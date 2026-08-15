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WSBK

Alex Rins aún no tiene "nada concreto" para 2027

Alex Rins explora diferentes posibilidades en WorldSBK para la temporada 2027, pero no solo eso. Las conversaciones avanzan más despacio que para otros pilotos.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Varios pilotos empujados hacia la salida en MotoGP deberían seguir enfrentándose en WorldSBK la próxima temporada. Se sabe que Brad Binder está cerca de BMW, donde podría reencontrarse con su antiguo compañero de equipo Miguel Oliveira, mientras que Franco Morbidelli y Jack Miller tienen muchas posibilidades de quedarse con su constructor actual, ya que el primero es pretendido por Ducati y el segundo negocia con Yamaha.

La situación es más confusa en lo que respecta a Alex Rins. El actual piloto de Yamaha también ha expresado su interés por el WorldSBK y, según GPOne, Rins querría pilotar una Ducati. Con las puertas del equipo oficial cerradas, habría contactado con el equipo Go Eleven, estudiando la posibilidad de que inscriba una segunda moto para él.

Preguntado sobre el tema en Silverstone, Rins no confirmó nada y sobre todo reconoció que su futuro está lejos de estar definido. "No estamos mirando solo hacia el Superbike", llegó a comentar ante la prensa internacional el piloto que ha ganado seis carreras en MotoGP, entre ellos Motorsport.com. "No tenemos nada claro. Apenas estamos empezando a hablar con algunos equipos, pero nada concreto."

Alex Rins muestra cierta flema e incluso aseguró que la pausa estival no consistió "en absoluto" en una búsqueda intensiva de un asiento para la temporada 2027: "Me mantuve bastante tranquilo porque confío en mi entorno, en mi mánager. Fue un poco más intenso para él que para mí. Yo estuve realmente tranquilo."

Alex Rins y Fabio Quartararo dejarán Yamaha al terminar la temporada 2026 de MotoGP.

Alex Rins y Fabio Quartararo dejarán Yamaha al terminar la temporada 2026 de MotoGP.

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No les voy a mentir: no voy a decir que estaba totalmente tranquilo porque soy piloto, también me involucro un poco, como pueden imaginar. Pero me mantuve bastante tranquilo, le dejo trabajar."

Alex Rins solo ha pilotado máquinas japonesas en MotoGP. Llegó al campeonato con Suzuki en 2017, con quien logró sus cinco primeras victorias en el campeonato y terminó en el top 5 en 2018, 2019 y 2020. Cuando el constructor se retiró, pilotó la Honda de LCR en 2023, con un nuevo éxito como resultado, pero también una grave lesión en la pierna derecha.

Llegó a Yamaha en 2024, donde tuvo más dificultades. La marca va a partir de una hoja en blanco el próximo año: Fabio Quartararo ha firmado con Honda y Yamaha tendrá por tanto una nueva dupla, compuesta por Jorge Martín y Ai Ogura.

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