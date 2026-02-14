WRC Suecia: Elfyn Evans recupera el liderato mientras Oliver Solberg apunta al podio

El aspirante al título del Campeonato del Mundo de Rally, Elfyn Evans, recuperó el liderato en el Rally de Suecia después de ofrecer una impresionante actuación en los tramos de la mañana del sábado.

El piloto de Toyota estaba a 2,8s de su compañero de equipo Takamoto Katsuta al inicio del bucle matinal de tramos sobre nieve, pero salió de las complicadas especiales con una ventaja de 16,1s sobre su rival.

Hyundai continuó luchando por la tracción, lo que volvió a contribuir a que Toyota copara las cuatro primeras posiciones, con Sami Pajari tercero, a 24s del ganador de Montecarlo, Oliver Solberg.

Evans se colocó líder del rally tras el primer tramo del día. El galés marcó un tiempo 7,2s más rápido que el líder de la noche, Katsuta, suficiente para adjudicarse su tercera victoria de tramo del evento hasta ese momento.

Evans mantuvo su buen rendimiento en los dos tramos restantes, terminando ambas especiales a 0,9s de los mejores tiempos marcados por el regresado piloto de M-Sport-Ford Martins Sesks y por Solberg.

Katsuta continuó teniendo problemas de ritmo y fue décimo y séptimo más rápido entre los Rally1. El piloto japonés no lograba entender la falta de velocidad en comparación con su rendimiento del viernes.

“No tengo ni idea. Estoy conduciendo igual que ayer y quizá en algunos lugares empujo un poco. Es muy extraño. No hay cambios [en el coche durante la noche], solo neumáticos”, dijo Katsuta.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

La caída de rendimiento de Katsuta ayudó a Pajari a acercarse a su compañero de equipo, terminando el bucle a 12,9s del segundo puesto. Sin embargo, el finlandés está ahora en la mira de Solberg, ansioso por recuperar el tiempo perdido tras su salida de pista en el tramo tres del viernes.

Solberg superó a los Hyundai en dificultades de Adrien Fourmaux y Esapekka Lappi para pasar del sexto al cuarto puesto de la general después del tramo nueve. Solberg se adjudicó la victoria en el tramo 11 para evidenciar su ritmo mientras apuntaba a las posiciones de podio.

“[Sami Pajari] es el objetivo ahora, sin duda. Es una apuesta difícil, pero haré todo lo posible. Es complicado empujar al 100% porque los bancos de nieve no son altos”, dijo Solberg.

Lappi completó el bucle como el mejor Hyundai en quinta posición, 9,3s por delante de su compañero de equipo Fourmaux. Hyundai realizó cambios en la suspensión del coche de Lappi durante la noche en un intento de encontrar una solución a sus problemas de tracción. El finlandés admitió que llevaría tiempo adaptarse al cambio de puesta a punto, pero fue el más rápido entre los Hyundai.

Fourmaux volvió a mostrarse frustrado por su incapacidad para luchar con los pilotos de cabeza, pero cree que el núcleo de los problemas de Hyundai puede rastrearse a la suspensión del i20 N.

“Creo que he entendido algo en este [tramo 10]. Las condiciones son similares al año pasado y estamos flotando todo el tiempo sobre la superficie”, dijo Fourmaux, a 1m12,3s del líder Evans.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

“No estamos mordiendo nada, así que para mí solo puede ser un problema con los amortiguadores. No lo solucionaremos hoy ni mañana, pero realmente necesitamos trabajar en ello.”

Dadas las dificultades de Hyundai, el enfoque de Thierry Neuville fue únicamente disfrutar de los tramos sabiendo que cualquier esperanza de un gran resultado es escasa. El campeón del mundo de 2024 llegó al servicio del mediodía a dos minutos del liderato.

Hubo algo de alegría para M-Sport-Ford, ya que Sesks marcó el mejor tiempo en el tramo 10, a pesar de salir primero a la ruta. El letón, que se retiró el viernes tras sufrir tres pinchazos, registró un tiempo que se mantuvo firme mientras las condiciones de la carretera empeoraban para los equipos que venían detrás.

Jon Armstrong siguió siendo el mejor clasificado de los pilotos de M-Sport en octava posición, 51,4s por delante de su compañero de equipo Josh McErlean.

El líder de WRC2, Roope Korhonen, completó el top 10 antes de los cuatro tramos de la tarde.