Oliver Solberg, que partía como claro líder del Safari Rally al inicio de la jornada, vio cómo Sébastien Ogier se le acercaba por la mañana, antes de perder mucho terreno por un pinchazo, lo que permitió al francés volver a situarse a su altura. Elfyn Evans también sigue en la lucha por la victoria frente a sus compañeros de equipo de Toyota en Kenia.

El bucle de la tarde consistía en volver a recorrer las especiales de la mañana en orden inverso, a excepción de la primera, que de todos modos se había cancelado a primera hora del día debido a las condiciones impracticables, antes de concluir el programa con una pasada por una especial ya disputada el jueves.

Los pilotos se enfrentaron, por tanto, de nuevo a un terreno seco con numerosas piedras, que alternaba tramos sinuosos y largas rectas, en la ES7 (Kedong 2 – 13,79 km). Ogier ganó la especial con 1"0 de ventaja sobre Sami Pajari y 1"6 sobre Adrien Fourmaux. Ogier, sobre todo, le sacó 10"3 a Evans, que abría la pista, y le arrebató el segundo puesto de la clasificación general, situándose a 30"4 de Solberg, quien perdió 7"3 frente al nueve veces campeón del WRC en esta especial.

Takamoto Katsuta perdió el cuarto puesto del rally en favor de Pajari, tras perder un minuto debido a pinchazos en las dos ruedas delanteras. Los daños se concentraron sobre todo en el lado derecho, ya que el neumático arrancó parte de la carrocería de su Toyota. Pajari ganó así un puesto a pesar de una penalización de 20 segundos por presentarse con dos minutos de retraso antes de la especial.

Thierry Neuville se mantuvo sexto en la general, por delante de Fourmaux, Jon Armstrong y Esapekka Lappi.

Un pinchazo de Solberg reaviva el rally

Oliver Solberg y Elliott Edmondson perdieron tiempo por un pinchazo. Foto de: Toyota Racing

La ES8 (Kengen Geothermal 2 – 13,16 km) ofrecía sobre todo largas rectas, aún sobre un suelo muy seco, ya que brillaba el sol y la temida lluvia se hacía esperar. Un terreno que seguía siendo muy difícil para los neumáticos y Solberg lo pagó con un pinchazo en la rueda trasera derecha, que incluso se deslaminó en la última parte de la especial. Por su parte, Fourmaux estuvo a punto de salirse de la carretera, pero solo perdió unos segundos.

Pajari ganó la especial, 3"2 por delante de Ogier, mientras que Solberg perdió 29"4 por su pinchazo. Así, se produjo un reajuste en la cabeza del rally : Solberg solo conservó la ventaja por 1,0 segundos sobre Ogier, con Evans y al acecho a 5,7 segundos.

Las condiciones fueron diferentes en la ES9 (Loldia 2 – 18,95 km), con carreteras más sinuosas y menos secas. Las diferencias fueron muy pequeñas, con el mejor tiempo para Ogier, tres décimas por delante de Solberg y Fourmaux. En la general, Solberg solo conservó el liderato por 0,7 segundos de ventaja sobre Ogier, mientras que Evans, penalizado por su posición de primer piloto, perdió algo de tiempo y se quedó a 12,0 segundos.

Katsuta perdió una docena de segundos al saltarse un cruce, lo que le hizo perder dos puestos más en la clasificación general. Neuville remontó hasta la quinta posición, por delante de Fourmaux y del japonés.

Solberg y Ogier separados por un segundo

Sébastien Ogier y Vincent Landais volvieron a meterse en la lucha por la victoria. Foto de: Toyota Racing

La última especial del día, la ES10 (Mzabibu 2 – 8,86 km), ha sido para Pajari, que ha marcado el mejor tiempo, 2"7 por delante de Solberg, quien ha relegado a Ogier a 0"3 y así ha podido conservar el liderato de la prueba... por un segundo.

Evans volvió a perder unos diez segundos, quedando a 20,5 segundos en la clasificación general. Aunque la lluvia ha dado tregua a los pilotos esta tarde, se esperan fuertes chubascos por la noche que podrían hacer que las especiales sean difíciles de recorrer el sábado y dar un nuevo giro a la prueba.

Pajari ocupa el cuarto puesto, a más de un minuto del líder. Muy por detrás del trío de cabeza y a distancia de Pajari, la lucha por el quinto puesto está reñida. Neuville solo tiene 1,2 segundos de ventaja sobre Fourmaux y 7,2 sobre Katsuta, uno de los grandes perdedores del día. No obstante, cuenta con una ventaja considerable sobre Esapekka Lappi.

El piloto de Hyundai perdió unos veinte segundos en un incidente típico de este rally en la ES9 : tuvo que esquivar varias girafas y redujo la velocidad, antes de golpear un árbol al final de la especial. En la ES10, una alerta por temperatura del aceite demasiado alta le obligó de nuevo a reducir la velocidad.

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La tarde fue difícil para M-Sport Ford. Jon Armstrong sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda en la ES8, lo que le hizo perder inicialmente el octavo puesto de la clasificación general a favor de Lappi, y en la siguiente especial tuvo que detenerse para una intervención de unos veinte minutos en la suspensión trasera derecha de su Fiesta.

Joshua McErlean también sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda en la ES7 y posteriormente abandonó debido a una fuga de aceite en la caja de cambios.

Resultados del viernes por la tarde ES7 13,79 km Kedong 2 S. Ogier ES8 13,16 km Kengen Geotérmica 2 S. Pajari ES9 18,95 km Loldia 2 S. Ogier ES10 8,86 km Mzabibu 2 S. Pajari

Rally Safari d : clasificación tras la ES10

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 O. Solberg Toyota 58'30"3 2 S. Ogier Toyota +1"0 3 E. Evans Toyota +20"5 4 S. Pajari Toyota +1'10"5 5 T. Neuville Hyundai +1'46"1 6 A. Fourmaux Hyundai +1'47"3 7 T. Katsuta Toyota +1'53"3 8 E. Lappi Hyundai +2'53"2 - J. Armstrong Ford M-Sport +27'35"8