
8º Stroll (Aston Martin) – 20 vueltas
9º Bottas (Cadillac) – 20 vueltas
10º Bortoleto (Audi) – 18 vueltas
11º Colapinto (Alpine) – 17 vueltas
La parafina durante los test nos permite ver decoraciones de los F1 alteradas. No nos disgusta cómo queda esto en el Williams de Sainz
Lance Stroll ya rodó en 1:40 y es noveno
Oscar Piastri marcó un 1:37.047 con el McLaren con neumáticos medios, pero al instante contestó Max Verstappen con un 1:35.433 también con medios en su Red Bull
Bueno, bueno, bueno que esto se anima...
De hecho ahora mismo así es el recuento
Ocon 23
Lindblad 37
Piastri 16
Verstappen 22
Russell 18
Sainz 27
Hamilton 20
Bottas 15
Bortoleto 18
Colapinto 17
Stroll 16
Por cierto, nuestro Live Timing es casi perfecto, lo sabemos, falta el recuento de vueltas. De momento solo muestra las vueltas que lleva cada piloto en ese neumático. Pero a las 10:00h, en nueve minutos, cuando hayan transcurrido las dos primeras horas, prometemos una lista del número de vueltas por coche
Y justo Lance Stroll mejora para rodar en 1:41.621. Sí, sigue siendo el último tiempo del día, pero ya está a 21 milésimas del Alpine (y todavía a casi cuatro segundos de los cuatro primeros)
Ah sí, durante la pausa Asturleones nos dejó esta pregunta "Buenos días. Podemos saber de alguna manera qué está probando Aston Martin? Son simplemente vueltas de instalación, comprobando que todo funciona? Gracias"
Hola amigo. Como sabes, los planes de los equipos son secretos, pero con lo que han ido diciendo estos días, el propio Fernando Alonso y Adrian Newey sin ir más lejos, descubrieron problemas en Barcelona que han tratado de resolver (según Alonso, otros no se puede aún...). Por tanto, es de esperar que esta primera mañana sea de comprobar sistemas, de ver que todo funciona y, quizás, comprobar si se puede ya rodar a un ritmo normal, porque en los primeros test fueron limitados a una velocidad máxima de 280 km/h porque algunas piezas no estaban validadas todavía para más
Los pilotos no pierden el tiempo y ya salen otra vez Piastri, Ocon y Stroll
Y ya con todo despejado, vuelve la bandera verde y se reanuda el test de Bahrein
Colapinto había estado rodando a velocidad constante por el complejo interior antes de finalmente estacionarse en el exterior de la pista. El Alpine ya ha sido trasladado tras las barreras
El Alpine de Colapinto se detuvo en la entrada de la horquilla de la curva 8
¡Hay BANDERA ROJA! Franco Colapinto, detenido con el Alpine en pista
¡Y mientras respondíamos, llegó el primer tiempo de la mañana para el Aston Martin! 1:42.159 para Lance Stroll, que es último clasificado
Llega el primer comentario, de Eskivoski, que pregunta: "¿Hay riesgo de que, en las primeras carreras, haya un caos incomprensible por el plan de despliegue de energía eléctrica en cada equipo?
Antes de nada, ¡muchas gracias por tu comentario y por estar ahí! Quiero confiar en que los equipos tendrán bien mapeado todo, y que la FOM nos sabrá guiar bien con los grafismos de la televisión, para que no nos perdamos nada (y los periodistas haremos nuestro trabajo, al menos nosotros :D). Lo que sí tengo curiosidad de ver es cómo gestionan todos los pilotos luchando por posición...
Aprovechamos para recordarte que contestaremos a todos los comentarios que nos dejéis por aquí escritos, respondiendo tus dudas o inquietudes ¡anímate y charlemos!
Nuestro enviado a la curva 10 del circuito nos dice qu nadie ataca realmente en este momento; que se puede apreciar la aceleración y luego el lift and coast por la recta en séptima marcha; se puede oír cómo el coche empieza a rebotar en el limitador al acercarse a la curva 11.
Racing Bulls y Lindblad ya alcanzaron las 22 vueltas, sin duda los más activos. El siguiente, el Cadillac de Bottas, con 13 giros hasta el momento
Ejemplo gráfico del punto más complicado del circuito de Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Lewis Hamilton, Ferrari
George Russell, Mercedes
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team