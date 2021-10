Razgatlioglu piensa en ganar en Argentina y no en el título

Razgatlioglu, piloto de Yamaha, lidera el campeonato con 24 puntos de ventaja al llegar a la penúltima prueba de la campaña en el circuito de El Villicum, en la provincia argentina de San Juan, luego de la cual solo quedará el final de la temporada en Indonesia.

Si concluye el fin de semana de Argentina con una ventaja en el campeonato de más de 62 puntos, Razgatlioglu se coronaría campeón del mundo a falta de una prueba, aunque actualmente se encuentra empatado a 11 victorias con su principal rival por el título, Jonathan Rea.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Razgatlioglu insistió en que su principal objetivo para este fin de semana es simplemente ganar carreras y afirma no estar pensando en la situación del campeonato.

"Veo que todo el mundo está cerca", dijo el piloto turco cuando se le preguntó si la batalla por el título estaba demasiado reñida para este fin de semana. "Scott (Redding) y Johnny (Rea) también".

"Cada fin de semana de carrera quiero tomar más distancia (en el campeonato) y después (tengo) algunos problemas... pero esto está bien. No es fácil para mí, pero tampoco tengo el campeonato a la vista, pienso en ganar cada carrera".

"Creo que esto es más importante para mí. Está bien, al final de la temporada quizá sea campeón del mundo. Esto es (también) importante, pero para mí primero es más importante ganar la carrera, porque estoy luchando cada carrera por la victoria, y trato de no cometer errores".

"Para mí es mejor no tener el campeonato a la vista. Nunca digo: 'OK, me alcanza con la segunda posición, voy a dejar de apretar. Es mejor para el campeonato'. Siempre estoy centrado en la carrera, intento ganar y luchar por la victoria, como en Portimao".

"Necesito si es posible este fin de semana tres victorias, eso sería muy bueno y además este es mi sueño normalmente. Estoy luchando por las tres victorias. Si consigo aquí dos victorias, quizás tres, en Indonesia quizás no necesite una victoria. Tercero, segundo quizás sea suficiente para el campeonato".

"Con Rea sigue habiendo respeto"

Razgatlioglu y Rea han protagonizado numerosas batallas en la pista esta temporada, pero en Portimao su rivalidad alcanzó otro nivel cuando ambos contactaron en varias ocasiones en la primera carrera, lo que llevó a Rea a criticar el estilo agresivo de Razgatlioglu.

Por su parte, Razgatlioglu se desentendió de esas críticas e insistió en que nunca moderará su estilo.

A pesar de su guerra de palabras en Portugal, Razgatlioglu cree que él y Rea se respetan al máximo.

"Esto son las carreras, a veces nos tocamos. Él me ha tocado, como en Navarra", dijo el piloto de Yamaha. "Entonces me dijo, 'lo siento', pero yo le digo, 'no hay problema porque esto son las carreras'. Estoy entrenando siempre así".

"Si veo que viene Johnny, abro gas y puede que no me pase. Nunca dejo de ser así, porque a veces necesitas respeto en la pista".

"Esto es importante. Pero siempre digo esto: estamos luchando en la pista, pero fuera tenemos siempre respeto. Este es mi estilo, quizás a los otros pilotos no les guste, pero este es mi estilo".

Razgatlioglu también se refirió a su celebración con "barrida" en Portimao, que se interpretó como un mensaje a Rea y a Kawasaki tras la infame protesta por los límites de la pista de este último que anuló la victoria de Razgatlioglu en la carrera de la Superpole en Magny-Cours el mes pasado.

Rea respondió realizando burnouts en el mismo lugar de la pista que su rival había "limpiado" el día anterior tras la victoria del piloto de Kawasaki en la última carrera del fin de semana en la pista portuguesa.

Razgatlioglu aclaró que su celebración iba dirigida a ciertos miembros del equipo de Kawasaki y no al propio Rea.

"Esto no fue para Johnny, fue sólo para Kawasaki y algunos chicos, sólo por diversión", dijo sobre su celebración. "(Rea) entendió que quizás era para él. Dije que no era para él, esto fue sólo para Kawasaki".

"Lo conozco, porque como él, siempre le he tenido respeto. Está bien, este año estamos luchando por el campeonato, este año es diferente, pero fuera siempre lo respeto a él y a todos los pilotos".