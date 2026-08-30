WRC Paraguay: Pajari hace historia con su tercer triunfo consecutivo y aprieta el campeonato 2026

Sami Pajari hizo historia en el Campeonato del Mundo de Rallyes al lograr su tercera victoria consecutiva en el Rally de Paraguay, reduciendo así la ventaja de Elfyn Evansen la clasificación general a 20 puntos.

Tras lograr su primera victoria en Estonia, seguida de un triunfo en Finlandia, Pajari y su copiloto, Marko Salminen, lograron dominar las duras especiales de arcilla y grava de Paraguay, que cambiaban constantemente. La pareja de Toyota se alzó con una impresionante victoria con una ventaja de 25,8 s sobre Hayden Paddon, de Hyundai, que disputaba su primera prueba de grava en la máxima categoría del WRC desde 2018.

Adrien Fourmaux, de Hyundai, se hizo con el último puesto del podio tras superar al líder del campeonato, Elfyn Evans, en la última jornada de competición.

"Increíble. Muchísimas gracias al equipo una vez más. No ha sido un rally fácil, ni para los pilotos, ni tampoco para el equipo. Y construir un coche tan fiable es la clave del éxito. Así que es un momento de muchísimo orgullo, estoy muy, muy feliz. Me siento muy, muy bien, y no sé exactamente cómo estamos en la clasificación, pero seguimos intentando dar lo mejor de nosotros mismos en el campeonato, que tampoco va nada mal por el momento, así que estoy muy contento por ello", declaró Pajari, quien se convirtió en el primer piloto en lograr tres victorias consecutivas en el WRC inmediatamente después de conseguir su primera victoria.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Los equipos ya habían pronosticado que el Rally de Paraguay sería una cuestión de supervivencia y la prueba sin duda estuvo a la altura de las expectativas. Las largas vueltas de las etapas, las carreteras en mal estado y las altas temperaturas contribuyeron a una serie de pinchazos y deslaminaciones de neumáticos el viernes, ya que los neumáticos Hankook tuvieron dificultades para hacer frente a las condiciones.

Se esperaba que las fuertes lluvias causaran aún más caos el sábado y el domingo, pero, en lugar de afectar a las etapas, una tormenta azotó el parque de asistencia de Encarnación el sábado por la mañana, destruyendo varias estructuras temporales.

Aunque Pajari acabó imponiéndose, fue su compañero de equipo en Toyota, Oliver Solberg, quien se hizo con el liderato inicial el viernes por la mañana. Sin embargo, las esperanzas de victoria del sueco se vieron gravemente mermadas en la tercera etapa. Una pérdida repentina de potencia del motor provocó que se saliera de la carretera y acabara en una zanja, lo que obligó a los espectadores a empujar el coche para arrancarlo. A esto le siguió una segunda parada debido a un pinchazo en la rueda trasera derecha, lo que le hizo perder cuatro minutos en la especial.

Solberg fue uno de los muchos pilotos que tuvieron problemas el viernes. Tres equipos de Rally1 se retiraron tras solo tres etapas. Takamoto Katsuta, de Toyota, volcó al principio de la etapa inaugural, mientras que Thierry Neuville se vio obligado a detenerse por una suspensión trasera rota tras sufrir un pinchazo.

Watch: A lookback at the iconic Lancia 037

El ganador del año pasado, Sébastien Ogier, también se sumó a la lista de abandonos. El francés perdió tiempo por un pinchazo en la rueda trasera izquierda en la etapa inaugural, antes de sufrir un segundo percance tras rozar un terraplén en la segunda etapa. El impacto causó daños en su suspensión delantera izquierda, lo que finalmente obligó al nueve veces campeón del mundo a detenerse en la tercera especial, la misma en la que Adrien Fourmaux, de Hyundai, y el dúo de M-Sport formado por Jon Armstrong y Josh McErlean también sufrieron problemas con los neumáticos.

El agitado comienzo del viernes dejó al piloto de Hyundai Hayden Paddon en cabeza; el neozelandés lideraba un rally del WRC por primera vez desde Portugal 2018. Paddon lideró durante dos etapas hasta que se convirtió en el siguiente en sufrir un pinchazo en la sexta etapa, lo que le dio el liderato a Evans.

Sin embargo, el tiempo de Evans al frente de la clasificación fue efímero debido a una delaminación del neumático trasero derecho en la séptima etapa. Evans optó por no parar a cambiar la rueda, pero perdió un minuto. La etapa resultó especialmente dura, ya que Fourmaux también sufrió un doble pinchazo trasero, mientras que McErlean sí se detuvo para cambiar una rueda.

Pajari fue uno de los pocos que evitó problemas con los neumáticos el viernes, pero se vio afectado por una fuga de agua en su GR Yaris durante el bucle matutino. No obstante, tras los problemas con los neumáticos que afectaron a Evans y Paddon en la séptima etapa, el finlandés llegó al sábado con una ventaja de 11,9 s sobre Paddon.

Diego Domínguez, Rogelio Peñate, Toyota GR Yaris Rally2 Foto: Red Bull Content Pool

Una vez en cabeza, Pajari amplió su ventaja a lo largo de las etapas del sábado, que se mantuvieron secas, para sorpresa de los equipos que habían optado por configuraciones para lluvia anticipándose a un aguacero. Sin embargo, el finlandés sobrevivió a una salida de pista y a un susto en la etapa 11, cuando se le desprendió parte del alerón trasero de su GR Yaris tras salirse de la carretera y acabar en una zanja.

Pajari llegó al último día con una ventaja de 24,1 s sobre Paddon, pero nunca pareció verse bajo presión y acabó llevándose la victoria, lo que ha reducido a 20 puntos la diferencia con el líder del campeonato, Evans.

Solberg se recuperó de los retrasos sufridos el viernes para terminar quinto, cerrando el rally con un tiempo total idéntico en la clasificación del "Super Sunday" al de Ogier, quien sufrió un medio giro en la última etapa. Los cinco puntos máximos fueron a parar a manos de Ogier, del equipo " ", que ganó la etapa inaugural del domingo.

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

Josh McErlean, de M-Sport-Ford , igualó su mejor resultado en el WRC al quedar sexto, a pesar de terminar el rally con una palanca de cambios improvisada sujeta con una llave inglesa. Su compañero de equipo, Jon Armstrong, se retiró cuando iba séptimo en la etapa 20 por un fallo en la suspensión.

El problema de Armstrong le cedió la posición al ganador de la categoría WRC2 y favorito local, Diego Domínguez, quien se alzó con una muy celebrada victoria en WRC2 en su propio país. El top 10 lo completaron Gus Greensmith y Alejandro Galanti.

El domingo no estuvo exento de incidentes, ya que Katsuta, que regresaba a la competición, y su copiloto, Aaron Johnston, volcaron por segunda vez, esta vez en la etapa 21, que fue suspendida con bandera roja y posteriormente cancelada. Según se informó, ambos se encontraban bien, pero fueron trasladados al hospital para someterse a pruebas de precaución.