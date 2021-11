El Dakar 2022 será "un antes y un después", asegura Castera

El Dakar no es ajeno a los nuevos tiempos que corren en el mundo del motor y actualmente se encuentra en una fase de transición. La edición de 2022 transcurrirá completamente por Arabia Saudí, por tercer año consecutivo, por donde además pasa el futuro a corto y medio plazo de la prueba.

En ese futuro jugará un importante la electrificación de los vehículos. El ambicioso plan de ASO, el organizador del Rally, es que en 2030 el Dakar sea cien por cien eléctrico. El debut de Audi este año marca el camino a seguir.

"Es un paso más en la historia del Dakar y del rally-raid, un paso muy importante relacionado con la transición energética a través de la implementación de la primera fase del plan Dakar Future. En el futuro queremos que todos los vehículos sean eléctricos. Hemos pensado en 2030 como fecha. No sé si vamos a llegar, pero estamos a tope con esta idea", cuenta el director del Dakar, David Castera, en una entrevista con un reducido número de medios entre los que se encontró Motorsport.com.

"Resultaba necesario ofrecer ingredientes de alta calidad en una cita que marcará un antes y un después en la historia del Dakar y más allá de la prueba, puesto que los cambios que se introducen tendrán repercusiones".

La 44ª edición del Dakar arrancará el próximo 1 de enero en Yeda. Por delante, los 1065 competidores tendrán 8177 kilómetros repartidos en 13 etapas con un día de descanso, donde la arena será la gran protagonista.

"He intentado hacer un recorrido más o menos equilibrado. He guardado para el final lo más complicado. La etapa 11 para mí es la más difícil, con muchas dunas. La clave va a ser la navegación. En la 11 lo que no esté definido, se va a definir", apunta el excopiloto.

En el recorrido recién presentado, que se renueva en un "60-70%" según el director de la prueba, destaca la presencia de la etapa maratón –sin asistencia de los equipos– el tercer día. Castera explica el motivo.

"No soy tan malo cómo puedan pensar. Es un tema de logística, sobre todo. Hay que hacer una maratón y decidí ponerla ahí. No creo que afecte tanto. Hay una parte logística con más de 3000 personas, aviones. Es muy complicado. Es muy temprano, pero va bien. No es para hacer trampas".

Tras la salida en Yeda, la caravana de Dakar se dirigirá hacia Ha'il, al norte del país. De ahí se trasladará a Riyadh, al sureste, para volver al punto de partida. Lo que no pisará este año finalmente son los 650.000 km2 del desierto Empty Quarter.

"Había previsto ir. Cuando hice todas las etapas vi que teníamos mucha arena. Había que ir el día de descanso, con un transfer en avión y todo. Era complicado. Al final me quité esta complicación porque hay ingredientes buenos en el resto de etapas. Hay muchas etapas nuevas, arena. Con lo que tengo aquí quiero esperar al año que viene".

Para lo que también habrá esperar es para que el Dakar expanda fronteras y visite otros países, aunque el proyecto sigue en la mente de Castera.

"Con todo lo que ha pasado en los dos últimos años lo hemos aplazado, pero sigue en nuestra mente. Arabia Saudí seguirá siendo el país principal, pero estamos trabajando para salir. No me da mucha pena porque tenemos ingredientes. La idea es salir, seguimos con eso, tardaremos dos años más, pero como estamos ahora es complicado cruzar la frontera. Es un sueño".

El Dakar 2022, además, se incorpora a los campeonatos del mundo de la FIA y de la FIM, siendo la primera prueba. Esto ha provocado que la fórmula Dakar Experience, que permitía a los participantes amateur tomar la salida en una etapa sin haber finalizado la anterior, se extiende a todos los competidores de cara a sumar puntos para el mundial.

"El año pasado lo hicimos con los amateurs, pero este también con los top porque es una regla de la copa del mundo. Lo hacemos también para que puedan seguir, con una penalización muy grande, y puedan sumar puntos. Para el campeonato del mundo puedes sumar puntos al final de la carrera y también en cada etapa. Con eso queremos guardar un interés en el campeonato hasta el final", concluye.