Bautista: "No creo que sea tan fácil con Ducati como hace dos años"

El piloto español fue la gran sensación en 2019 cuando dejó MotoGP para marcharse al WorldSBK con Ducati. Bautista, que cumplirá 37 años el próximo 21 de noviembre, protagonizó el mejor arranque en la historia del campeonato de las motos derivadas de serie con 11 victorias consecutivas. Sin embargo, una complicada segunda mitad de temporada le hizo perder el título frente a Jonathan Rea.

El campeón del mundo de 125cc en 2006 decidió cambiar de aires en 2020 y aceptar la oferta de Honda para liderar su ambicioso proyecto en el WorldSBK. Sin embargo, el balance en dos años es de apenas tres podios a falta de una ronda y el año que viene regresará a Ducati.

P. ¿Qué enseñanzas saca de la etapa en Honda? ¿Cree que le faltó algo al proyecto o se podría haber hecho algo diferente?

R. El proyecto ha empezado muy, muy, muy joven . Prácticamente nosotros pusimos la moto en pista, tanto [Leon] Haslam como yo, entonces ha sido más difícil de lo que pensábamos. Luego, también por el tema de la pandemia, el confinamiento y todo, especialmente el primer año. No se pudo hacer un trabajo constante y seguido, sobre todo en pista. Se ha juntado todo y creo que todos esperábamos un poco más, yo el primero, pero la situación ha ido así y hemos tenido que intentar sacar el máximo de cada momento.

Sinceramente me hubiera gustado haber estado en la situación que estamos ahora, a este nivel, a lo mejor al principios de año o al final del año pasado. Creo que hubiera sido el trabajo normal que podríamos haber hecho. A lo mejor de cara al futuro podría haber cambiado un poco la cosa o no, pero creo que ha sido todo un poco tarde y en el sentido de que en este campeonato no es tan fácil hacer un desarrollo rápido con la moto. Al final tenemos que usar la moto que está homologada y no podemos hacer chasis diferentes ni nada. Es todo más complicado, pero estoy contento con el apoyo que me ha dado HRC desde el principio, con el empeño que están poniendo y es un proyecto que, sinceramente, creen en el él, se puede creer en él pero necesita tiempo y progresión.

P. Iker Lecuona y Xavi Vierge formarán la pareja de Honda en 2022. ¿Es una buena decisión o el equipo necesita alguien con más experiencia?

R. Yo vine sin experiencia y estuve luchando por el campeonato. Sinceramente, no sé 100% quién va a venir, se escucha que podrían ser ellos. Tienen experiencia con motos grandes y es un poco lo que tarden ellos en entender los neumáticos, esta moto, la categoría. Pero a día de hoy el nivel del WorldSBK es muy alto y creo que si vienen podrán estar al nivel de la categoría.

P. Cuando se suba a la Ducati otra vez, ¿espera una transición rápida o cree que va a llevar un poco de tiempo?

R. Sinceramente no me quiero esperar nada. He trabajado mucho estos dos años con esta moto, que es muy distinta a la que llevaba hace dos años. Entonces, sinceramente, no me quiero esperar nada. Cuando llegue el momento conduciré, veré lo que siento, lo que no siento y lo que he cambiado de hace dos años o lo que no y lo que tengo que cambiar y lo que puedo seguir haciendo, o que me salga más natural.

P. ¿Lo toma como una cuenta pendiente después de lo de 2019?

R. No, no me lo tomo así. Lo tomo como que hice un cambio hace dos años, aposté por un gran proyecto como es el de HRC, pero es lo que he dicho antes, se necesita tiempo. Yo he estado en MotoGP desarrollando motos de fábrica y sé lo que es. Al final tuve la oportunidad de volver a una moto que ya está hecha, que funciona bien, que el desarrollo estaba ya hecho y ahora mismo sinceramente no tengo ganas de, no perder, sino digamos de estar dos años más evolucionando una moto para llegar a un nivel que a lo mejor una moto ya lo tiene.

A esta altura de mi carrera quiero disfrutar más que volverme loco a ver cómo podemos mejorar la moto. Me salió esta oportunidad y más que nada es eso, por el tiempo. Es una moto que sabemos que funciona, sé que he ido rápido con esa moto y ya está. Pero no es que ahora vuelvo para vengarme de hace dos años. Para nada. Aparte, el campeonato ha cambiado mucho, hay más pilotos por la pelea por la victoria, más nivel, entonces será diferente. No creo que sea tan 'fácil' como hace dos años.

P. Con la llegada de Lecuona y Vierge más los que ya están, ¿cree que se puede formar una buena representación española en el WorldSBK?

R. Creo que estaría bien tener más españoles aquí porque este campeonato es solo británico prácticamente. Han venido pilotos españoles. [Carlos] Checa ganó el campeonato del mundo, pero hace ya muchos años. Era otra época. Digamos que este campeonato ha sido liderado por británicos en el motociclismo moderno. Sería bonito tener más españoles aquí. Sinceramente me siento orgulloso por lo que hice hace dos años porque creo que sobre todo de cara a España abrí mucho las puertas de este campeonato en el sentido de que antes creo que no se valoraba lo que se debería de valorar y ahora lo ven con otros ojos.

Creo que hace tres años si a los pilotos que supuestamente podían venir, les hubieras dicho de venir, a lo mejor te hubieran dicho no y hubieran buscado otra cosa. Pero al verme a mí a lo mejor es una opción. Igual que también a Rabat, que este año ha venido aquí. Sinceramente me siento orgulloso de lo que hice para España en este campeonato y ojalá yo haya sido un poco el que haya abierto las puertas a que vengan más pilotos españoles y podamos combatir contra los británicos, que ahora mismo soy yo solo y me tienen acorralado (risas).