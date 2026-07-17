Le toca el turno a Colapinto con los C4 y marca un 1m49.403s; es más rápido que su compañero de equipo con el mismo compuesto, pero no mucho más rápido de lo que venían rodando con los duros. Alpine ha estado metiéndose de lleno en la pelea al frente de la zona media en las últimas carreras, pero su ritmo con neumáticos blandos no ha sido tan bueno en comparación con los demás en esta sesión