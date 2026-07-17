2026 Fórmula 1 GP de Bélgica
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Bélgica de F1 2026 en Spa
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en Spa-Francorchamps.
Clasificación en directo
Resumen
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De momento, es pole para Dunne
McLaren estrena nuevo alerón trasero en Spa, pero no es la versión abatible
McLaren, a la espera de la actualización aerodinámica del monoplaza papaya programada para la próxima semana en Hungría, estrena un alerón trasero pensado para una pista como Spa-Francorchamps, donde se destaa la eficiencia aerodinámica.
De este lado del charco vivimos las cosas de una forma diferente, Carlos
Cadillac no se detiene en la F1 2026: la novedad para Checo Pérez en Spa
Cadillac continúa el desarrollo del monoplaza con la ambición de abandonar definitivamente la parte baja de la parrilla y llegar a la Q2 en clasificación. La escudería trajo una novedad en el alerón delantero a Spa-Francorchamps.
No se reanudará la clasificación
Bandera roja en la clasificación de la F3
¡Llegó la lluvia a Spa! Justo cuando está por comenzar la clasificación de la F3
Antonelli: "La fiabilidad será decisiva para el campeonato. ¿Se acuerdan de Malasia 2016?"
El líder del campeonato llega a Spa con una ventaja reducida a 25 puntos tras los problemas sufridos en Barcelona y Silverstone. Mercedes ha reforzado la pieza que provocó el abandono en Gran Bretaña, mientras que se estrena el nuevo paquete aerodinámico de baja carga.
Se termina la sesión
Piastri ha logrado la quinta posición con un tiempo de 1m47.522s, pero ahora se está deteniendo lentamente en Les Combes... no, ya lo ha conseguido de nuevo. La radio del equipo indica que el problema es la presión hidráulica.
Breve bandera amarilla
Le toca el turno a Colapinto con los C4 y marca un 1m49.403s; es más rápido que su compañero de equipo con el mismo compuesto, pero no mucho más rápido de lo que venían rodando con los duros. Alpine ha estado metiéndose de lleno en la pelea al frente de la zona media en las últimas carreras, pero su ritmo con neumáticos blandos no ha sido tan bueno en comparación con los demás en esta sesión
Norris se sitúa séptimo por ahora con un tiempo de 1m47.931s, intercalado entre los Mercedes, pero más cerca del tiempo de Russell que del de Antonelli. El McLaren no parecía especialmente rápido en el sector intermedio, que es donde se necesita una carga aerodinámica eficiente
Antonelli y Russell ya han vuelto a usar los neumáticos medios que utilizaban anteriormente, por lo que las simulaciones de clasificación han terminado para ellos
No lo vamos a negar, lo que se ve en Blanchimont es lamentable
Hamilton y Leclerc rompen el 1 - 2 de los Red Bull