Ogier no quiere especular con la salida de Tanak de Toyota

El francés admite que la decisión del nuevo campeón del mundo de dejar Toyota fue una sorpresa, pero está concentrando sus energías en trabajar junto a su héroe de la infancia, Makinen.

Motorsport.com reveló que Tanak dejaría Toyota con destino a Hyundai en octubre, después de que el estonio no pudiera acordar los términos para extender su estancia de dos años con la marca japonesa.

Cuando se le preguntó cómo pensaba sobrevivir a su temporada con Toyota, Ogier respondió a Motorsport.com: "No estoy seguro de que necesitemos usar la palabra sobrevivir”.

"No lo veo así. Tuve una rápida discusión con Ott, y como todos nos sorprendimos un poco al ver que se iba de este equipo donde consiguió el campeonato por primera vez. Pero, al final del día, no puedes compartir todo eso. Tienes que crear tu propia experiencia.

"Para mí, sinceramente, estoy deseando trabajar con el equipo. Tommi fue mi héroe de la infancia desde finales de los 90. Es mi primer recuerdo real del rally y de Montecarlo, es decir, este coche rojo que dominaba ese evento con Tommi al volante, así que trabajar con él hoy es emocionante".

Ogier confirmó a Motorsport.com que su acuerdo con Toyota es para una sola temporada, ya que sus planes de retiro siguen en curso para finales de 2020.

"Es un contrato de un año", dijo Ogier. "Mi plan no ha cambiado. Y, por supuesto, me encantaría un último título, especialmente con una tercera marca diferente, pero eso no es realmente lo que tengo en mente cuando empiezo la temporada.

"Lo que tengo en mente es que sí, por supuesto que soy un luchador y un ganador, y cuando empieza la competencia la quiero ganar. No creo que esta sea la última oportunidad ni nada parecido. Ya tenía una carrera increíble y cualquier cosa que pudiera añadir a eso sería genial".

