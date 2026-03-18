El WRC trabaja para garantizar el futuro del Rally Safari de Kenia más allá de 2026

Los pilotos del Campeonato del Mundo de Rallyes consideran que el Rally Safari de Kenia merece seguir formando parte del calendario del Campeonato del Mundo de Rallyes, mientras continúan los esfuerzos para garantizar su futuro a partir de 2027.

Este emblemático clásico africano volvió al calendario en 2021 tras una pausa de 19 años, pero la edición de 2026 fue la última de su contrato actual. Sin embargo, un nuevo acuerdo depende de un cambio significativo en la forma en que se organizará el rally.

El regreso del Rally Safari, aunque en un formato moderno más corto, ha sido aclamado como uno de los éxitos recientes del WRC. El rally ha supuesto un reto único para pilotos y equipos, y ha creado un espectáculo impresionante para promocionar el WRC en todo el mundo. También ha atraído a una gran cantidad de espectadores, con miles de aficionados procedentes de los países vecinos de Kenia —Uganda, Tanzania y Ruanda—, lo que a su vez ha supuesto un importante impulso para la economía keniana.

Ha estado a la altura de ser el reto más duro de la temporada, y los pilotos ahora desean que se mantenga en el calendario, ya que se han intensificado las conversaciones para asegurar un nuevo contrato.

"[Kenia] claramente [merece su lugar en el campeonato]. Es algo bastante único", afirmó el dos veces ganador del Safari, Sébastien Ogier.

"Creo que los aficionados también disfrutan viendo este tipo de retos. Eso es lo que hace que nuestro deporte sea tan atractivo, es la variedad, así que, sinceramente, sí, espero que siga en el calendario, aunque no tenga muchos planes para el futuro, sino por el bien del deporte en sí".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

El líder del campeonato, Elfyn Evans, añadió: "Creo que es un rally que ofrece algo realmente único y siempre sostengo que el principal atractivo del campeonato del mundo es que podemos competir en Montecarlo, Suecia, el asfalto de las Islas Canarias y, básicamente, en todas las condiciones extremas, y este es uno de esos retos únicos, por lo que debería estar [en el calendario]".

La propia existencia del Rally Safari moderno ha dependido exclusivamente del Gobierno de Kenia en lo que respecta a la financiación y la organización del evento, algo que ya no se puede mantener.

Aunque existe el deseo de que el Rally Safari de Kenia continúe como prueba del WRC, la responsabilidad de promocionar y financiar la competición tendrá que recaer íntegramente en el sector privado en el futuro.

"Este es el último Rally Safari en el que gastaremos dinero público para promocionarlo. A partir del año que viene, este evento estará totalmente financiado y respaldado por el sector privado", declaró el presidente de Kenia, William Ruto, en el rally del pasado fin de semana.

Ya antes de la prueba de este año se habían dado pasos para convertir el rally en un evento financiado y organizado por el sector privado. Los responsables del WRC se reunieron con Ruto durante la prueba para debatir una propuesta destinada a garantizar el futuro del rally.

Según ha podido saber Motorsport.com, las conversaciones, que versarían sobre un nuevo acuerdo de tres años como mínimo, han sido positivas. Es probable que la decisión sobre el futuro del evento se tome en las próximas seis u ocho semanas.

Se espera una decisión sobre el lugar de Kenia en el calendario del WRC en un plazo de seis a ocho semanas Foto: M-Sport

"Estamos al final de nuestro contrato. Se está debatiendo, hay oportunidades para hacerlo con diferentes opciones", declaró Simon Larkin, director sénior de eventos de WRC Promoter, antes de la reunión con Ruto.

"Más bien es que el propio presidente Ruto ha sido bastante claro al respecto: quería sacar la organización del evento del ámbito del propio Gobierno. En este momento, lo organiza, de hecho, el Ministerio de Deportes. Y no se ofendería si dijera que los gobiernos no son el tipo de organizaciones que deberían gestionar eventos. Deberían participar proporcionando policía, ejército, bomberos, ambulancias y acceso al terreno. Pero no siendo realmente el organizador y el promotor del evento, ni estando realmente sobre el terreno para hacer estas cosas. Ese es el trabajo de una empresa adecuada.

"Hace poco tomó la decisión de devolver este evento al sector privado, con financiación gubernamental, pero sin que el Gobierno se encargara de la organización. Es un modelo de negocio del que llevamos hablando dos años. Y no habríamos vuelto si se hubiera gestionado bajo el mismo modelo, es decir, gestionado por el Gobierno.

«Así que simplemente ha llevado un poco más de tiempo de lo que a todos nos hubiera gustado. Pero ahora esa separación se ha producido con socios como SportPesa, Safaricom y KCB Bank. Todos ellos están dispuestos a dar un paso al frente para convertirse en partes interesadas, en accionistas de un evento gestionado por el sector privado, con el Gobierno aún en segundo plano aportando fondos, apoyo, material y ese tipo de cosas.

"Ese es el modelo que se está aplicando este año, y se está haciendo deliberadamente para sentar las bases fundamentales de lo que podría suceder en el futuro.

"Para ser claros, creo que este evento ha aportado sin duda algo al Campeonato del Mundo de Rallyes y no tengo ninguna duda de que el Campeonato del Mundo de Rallyes ha aportado algo a Kenia, y eso es la relación y la colaboración".

Sin embargo, la competencia por las plazas en el calendario de 2027 se está recrudeciendo, ya que Escocia se incorporará al calendario el año que viene, mientras que Estados Unidos también está en liza para asegurarse una plaza.

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