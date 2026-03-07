F1 EN DIRECTO: la carrera del GP de Australia 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la primera carrera de la temporada 2026 de F1, el Gran Premio de Australia, que se disputa en Melbourne.
Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que lo hayan disfrutado. ¡Nos vemos la semana que viene en el Gran Premio de China en Shanghái, otra vez, muy temprano, o muy tarde!
Así quedan las cosas tras esta primera cita:
5 rápidas conclusiones de nuestros expertos:
Leclerc: "Fue una carrera muy complicada, no sabíamos qué esperar. Ha sido todo un reto. Me alegré de salir primero, pero eso no nos ayudó después. El tercer puesto fue lo máximo que pudimos conseguir".
Antonelli: "Fue el mejor comienzo de año que podríamos haber deseado. Perdí muchas posiciones y tuve que recuperarme. El ritmo fue fuerte, sobre todo al final, y ahora estoy deseando que llegue la semana que viene. La carrera fue divertida, sobre todo al principio".
Russell: "Me siento increíble. Al principio fue una lucha durísima. Vi mi batería en la parrilla y no me quedaba nada, así que tuve una mala salida. En cuanto uno de nosotros se puso delante, fue imposible aguantar".
Gran esfuerzo de Lindblad, sumó puntos en su primera carrera y se mostró muy por delante de Lawson durante todo el fin de semana.
¡¡ESTO ES UN 1 - 2 DE MERCEDES EN EL INICIO DE ESTA NUEVA ERA DE LA F1!! Victoria de Russell
Un poco de humor a esta hora, no viene mal
Norris ahora tiene 1,4 segundos de ventaja sobre Verstappen, por lo que ha ganado algo de tiempo: una defensa sólida.
Ocon ahora está nuevamente detrás de Gasly, con cuatro vueltas para decidir el resultado del punto final.
¡Vuelve a pista Stroll! Esto dicen desde Aston Martin: "El coche de Lance Stroll regresó al garaje para que el equipo pudiera realizar ajustes en su AMR26. Ahora regresa al Gran Premio de Australia"
La ventaja de Russell sobre Antonelli ahora se redujo a 5,8 segundos, probablemente debido a la pérdida de tiempo del auto doblado.
Leclerc ha reducido la diferencia con Antonelli a 9,1 segundos, pero parece difícil acercarse. Hamilton está ahora a solo 3,9 segundos del monegasco.
Sainz entra en boxes para cambiar el alerón delantero: Williams ha tenido un fin de semana complicado.
8 vueltas para el final
Colapinto a pits, vuelta 49. Primera y única parada
Checo a pits
Verstappen va a parar por segunda vez, lo que lo coloca detrás de Norris una vez más. Neumáticos duros para el piloto de Red Bull.
Ocon y Gasly continúan luchando por el punto final.
Norris supera a Bearman y Lindblad y puede empezar a intentar reducir esa brecha con Verstappen, pero en este momento es de unos enormes 17 segundos.
Franco es 14°, no ha pasado por pits aún
Colapinto es 13° sin haber pasado por boxes
El neumático delantero izquierdo de Russell no luce, como diría Verstappen, "muy bien".
Verstappen ha perdido 10 segundos con respecto a Hamilton, mientras que Norris ha alcanzado a Bearman y apuntará a superar a sus dos compatriotas que van por delante.
Bortoleto también se detuvo una segunda vez, lo que elevó a Ocon al top 10.
Ahora sí parece ser abandono definitivo para Alonso. Aston informa: El equipo retira a Fernando Alonso del Gran Premio de Australia para conservar componentes.
Norris ahora está detrás de Bearman y Lindblad, por lo que tiene algunos movimientos que hacer.
Albon, Sainz y Lawson ahora ruedan con blandos después de sus paradas.
Tenemos VSC por restos de fibra de carbono en pista
Ocon será investigado después de la carrera por conducir innecesariamente lento.
Mientras tanto, Antonelli empezó a acercarse un poco a Russell, con una diferencia de 6,4 segundos. Tras las pruebas de velocidad y las estrategias de boxes, la parrilla se ha distanciado un poco.
Acabamos de ver la salvaje salvada de Colapinto en la salida, ¡qué reflejos!
Norris ha perdido un segundo frente a Verstappen en las últimas tres vueltas, pero al piloto de Red Bull no le resulta fácil trabajar con sus neumáticos medios.