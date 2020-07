Melandri regresa al WorldSBK a los 37 años

Marco Melandri, que cumplirá 38 años el próximo 7 de agosto, se retiró de la competición el pasado curso después de 22 años en la elite. El campeón de 250cc en 2002 se pondrá al manillar de la Ducati Panigale V4 R del equipo Barni, ocupando la plaza de Leon Camier.

El británico acumula un largo historial de lesiones desde 2019 y de acuerdo con el equipo decidieron separarse tras haberse perdido ya la ronda de Australia en marzo antes de que el COVID-19 paralizase la temporada.

Melandri acumuló 22 victorias y 75 podios en las 188 carreras que disputó en el WorldSBK de 2011 a 2019, terminando subcampeón en su primer curso con las motos derivadas de serie.

El piloto de Ravenna, que ya corrió en el equipo oficial de Borgo Panigale en 2017 y 2018, se volverá a poner al manillar de una Ducati el próximo 17 de julio en Jerez cuando se reanude la temporada 2020.

"La situación era bastante surrealista", comentó Melandri. "En condiciones normales nunca pensé que volvería, pero después parecía que el destino me había elegido. Este largo y tranquilo período me ha regenerado y me ha hecho olvidar todas las cosas negativas en las que pensaba antes. Luego, una a una, se han alineado situaciones casi increíbles. Lamentaba no haber tenido la oportunidad de pilotar la Ducati Panigale V4 R y ahora la ocasión está ahí. La moto del Barni Racing Team tiene suspensiones de Showa y desde mi etapa en MotoGP siempre me he sentido genial con ellas”.

"Será un campeonato de solo seis rondas, todas en Europa y en circuitos que me gustan, por lo que el esfuerzo será menor y más concentrado en el tiempo. Si alguien me podía convencer era Marco Barnabò [director del equipo]. Creo que el Barni Racing Team es el equipo adecuado para mí, una familia pequeña con el deseo de crecer. Sé que tendré una moto ganadora y los mejores componentes, por eso también me gustaría agradecer esta oportunidad a Claudio Domenicali, Paolo Ciabatti, Gigi Dall'Igna y a todo el equipo de Ducati”.

Por su parte, Marco Barnabò comentó: “Después de todo lo que ha pasado necesitábamos un piloto experimentado que ya conociera los circuitos, los neumáticos y el campeonato. Marco ha mostrado un gran entusiasmo y un gran deseo de volver al juego, y esto nos ha convencido de que él es la elección correcta. Su valía está fuera de dudas, y salvo los tests, solo ha hecho una carrera menos que el resto. Es como si nunca se hubiera retirado. Creemos que en un escenario extraño como el que tenemos, puede ser un valor añadido, y Ducati también nos ha apoyado en esta elección".

