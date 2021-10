Razgatlioglu, "sorprendido" por ser tercero en Villicum

Razgatlioglu había tenido un fin de semana ideal hasta la tarde del domingo en el circuito de El Villicum, después de ganar cómodamente la Carrera 1 el sábado y luego superar, en un apretado duelo, a Redding en la Carrera Superpole de este mediodía.

El piloto turco tenía en mente barrer con las tres carreras del fin de semana, algo que aún no consiguió pese a su exitoso 2021, pero finalmente se vio relegado tanto por Redding como por Rea hasta terminar tercero en una peleada carrera.

"Intenté lo mejor pero mis neumáticos perdieron rendimiento muy pronto. Las últimas tres vueltas intenté otra vez ir por el segundo lugar pero Johnny estaba muy fuerte. Luego comencé a deslizarme mucho en las curvas y dije: 'OK, tercero por hoy es suficiente'", comentó Razgatlioglu.

Preguntado por Motorsport.com si estaba sorprendido por no haber terminado más adelante, el piloto de Yamaha respondió: "Sí, estoy sorprendido porque mi plan era pelear con Scott y después quizás lograr el segundo lugar pero en la carrera mi plan no se concretó. Estuve luchando con mi moto, no solo con Scott y Johnny".

Pese a que no terminó como se esperaba su paso por San Juan, de todos modos Razgatlioglu dejará Argentina con 30 puntos de diferencia sobre Rea en el campeonato cuando restaran 62 en juego en la ronda final de Indonesia y tras haber llegado aquí con 24 unidades sobre el norirlandés.

"Estamos muy cerca del campeonato pero vamos a ver. Intentaré también ganar en Indonesia. Solo buscaré ganar, porque ya gané 13 carreras este año. Quizás puedan ser 14 o 15. ¿Por qué no?", finalizó.

Rea: “Estoy satisfecho con el resultado pero muy feliz con el feeling con la moto”

Rea no tuvo un fin de semana fácil en San Juan, donde el viernes sufrió una fuerte caída en el segundo entrenamiento y nunca pudo estar al nivel de Razgatlioglu tanto en la Carrera 1 como en la Superpole.

Sin embargo, el piloto de Kawasaki encontró mejoras para la Carrera 2 y pudo dar un salto adelante en el rendimiento, lo que le permitió medirse de igual a igual con su gran rival de este año y terminar por delante.

"Ayer no teníamos tracción trasera, especialmente en las primeras vueltas. Y hoy encontramos algo que hizo funcionar mejor el neumático. Cambiamos algo en la moto y se sintió mucho hoy. Para la segunda carrera cambiamos unas cosas que generaron más agarre en el neumático trasero", explicó.

"Estoy satisfecho con el resultado pero muy feliz con el feeling con la moto y espero que podamos aprender de estas lecciones para la última ronda", agregó.

De cara a lo que será la ronda final en Indonesia el fin de semana del 19 al 21 de noviembre, Rea comentó: "Creo que podemos ir a Indonesia y preocuparme por mí. Cualquier cosa puede suceder. Ellos necesitan un fin de semana limpio para hacerlo pero por supuesto él está en una posición mucho mejor que yo, así que es mejor tener ventaja que ir desde atrás, especialmente por la forma en que ha estado conduciendo, muy sólido".

Preguntado por Motorsport.com si será posible presionar a Razgatlioglu en la definición del campeonato, Rea analizó: "Casi chocó dos veces hoy en la curva 12, bloqueó la delantera dos veces delante mío. Así que él también está conduciendo al límite. Puedes sentir un sentido de urgencia cuando está en la carrera y hoy cuando pude luchar con él pude entender mucho más cómo gestionaba la carrera desde el punto de vista mental".

"Eso fue agradable porque yo me sentí mucho más en control, podía tomar un respiro, entender. Ayer, está bien, estaba con el pie cambiado, pero hoy pude luchar y esa sensación es mucho mejor", finalizó.

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images