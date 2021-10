Toprak: "Me di un buen regalo de cumpleaños"

Razgatlioglu tomó el liderato este sábado en el inicio mismo de la carrera adelantando a Scott Redding en los primeros metros tras salir desde la segunda posición. El británico luego tuvo una caída en la primera curva y a partir de allí el turco controló la competencia.

Finalmente cruzó la meta con más de cinco segundos de diferencia sobre su escolta y rival en la pelea por el campeonato, Jonathan Rea.

"Volvimos a ganar y es un día especial para mí porque es mi cumpleaños y me di un buen regalo con la victoria. Ahora soy más viejo", dijo Razgatlioglu luego de conseguir su 12° triunfo de la temporada 2021.

Con este resultado, el piloto de Yamaha estiró a 29 puntos su diferencia en el campeonato con Rea, pero en su mente solo parece estar ir por más victorias el domingo.

"Este año mi sueño es ganar las tres carreras de un fin de semana. Este fin de semana me siento fuerte pero cada carrera es diferente. Todos son rápidos y mañana intentaré ganar las dos carreras pero vamos a ver, cada carrera es diferente", comentó.

"Quizás Johnny mejore y estamos peleando otra vez. Quizás después de cinco o seis vueltas me puedo alejar, no lo sé. Vamos a ver mañana. No puedo decirlo antes de la carrera", agregó.

Rea: "Toprak fue excepcional hoy"

Jonathan Rea tuvo un complicado comienzo el viernes en Argentina al sufrir un accidente en la segunda práctica que lo privó de girar durante media hora, algo que reconoció que le costó caro hoy.

"Realmente cometí un error ayer al no tener todo ese tiempo en la segunda práctica", reconoció el seis veces campeón.

Rea comenzó desde la quinta posición pero en los primeros metros logró acomodarse en la segunda posición. Sin embargo, nunca pudo plantearle pelea a Razgatlioglu.

"Fue excepcional hoy", admitió sobre su gran rival por el campeonato del mundo este año

De cara a lo que pueda suceder el domingo, Rea espera estar más cerca de Razgatlioglu después de aprovechar la carrera del sábado para probar diferentes forma de conducir su Kawasaki.

"Vamos a ver, tenemos que hacer algunos cambios con la moto", comentó sobre lo que pueda suceder mañana.

"El feeling fue mejor. También estuve conduciendo la moto de forma un poco diferente al frenar, técnicas y tratando de entender. Porque la diferencia con Toprak adelante y con (Michael) Rinaldi detrás era grande, así que estaba cómodo y comencé a experimentar un poco en técnica de frenado. Encontré algo que quizás pueda usar mañana desde la primera vuelta pero vamos a ver. No puedo predecir el domingo pero seguro estaremos más cerca", finalizó.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images