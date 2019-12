Michelisz suma otra pole y Guerrieri es segundo

Tras la Clasificación 1 celebrada por la mañana, y que terminó con Norbert Michelisz llevándose la pole y 5 puntos, los rivales del piloto húngaro se veían obligados a reaccionar. Ninguno de los tres, Esteban Guerrieri, Yvan Muller y Thed Bjork lograban sumar punto alguno. Item más, sólo Esteban Guerrieri, 10º, se quedaba con opciones reales de puntuar con los dos pilotos de los Lynk & Co hundidos en la parrilla. Por su parte Néstor Girolami conseguía empatar con Mikel Azcona en la general en su lucha con el español por el título de mejor debutante.

Q1

Veinte minutos para clasificarse entre los 12 primeros. Al igual que sucederá el domingo con la Carrera 3, la sesión se disputó bajo las luces del trazado de Sepang. Y con un invitado especial: la lluvia, aunque sin caer de manera torrencial al principio de la sesión y sin, aparentemente, mediatizar el rendimiento de los autos.

De nuevo los Lynk & Co fueron de los primeros en salir a la pista y, como esta mañana, lo hicieron en formación. Yvan Muller y Yann Ehrlacher consiguieron bajar a 2m14, pero los tiempos iban a reducirse mucho respecto a la Clasificación 1, por lo que el nuevo techo era bajar a 2m13. Lo que hizo Norbert Michelisz en su primera vuelta para ponerse a la cabeza de la sesión con 2m13,888. Detrás el Honda de Girolami y el Hyundai de Catsburg delante de los dos Lynk & Co. Esteban Guerrieri y Thed Bjork se colocaron 9º y 10º respectivamente. Mikel Azcona no completó su primer intento entrando a boxes. Al salir y en su vuelta lanzada se encontraba con un periodo de Full Course Yellow que le arruinaba la vuelta.

Una vez volvió la bandera verde, a mitad de la sesión, todos se lanzaron a pista. Kevin Ceccon colocó su Alfa Romeo en 4ª posición justo antes del periodo de precaución. Los Hyundai siguieron dominado con Nicky Catsburg poniéndose en cabeza y Guerrieri subiendo hasta la 4ª. Yvan Muller era 7º con Thed Bjork 18º.

Los 12 primeros se colocaban en 1,040 segundos y hasta el 20º había 6 decimas más. Cualquier mínimo error iba a costar caro. Ceccon salía un poco antes que el resto y se ponía 4º. A poco más de 2 minutos salían todos a pista. Azcona mejoró su tiempo y se colocó 2º pasando a la Q2 con solvencia. Aunque Michelisz le relegó un puesto al subir a la segunda posición. Catsburg mantuvo el mejor tiempo con Guerrieri 4º. Langeveld, Girolami, Tarquini, Farfus, Vervisch, Ceccon, Tassi y Ma Qinghua completaron los 12 clasificados. Yvan Muller se quedó a 78 milésimas de la 12ª posición. Los 4 Hyundai, 3 Honda, 2 Audi y 2 Alfa Romeo, más 1 Audi fueron las marcas clasificadas.

Resultados de la Q1 de la Clasificación 2 en Sepang - WTCR 2019

Q2

La lucha pareció quedarse limitada a un mano a mano, salvo debacle, entre Norbert Michelisz y Esteban Guerrieri. Los 10 minutos de la sesión dejarían la pole para la Carrera 2, el 10º clasificado, y los 5 clasificados para la Q3. También la lucha por ser el mejor debutante seguía en todo lo ancho al clasificarse tanto Mikel Azcona como Néstor Girolami.

Norbert Michelisz no perdió el tiempo y el húngaro marcó el mejor tiempo en el primer intento por delante de Nicky Catsburg, Mikel Azcona, Esteban Guerrieri y Augusto Farfus. Néstor Girolami se quedaba 8º y no parecía en condiciones de entrar entre los 5 mejores para contrarrestar a los Hyundai. Por su parte Kevin Ceccon tenía la 10ª posición.

Al límite del tiempo volvieron todos a la pista. Los dos Hyundai en cabeza parecían inalcanzables con medio segundo de ventaja sobre el resto. El tiempo se cumplió con todos a mitad de su vuelta. Michelisz mantuvo su posición por delante de Catsburg y de Tarquini, completando un triplete de Hyundai. Mikel Azcona pasó 4º y Esteban Guerrieri 5º. El argentino buscando minimizar la pérdida de puntos frente al húngaro de la marca coreana. Ma Qinghua se hacía con la 10ª posición y la pole para la Carrera 2.

Resultados de la Q2 de la Clasificación 2 en Sepang - WTCR 2019

Q3

Norbert Michelisz elegía partir primero en la final entre los 5. Nicky Catsburg era el siguiente y eligió ser el 3º. Gabriele Tarquini partiría 2º, Mikel Azcona 4º y Esteban Guerrieri el 5º y el último. Ya con puntos de por medio y las primeras líneas de la Carrera 3 en juego, Norbert Michelisz salíó a pista dispuesto a seguir dominando la noche malaya. Su tiempo 2m13,141s, a 1 décima de su tiempo en la Q2. Tarquini le seguía en el orden y en el primer parcial cedió 2 décimas. El italiano cedió 4 en el segundo dejando claro a mitad de vuelta que no podía disputarle la pole a su compañero, en meta se quedaba a casi 2 segundos. Le tocaba a Nicky Catsburg.

El de Países Bajos se quedó a 2 centésimas del tiempo del húngaro, pero el segundo parcial le condenaba al ceder medio segundo. Michelisz ya aseguraba 3 puntos al menos. En meta Nicky se quedaba a casi 1 segundo y medio. ¿No habían querido batir el tiempo de Norbert para no quitarle puntos? Azcona y Guerrieri nos sacarían de dudas.

El español se quedaba a 3 décimas del húngaro en el primer parcial. En el segundo cedió tiempo también pero fue mejor que los otros dos Hyundai. En el tercero marcó el mejor tiempo quedándose en primera línea provisional a la espera de Esteban Guerrieri. El argentino se quedó en el primer parcial a poco más de dos décimas de Michelisz y mejoró a Azcona en casi una. En el segundo parcial fue un poquito más rápido que el del Cupra. La pole era de Michelisz. En el tercero se dejó tiempo con el español. En meta la primera línea iba a estar muy reñida. Y así fue, por 95 milésimas Esteban Guerrieri se colocó 2º minimizando a 1 punto, lo perdido con Norbert Michelisz. Una sesión plena de garra del de Honda.

Resultados de la Q3 de la Clasificación 2 en Sepang - WTCR 2019

Cla Piloto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h Puntos 1 Norbert Michelisz

2 2'13.141 149.877 5 2 Esteban Guerrieri

2 2'13.925 0.784 0.784 148.999 4 3 Mikel Azcona

2 2'14.020 0.879 0.095 148.894 3 4 Nick Catsburg

2 2'14.586 1.445 0.566 148.268 2 5 Gabriele Tarquini

2 2'14.961 1.820 0.375 147.856 1