Guerrieri: "Estoy feliz por haber dado todo"

El piloto argentino, ganador de la segunda carrera del domingo del WTCR en Malasia, inició la tercera y definitiva a diez puntos de Norbert Michelisz, líder del campeonato.

Ambos salían en la primera fila, con el húngaro adelante, pero el argentino lo superó y tomó el liderazgo de la carrera hasta que un golpe del español Azcona en la quinta vuelta tras un reinicio por el ingreso del auto de seguridad dejó sin chances a Guerrieri, quien se retrasó al levantar temperatura su motor por la presencia de pasto en el radiador hasta terminar 22°, con un paso por pits incluido.

"Es una lástima que Azcona me pega, me saca al pasto y me llena el radiador de pasto. Tuve que parar para sacar todo el paso del radiador porque tenía la temperatura (del motor) a 130 grados y me iba quedando cada vez más", explicó Guerrieri.

"Siempre digo que cuando suceden cosas así se aprende de la vida y tomándolo siempre constructivamente. Es un trago amargo para digerir pero estoy feliz por haber dado todo y por haber disfrutado de este deporte que tanto amo, tengo la oportunidad de correr un campeonato del mundo con una marca como Honda y pelear un campeonato del mundo hasta el final es algo que estoy muy agradecido y lo demás son resultados que a veces vienen y a veces van", agregó.

Guerrieri indicó que, a pesar de la tensión por la definición de un campeonato, logró disfrutar del fin de semana, donde estuvo acompañado por sus familiares y amigos más cercanos en el circuito de Sepang.

"Fue un hermoso fin de semana que lo disfruté muchísimo junto con mi familia, mis amigos, con todo el equipo hicimos un trabajo muy bueno y fue un muy lindo fin de semana", dijo.

"Manejé disfrutando mucho todo el fin de semana, hasta la última vuelta de la carrera 3, que terminé haciendo la vuelta más rápida en la última vuelta, lo disfruté desde el principio al final todo el campeonato".