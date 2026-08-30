WRC Paraguay: El violento accidente de Takamoto Katsuta a una etapa del final

Takamoto Katsuta y su copiloto, Aaron Johnston, han sido trasladados al hospital para someterse a pruebas de precaución tras un violento accidente que obligó a los organizadores a cancelar la penúltima etapa del Rally de Paraguay.

El GR Yaris de Katsuta se quedó sobre dos ruedas al tomar una rápida sucesión de curvas a la izquierda y a la derecha, antes de dar varias vueltas de campana. A continuación, el coche arrolló un poste telegráfico antes de quedar volcado sobre un costado.

Katsuta y Johnston pudieron salir por su propio pie del accidente, lo que provocó inmediatamente la salida de banderas rojas por parte de la dirección del rally, antes de que se tomara la decisión de cancelar la etapa.

Aunque Toyota ha confirmado que tanto el piloto como el copiloto se encuentran bien, han sido trasladados al hospital para someterse a pruebas médicas por precaución.

"Tras el impacto sufrido por el coche n.º 18 en la SS21, el director de carrera ha sacado la bandera roja para la etapa", reza un comunicado de la FIA. "Ambos miembros de la tripulación están siendo trasladados en ambulancia a un hospital local para someterse a exámenes médicos por precaución.

"La SS21 no se reanudará, y se ha indicado a los participantes restantes que recorran la etapa como un tramo de carretera".

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

El subdirector del equipo Toyota, Juha Kankkunen, añadió: "Ambos se encuentran bien. Pero, por supuesto, el coche ha quedado completamente destrozado. La escena resultaba bastante extraña, ya que se trataba de una curva muy rápida, tanto a la izquierda como a la derecha, y la parte trasera se salió de la trazada, mientras que la delantera chocó contra un pequeño muro, lo que hizo que el coche se levantara sobre dos ruedas. No había espacio para hacer nada más".

Sami Pajari y Toyota siguen en camino de lograr su tercera victoria consecutiva en el WRC tras haber acumulado una ventaja de 26,1 s sobre Hayden Paddon, de Hyundai, de cara a la última especial.

El piloto de Hyundai, Adrien Fourmaux, superó esta mañana al líder del campeonato, Elfyn Evans, y ocupa ahora la tercera posición, a 49,4 s del líder.

Jon Armstrong, de M-Sport-Ford, se retiró cuando ocupaba la séptima posición tras dañar la suspensión trasera izquierda al chocar contra un terraplén en la especial 20.