Kevin Benavides: "Fue muy peligroso para las motos"

Las motos y los quads no pudieron desarrollar con normalidad la sexta etapa que tenían prevista para este viernes en el Dakar 2022 que se disputa en Arabia Saudita. La misma iba a tener una duración de 421 kilómetros con inicio y llegada en Riad, pero fue detenida luego de la neutralización del kilómetro 101.

Esto se debió a la preocupación por la seguridad en relación con la degradación del terreno, que había sido utilizado por los competidores de coches y camiones el jueves y que empeoró aún más por las fuertes lluvias de los últimos días.

"Me hubiese gustado correr la etapa entera pero no en las condiciones que estaban dadas hoy. Realmente no entiendo por qué hicieron que larguemos una etapa cuando ya los autos habían pasado el día anterior sabiendo que destrozan todo, y sobre todo los camiones", dijo Kevin Benavides este viernes en el vivac.

"Para las motos es muy peligroso. Normalmente somos nosotros los que hacemos el trabajo de abrir pista y tener una etapa abierta de esa manera y con lo que representa en cuanto a peligros fue totalmente una locura", enfatizó el piloto de KTM.

"En el kilómetro 3 ya quedó afuera Ross Branch (debió ser evacuado en helicóptero con varias contusiones), también cayeron como cinco o seis pilotos más en los primeros 100 kilómetros. O sea, era una etapa de 400 kilómetros... se iban a caer 20 pilotos", finalizó el argentino.

Luciano Benavides, por su parte, coincidió con la opinión de su hermano sobre el peligro que enfrentaron hoy los pilotos de motos y quads del Dakar 2022.

"La verdad que fueron los 100 kilómetros más peligrosos que corrí en mi vida. No sé por qué la organización tomó la decisión de hacer una etapa que ya estaba abierta por los camiones y los autos que han corrido ayer", dijo el piloto de Husqvarna.

"Era totalmente una locura. Creo que fue como jugar a la ruleta rusa con cinco balas puestas prácticamente. Era obvio que si seguíamos más gente se iba a caer", expresó.

Entre los que sufrieron las consecuencias del camino estuvo el argentino Manuel Andújar, ganador del Dakar 2021 en quads, quien debió abandonar y ser retirado en helicóptero, aunque sin lesiones se consideración, tras sufrir un accidente al pasar por la huella de un camión.

