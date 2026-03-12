F1 EN DIRECTO: la práctica libre y la clasificación sprint del GP de China 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la práctica libre y luego en la clasificación sprint para el Gran Premio de China de F1 2026.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Leclerc ahora toma el segundo y se coloca a cuatro décimas de Antonelli siendo el segundo piloto en el rango del 1m35s
Oscar Piastri ahora se coloca en la segunda posición con un tiempo de 1m36.043s, casi un segundo más lento que Antonelli.
Antonelli en la primera posición con 1m35.094s superando por 0.9s a Max Verstappen.
Carlos Sainz salió a vuelta de instalación pero ha regresado a los pits. Fernando Alonso en la misma situación con el Aston Martin.
Colapinto por ahora en la novena posición.
Hamilton ha sufrido un trompo por bloqueo de frenos.
Norris y Hamilton llegando lado a lado, como si se tratara de carrera, con apenas cinco minutos en la sesión.
Gasly ahora coloca un tiempo de 1m37.754s por delante de Nico Hulkenberg
Russell marca el primer tiempo con 1m42.309s
Sergio Pérez también ya sale al circuito con el Cadillac con la goma media.
Colapinto ha perdido la parte trasera del Alpine a la salida de la curva 8.
Colapinto ha tenido un ligero trompo.
Colapinto ha salido al circuito con gomas medias al igual que Carlos Sainz. Fernando Alonso apuesta por la goma blanda en estos momentos.
Inicia la única práctica de esta carrera en China.
Tenemos bajas temperaturas. Temperatura ambiente de 12 grados, 14 grados en el circuito.
Clima increíble en Shanghai para la práctica. Estamos a cinco minutos
En 10 minutos arrancaremos la sesión de práctica.
Estamos a 15 minutos de iniciar la única práctica. Recuerden que hoy también tendremos la clasificación sprint.
Buenas noches en América, buenos días en Europa. Estamos listos para llevarles la emoción de la única práctica de este fin de semana con el GP de China.
Por: Luis Ramírez