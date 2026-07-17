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GP de Bélgica

2026 Fórmula 1 GP de Bélgica

Belgium
16 jul 2026 al 19 jul 2026
Spa-Francorchamps, BE

F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Bélgica de F1 2026 en Spa

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

 

FIA F3

Rivera y Colnaghi se meten en el top 6 en una clasificación de la F3 con lluvia en Spa

Freddie Slater obtuvo la pole position en una clasificación de la Fórmula 3 en Spa afectada por la lluvia, donde el mexicano Ernesto Rivera fue quinto y el argentino Mattia Colnaghi se ubicó sexto.

Rivera y Colnaghi se meten en el top 6 en una clasificación de la F3 con lluvia en Spa

 

 

 

De momento, es pole para Dunne 

 

 

Formula 1

McLaren estrena nuevo alerón trasero en Spa, pero no es la versión abatible

McLaren, a la espera de la actualización aerodinámica del monoplaza papaya programada para la próxima semana en Hungría, estrena un alerón trasero pensado para una pista como Spa-Francorchamps, donde se destaa la eficiencia aerodinámica.

McLaren estrena nuevo alerón trasero en Spa, pero no es la versión abatible

De este lado del charco vivimos las cosas de una forma diferente, Carlos 

 

 

 

 

Formula 1

Cadillac no se detiene en la F1 2026: la novedad para Checo Pérez en Spa

Cadillac continúa el desarrollo del monoplaza con la ambición de abandonar definitivamente la parte baja de la parrilla y llegar a la Q2 en clasificación. La escudería trajo una novedad en el alerón delantero a Spa-Francorchamps.

Cadillac no se detiene en la F1 2026: la novedad para Checo Pérez en Spa

No se reanudará la clasificación 

 

Bandera roja en la clasificación de la F3

 

 

Formula 1

Kimi Antonelli revela el consejo que le dio Roger Federer tras su encuentro en Wimbledon

Kimi Antonelli ha revelado el consejo que Roger Federer le dio sobre cómo manejar la presión durante su encuentro en Wimbledon.

Kimi Antonelli revela el consejo que le dio Roger Federer tras su encuentro en Wimbledon

 

 

¡Llegó la lluvia a Spa! Justo cuando está por comenzar la clasificación de la F3

 

Formula 1

Cadillac se muestra más ambicioso: "Queremos estar en la Q2 de forma habitual"

De cara al Gran Premio de Bélgica, Cadillac se muestra muy ambicioso y aspira a participar de forma habitual en la Q2

Cadillac se muestra más ambicioso: "Queremos estar en la Q2 de forma habitual"

 

Formula 1

Antonelli: "La fiabilidad será decisiva para el campeonato. ¿Se acuerdan de Malasia 2016?"

El líder del campeonato llega a Spa con una ventaja reducida a 25 puntos tras los problemas sufridos en Barcelona y Silverstone. Mercedes ha reforzado la pieza que provocó el abandono en Gran Bretaña, mientras que se estrena el nuevo paquete aerodinámico de baja carga.

Antonelli: "La fiabilidad será decisiva para el campeonato. ¿Se acuerdan de Malasia 2016?"

 

 

 

Formula 1

Verstappen lidera la FP1 de la F1 en Bélgica; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 19°

Verstappen, con Red Bull, fue el más rápido en la primera práctica del GP de Bélgica, seguido por los Ferrari de Hamilton y Leclerc. Colapinto se ubicó 15°, cuatro lugares por delante de Checo Pérez.

Verstappen lidera la FP1 de la F1 en Bélgica; Colapinto es 15° y Checo Pérez, 19°

Se termina la sesión 

Piastri ha logrado la quinta posición con un tiempo de 1m47.522s, pero ahora se está deteniendo lentamente en Les Combes... no, ya lo ha conseguido de nuevo. La radio del equipo indica que el problema es la presión hidráulica.
 
 

Breve bandera amarilla

Le toca el turno a Colapinto con los C4 y marca un 1m49.403s; es más rápido que su compañero de equipo con el mismo compuesto, pero no mucho más rápido de lo que venían rodando con los duros. Alpine ha estado metiéndose de lleno en la pelea al frente de la zona media en las últimas carreras, pero su ritmo con neumáticos blandos no ha sido tan bueno en comparación con los demás en esta sesión

Norris se sitúa séptimo por ahora con un tiempo de 1m47.931s, intercalado entre los Mercedes, pero más cerca del tiempo de Russell que del de Antonelli. El McLaren no parecía especialmente rápido en el sector intermedio, que es donde se necesita una carga aerodinámica eficiente

Antonelli y Russell ya han vuelto a usar los neumáticos medios que utilizaban anteriormente, por lo que las simulaciones de clasificación han terminado para ellos

No lo vamos a negar, lo que se ve en Blanchimont es lamentable 

Hamilton y Leclerc rompen el 1 - 2 de los Red Bull