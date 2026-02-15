WRC Suecia: Elfyn Evans arrasa hacia la victoria mientras Toyota logra el 1-2-3-4

Elfyn Evans realizó una conducción impecable para lograr su tercera victoria en el Rally de Suecia y liderar el dominio de Toyota en la segunda ronda del Campeonato del Mundo de Rally 2026.

Evans y su copiloto Scott Martin lograron la primera victoria de la temporada por 14.3s sobre sus compañeros de equipo en Toyota, Takamoto Katsuta y Aaron Johnston. Toyota derrotó con autoridad a un Hyundai en dificultades a lo largo de las 18 especiales cubiertas de nieve, acaparando las cuatro primeras posiciones.

El piloto de Toyota Sami Pajari logró el segundo podio de su carrera en tercer lugar, por delante del ganador de Montecarlo y compañero de equipo Oliver Solberg.

"Obviamente, estoy bastante contento y aliviado ahora mismo. No estábamos seguros de cómo iba a ser el Power Stage. Contentos con el tiempo al final y con este resultado. Muchas gracias al equipo", dijo Evans, que pasó al liderato del campeonato con 13 puntos de ventaja sobre Solberg, tras haber ganado previamente el Rally de Suecia en 2020 y 2025.

Evans inicialmente quedó detrás del héroe local Solberg tras la especial inaugural del jueves por la noche por 3.8s, pero pronto se lanzó al liderato del rally al ganar la segunda especial el viernes por la mañana. El galés aumentó rápidamente su ventaja hasta 14.5s sobre Katsuta después de un movido bucle matinal del viernes, que incluyó una salida de pista salvaje de Solberg en la tercera especial.

Solberg tuvo mucha suerte de poder recuperarse tras hundirse en un banco de nieve que provocó un pinchazo en la rueda delantera izquierda. El sueco sufrió otra salida de pista y cayó hasta la sexta posición de la general.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Evans no pudo mantener el liderato durante la tarde del viernes a medida que las condiciones de los tramos empeoraban para los que abrían pista. Katsuta aprovechó su posición en el orden de salida y atacó, ganando dos de las especiales de la tarde. El japonés, en busca de su primera victoria en el WRC, superó a Evans tras la especial siete, antes de terminar el viernes con una ventaja de 2.8s.

Sin embargo, el sábado Evans contraatacó, lo que coincidió con las dificultades de un desconcertado Katsuta para encontrar agarre y confianza al volante de su GR Yaris. Evans ganó la especial nueve para colocarse con 4.4s de ventaja, que aumentaron hasta 18.0s tras la especial 13.

A medida que avanzaba la tarde del sábado, Katsuta logró recuperar su forma y empezó a recortar tiempo a Evans, reduciendo la diferencia a 13.3s después de la especial 15. Pero Evans mantuvo la calma a lo largo de las tres especiales del domingo para lograr la 12ª victoria de su carrera en el WRC, mientras que Katsuta se conformó con el quinto segundo puesto de su trayectoria.

Tras conseguir el 1-2-3 en Montecarlo, Toyota volvió a demostrar su dominio al hacerlo aún mejor, firmando un 1-2-3-4. Pajari impresionó durante todo el rally para recuperarse de la decepción de Montecarlo con un podio. El finlandés heredó el tercer lugar tras la salida de pista de Solberg y, pese a la presión del sueco, contuvo a su compañero de equipo, ganando dos especiales en el proceso.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Tras caer a la sexta posición por su error, Solberg logró adelantarse a los pilotos de Hyundai Esapekka Lappi y Adrien Fourmaux hasta la cuarta plaza en la especial nueve. Solberg esperaba pelear por el podio, pero le resultó difícil el avance sobre la nieve suelta el sábado y finalmente terminó cuarto [+1m11.6s].

Fue otro evento complicado para Hyundai. La marca coreana tuvo problemas para encontrar velocidad con su i20 N en los tramos nevados. Los tres equipos probaron multitud de cambios experimentales de puesta a punto para reducir la diferencia con Toyota.

Fourmaux terminó como el mejor Hyundai tras superar a Lappi, que regresaba de forma impresionante al WRC desde Chile 2024, en la penúltima especial para finalizar quinto [+1m50.6s].

Thierry Neuville pareció tener más dificultades que sus compañeros de equipo, y el belga describió este periodo como el momento más duro de su carrera hasta ahora.

Una salida de pista en la tercera especial le costó a Neuville más de un minuto mientras intentaba limpiar el parabrisas empañado. Neuville encontró mejoras a medida que avanzaba el rally, ganando dos especiales, aunque su mejor tiempo en la especial 15 fue eliminado tras recibir una penalización de un minuto por no llevar el casco correctamente abrochado. El campeón del mundo 2024 terminó finalmente en séptima posición [+3m45.9s].

Jon Armstrong impresionó en solo su segunda participación con un Rally1 al terminar octavo [+4m05.5], superando con claridad a su más experimentado compañero de equipo en M-Sport-Ford, Josh McErlean. Un error en la elección de la presión de los neumáticos perjudicó a los equipos de M-Sport el viernes, ya que Armstrong, McErlean y Martins Sesks sufrieron múltiples pinchazos. Sesks se vio obligado a retirarse tras tres fallos de neumáticos, pero se reincorporó al rally el sábado, marcando el mejor tiempo en la especial 10.

El top 10 lo completó el finlandés Roope Korhonen, que superó al retornado ex piloto oficial del WRC Teemu Suninen para ganar la categoría WRC2.