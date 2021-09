Motorsport Games y ACO anuncian los pilotos de la Le Mans Virtual Series 2021-22

Miami, FL - 14 de septiembre de 2021 -- Las recientemente presentadas Le Mans Virtual Series, una aventura conjunta entre Motorsport Games - un destacado desarrollador de juegos de carreras, editor y proveedor del ecosistema de Esports de categorías oficiales de carreras en todo el mundo, y el Automobile Club de l'Ouest ("ACO"), creadores y organizadores de las famosas 24 Horas de Le Mans y del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA (FIA WEC), anuncian hoy la lista completa de pilotos que disputarán el Endurance Esports Championship 2021/2022.

Entre las 38 inscripciones de equipos aparecen 177 nombres de pilotos en la lista de la temporada completa (haz click AQUÍ para ver la lista completa) y están incluidos campeones y pilotos destacados de casi todas las categorías principales del automovilismo, incluida la Fórmula 1, el WEC, IndyCar, IMSA, Fórmula 2 y 3, Fórmula E y Extreme E, GT World Challenge y más. Esta temporada participarán estrellas del automovilismo como el campeón de F1 en 2009, Jenson Button, el piloto de F2 Jack Aitken, el piloto de Fórmula E Sergio Sette Camara, el actual líder de la IndyCar, Alex Palou y el piloto de IndyCar el novato del año 2019, Felix Rosenqvist.

La lista de pilotos de las Le Mans Virtual Series también cuenta con algunos de los jóvenes pilotos profesionales más prometedores, como los pilotos de F2 y F3 Liam Lawson, Bent Viscaal, Victor Martins y Caio Collet, así como la piloto Beitske Visser, que compite en las W Series y el WEC. El WEC, las 24 Horas de Le Mans y el IMSA están representados por el ex campeón Bruno Senna, además de los ex pilotos de F1 Stoffel Vandoorne, Harry Tincknell, Will Stevens, Matt Campbell, Yifei Ye y muchos otros nombres destacados.

Demostrando su versatilidad en las carreras, Timmy Hansen, piloto de World Rallycross y Extreme E, competirá junto a los ganadores del Super GT de Japón, a pilotos de la Super Fórmula y a corredores de GT de todo el mundo. Completando la lista de pilotos de carreras profesionales se encuentra la alineación ganadora de las 24 Horas de Le Mans Virtuales del año pasado, que se reunirán para que el equipo Rebellion GPX Williams defienda su título. Algunos de los equipos que componen el resto de la parrilla son el Team Fordzilla, Red Bull Racing Esports, Team Redline, Panis Racing, Team Project 1 y Team WRT, entre otros, además de marcas que han ganado campeonatos del mundo y Le Mans, como Alpine, Ferrari, Porsche y BMW, por nombrar algunas.

A esta lista de destacados pilotos de carreras se une la élite del simracing, como por ejemplo Michi Hoyer, Bono Huis, Jan von der Heyde, Joshua Rogers y Kevin Siggy. Habrá 98 pilotos de Esports en la lista completa de 177 pilotos.

A continuación, una descripción general del formato de la lista de pilotos:

Los equipos deben establecer una lista de 4 o 5 pilotos para la temporada completa

Un mínimo de 2 pilotos deben tener grado FIA (o su equivalente).

Los pilotos restantes son simracers.

Para cada una de las primeras cuatro rondas online, los equipos nominarán a tres pilotos de su lista de temporada completa siete días antes de cada carrera. De ellos, uno debe ser un piloto de grado FIA (o su equivalente).

Para la final de las 24 Horas de Le Mans Virtuales, programada para el 15 y 16 de enero de 2022 en Birmingham, Reino Unido, en el motorsport show la feria Autosport International 2022, las alineaciones aumentarán a cuatro pilotos por inscripción con un mínimo de dos de grado FIA. controladores (o su equivalente). Se esperan 20 alineaciones más para ese evento que será televisado en directo, y en el que aparecerán algunos de los nombres más conocidos del mundo de las carreras.

Dada la actual incertidumbre del calendario de las competiciones del mundo real, existe una disposición dentro de las reglas que permite sustituir a los pilotos de categoría FIA por otros si los que estaban convocados no pueden competir.

La combinación de nombres de alto nivel de estos dos mundos de carreras que compiten en circuitos clásicos y que culminan en las 24 Horas de Le Mans Virtuales, el equivalente virtual al mayor evento de coches deportivos del mundo, promete ofrecer eventos de resistencia emocionantes y altamente competitivos que emocionarán a los aficionados de los Esports de todo el mundo. Para esos mismos aficionados, junto a las Le Mans Virtual Series estarán las Le Mans Virtual Cup [ver más información AQUÍ], una categoría de Esports en la que cualquier persona con rFactor 2 puede competir y ganarse la oportunidad de estar en la parrilla de las 24 Horas de Le Mans Virtuales.

Algunas de las marcas más destacadas del mundo apoyarán las Le Mans Virtual Series de este año, por ejemplo Thrustmaster como socio oficial de hardware, Rolex como socio oficial de relojes, Total Energies como socio oficial de energía, Goodyear como socio oficial de neumáticos, LEGO® Technic como socio oficial de ingeniería y Algorand como socio oficial de Blockchain.