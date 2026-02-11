Interesante esta pregunta de Giuseppe Mascarpone: "En estos test, en los equipos, cada piloto ensaya con su auto o usan uno de prueba? Desde Argentina, gracias".

En los test de F1, el reglamento estipula que cada equipo puede usar solo un coche, por lo que no hay dos coches, uno para cada piloto, sino que en mitad de jornada (o de un día para otro) se cambian los dorsales, asientos y pequeñas configuraciones para que cada piloto esté más a gusto, pero básicamente es el mismo coche.

