F1 DIRECTO carrera GP de China 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la segunda carrera de la temporada 2026 de la F1, el Gran Premio de China, que se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Russell aprovecha la pelea entre los Ferrari para adelantar a Hamilton y colocarse tercero!
¡Pegándose constantemente Leclerc y Hamilton!
Antonelli aprovecha la batalla entre los Ferrari y Russell y abre un hueco en cabeza de 5s
¡Leclerc adelanta a Hamilton! Y Russell ya está al acecho
Caída de ritmo de Hamilton... Antonelli se escapa a 3.8s
Finalmente, Colapinto ha caído ante Bearman y Verstappen
Alonso está desesperado... Saluda a Checo Pérez mientras le adelanta con suma facilidad
¡Qué gran defensa de Colapinto en la quinta posición con neumáticos mucho más desgastados que Bearman!
Verstappen se mete en la fiesta de Haas y Alpine
¡Qué batalla entre los Haas y los Alpine entre la quinta y octava posición!
Hamilton se mantiene a menos de un segundo de Antonelli, pero no puede adelantar
Aston Martin confirma "un problema con la batería" del coche de Stroll
Alonso era 11º en la resalida y ya es 17º (último)... Está rodando más de un segundo más lento que los Cadillac
¡Hamilton ha adelantado a Ocon y Colapinto y ya es segundo, a 1s de Antonelli!
¡Leclerc adelanta a Russell! Qué mala resalida del británico de Mercedes...
Esto le está viniendo muy bien a Antonelli, que ya está a más de un segundo de Colapinto
¡Hamilton ha adelantado a Russell para colocarse cuarto!
¡Se reanuda la carrera y Antonelli mantiene el liderato!
¡El SC se va en esta vuelta y se reanuda la carrera!
Antonelli ha mantenido el liderato, pero Russell ahora tendrá que adelantar a Colapinto y Ocon para volver a ser segundo, mientras que Hamilton es 5º y Leclerc 7º, ya que no han podido adelantar a ningún W17 pese a la doble parada
Los pilotos que ya llevaban goma dura se han quedado en pista y ahora el orden clasificatoria está totalmente desordenado
¡Los Mercedes y los Ferrari han entrado en boxes para montar neumático duro!
¡Safety Car en pista! Se para el Aston Martin de Lance Stroll en la curva 2
¡Empiezan las paradas en boxes! Lawson, Verstappen y Sainz son los primeros en parar
Empiezan a abrir hueco los Mercedes, con 3.5s entre el segundo puesto de Russell y el tercero de Hamilton
El Cadillac de Bottas adelante al Aston Martin de Alonso... Ya es 15º
Verstappen es 10º con neumáticos blandos y no puede adelantar a Lindblad con gomas duras
Así ha sido la salida del GP de China 2026:
Sainz y ha caído hasta el 12º puesto, con Alonso 14º
Los Mercedes no consiguen alejarse de los Ferrari, que se mantienen cerca, con los Alpine por detrás a 3s de los SF-26
¡Russell adelanta a Hamilton! Los Mercedes ya lideran en cabeza
¡Los Mercedes se la devuelven a Ferrari! Antonelli adelanta a Hamilton para liderar y Russell adelanta a Leclerc para colocarse tercero