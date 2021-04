VIDEO: Impresionante accidente en Extreme E

La veterana piloto alemana de GT tomó el relevo a su compañero Mattias Ekstrom en el Odyssey 21 E-SUV del equipo Abt CUPRA, después de salir a la clasificación 1 en séptimo lugar.

Hurtgen, de 49 años, estaba aproximándose a las últimas puertas (por las que tienen que pasar los pilotos) cuando perdió la parte trasera de su coche, derrapando y hundiendo las ruedas en la arena antes de girar en el aire en cuatro ocasiones.

"Bajé la duna y luego a la derecha recibí el golpe, creo que choqué con una roca. En ese momento, tuve el sobreviraje y luego tuve que contravolantear", aseguró a Motorsport.com.

"Fue bastante duro y debido a que iba muy rápido en ese momento y tuve el choque lateral con la roca, ocurrió el accidente. Pensé: '¡Oh, mierda!".

La sesión se detuvo al momento, y los comisarios llegaron muy pronto tras el accidente, pero pasaron varios minutos hasta que Hürtgen consiguió salir del coche. La única lesión fue un mordisco en la lengua.

Hurtgen explicó cómo se sintió hasta que consiguió salir: "Pasó bastante tiempo. Se me hizo largo. El problema fue primero para el equipo, ya que la radio no funcionaba".

"Después pude escucharlos, pero ellos a mí no, por lo que no podía decirles que estaba bien. Luego pasó un tiempo. No sé por qué. Estuve esperando hasta que todo se solucionó".

"En momentos así como piloto, sientes que están pasando horas y horas. Pero, me encuentro bien. Tras el accidente, en ese justo momento, comprobé todo, había solo un poco de sangre. Pero no era nada preocupante. No tenía nada".

"Me relajé en el coche, mientras esperaba a la luz verde [que indica que es seguro salir del coche]. Todo estaba correcto con el coche. No había problemas eléctricos".

El equipo Abt CUPRA no participará en la sesión de clasificación de la tarde, mientras se llevan a cabo las reparaciones, pero la antigua piloto de Fórmula 3 y el doble campeón del DTM podrán competir el domingo si el chasis del coche consigue pasar la inspección.

Hay un chasis de repuesto disponible para el Odyssey construido por Spark Racing Technology, además de que Extreme E también tiene piezas de repuesto disponibles para reparar hasta tres coches al completo.

"No saldremos esta tarde", confirmó Hurtgen. "Debemos revisar el chasis y si está correcto, entonces estaremos preparados para mañana. Me gustaría salir, porque cuando tienes un accidente, lo mejor es volver al coche inmediatamente".