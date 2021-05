Troy Bayliss está grave luego de un accidente en bicicleta

El expiloto del WorldSBK y MotoGP, de 52 años, sufrió el pasado viernes 14 de mayo un grave accidente en bicicleta que le provocó una fractura en la vértebra C4 con afectación medular, que le obligará a permanecer en reposo varios meses, informó Ducati.

A pesar de la gravedad de las lesiones, el tres veces campeón del mundo del WorldSBK regresó en el día de ayer a su casa de Gold Coast, al este de Australia, y allí empezará con calma la recuperación tras unos días ingresado en el hospital en estado estable.

El australiano, que no recuerda cómo sucedió el accidente, se vio involucrado con otra bicicleta que salía entre dos coches aparcados y se dio un fuerte golpe en la cabeza, que le hizo perder el conocimiento y fue trasladado rápidamente al hospital.

"Estoy bastante bien y ya en casa, pero por culpa de la caída no podré volver a pilotar un moto hasta que no recupere la movilidad en los brazos y las manos", comentó Bayliss. "Quiero informar de lo que me ha pasado para decir que estoy bien y que volveré a la pista lo antes posible".

"Ha sido un fin de semana muy intenso para mí y para mi familia, pero afortunadamente saldré de esta. Los médicos son muy optimistas y no hay una indicación exacta sobre cuánto tiempo necesitaré para volver a ir de nuevo en moto. Quizás es una cosa de meses o quizás es mucho más. Todo dependerá de cómo y cuándo la vértebra estará soldada".

El piloto de Taree se proclamó campeón del mundo del WorldSBK en 2001. En 2003 dio el salto a MotoGP con Ducati y tras un desafortunado paso por Honda en 2005, regresó al campeonato de las motos derivadas de serie en 2006 con la marca de Borgo Panigale. Ese año ganó su segundo título y como premio fue elegido para sustituir a Sete Gibernau en el Gran Premio de Valencia, consiguiendo allí su única victoria en la categoría reina.

Tras ganar su tercer mundial de Superbikes en 2008, regresó a Australia, donde compitió en distintas categorías de coches y motos. Con 48 años, en 2018, se apuntó a disputar el campeonato australiano de superbikes (ASBK). En los últimos años ha guiado la carrera de su hijo Oliver, de 17 años, quien compite en su equipo, DesmoSport, en el campeonato local con Ducati.

Las fotos de la carrera de Troy Bayliss en MotoGP y WorldSBK

21 Troy Bayliss-Ducati 999 F07, Ducati Xerox Team 1 / 50 Foto de: Fabrice Crosnier Troy Bayliss 2 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 3 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 4 / 50 Foto de: Camel Media Service Ganador de la pole Tom Sykes, BMW Motorrad WorldSBK Team, Troy Bayliss 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Troy Bayliss 6 / 50 Foto de: Ducati Corse Podio: Troy Bayliss con Loris Capirossi 7 / 50 Foto de: Ducati Corse Troy Bayliss wins the race 8 / 50 Foto de: Ducati Corse Troy Bayliss y Loris Capirossi 9 / 50 Foto de: Ducati Corse Troy Bayliss 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Troy Bayliss 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Troy Bayliss 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Troy Bayliss 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Polesitter Tom Sykes, Kawasaki Racing, second place Eugene Laverty, Milwaukee Aprilia, Troy Bayliss 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Polesitter Tom Sykes, Kawasaki Racing, Troy Bayliss 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Troy Bayliss, Loris Capirossi, Ducati Desmosedici GP4 16 / 50 Foto de: Ducati Corse Troy Bayliss 17 / 50 Foto de: Ducati Corse Troy Bayliss y Loris Capirossi 18 / 50 Foto de: Ducati Corse Troy Bayliss 19 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 20 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 21 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 22 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 23 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 24 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss en la parrilla de salida 25 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 26 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 27 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss en la parrilla de salida 28 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss en la parrilla de salida 29 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss en la parrilla de salida 30 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 31 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 32 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 33 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 34 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 35 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss y Alex Barros 36 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 37 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 38 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 39 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 40 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 41 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 42 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 43 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 44 / 50 Foto de: Camel Media Service Troy Bayliss 45 / 50 Foto de: Fabrice Crosnier Troy Bayliss 46 / 50 Foto de: Fabrice Crosnier Troy Bayliss 47 / 50 Foto de: Fabrice Crosnier Troy Bayliss 48 / 50 Foto de: Fabrice Crosnier Troy Bayliss 49 / 50 Foto de: Fabrice Crosnier Troy Bayliss 50 / 50 Foto de: Fabrice Crosnier