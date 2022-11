WRC Japón: Evans extiende su liderato ante caída de Rovanpera

El piloto de Toyota, Evans, consiguió sacar tiempo a su rival de Hyundai, Neuville, en dos de las tres etapas de la mañana para situarse a 6,5s de la cabeza tras el bucle del sábado por la mañana.

Ott Tanak, de Hyundai, ha subido a la tercera posición, a 26,9s del liderato, después de que el recién coronado campeón del mundo Rovanpera sufriera un pinchazo en la parte delantera derecha tras un choque con una roca.

Como resultado de los problemas de Rovanpera, el favorito local Takamoto Katsuta heredó la cuarta posición por delante de Gus Greensmith, de M-Sport, y el ocho veces campeón del mundo Sebastian Ogier fue sexto, mientras que Rovanpera se quedó fuera del top 10.

El bucle de la mañana comenzó con una carrera fulgurante del líder Evans en la primera etapa del día, que hizo que el galés casi duplicara su ventaja en la general sobre Neuville.

Evans salió de la estrecha y revirada prueba del Bosque de Nukata (20,56 km), 2,9s más rápido que Neuville, que informó de que tenía demasiada información en sus notas de paso.

"Lo he intentado. He tenido una etapa bastante buena, pero en los tramos muy estrechos tenía demasiada información en mis notas de paso y era muy difícil mantener la concentración. Hice lo que pude", dijo Neuville.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

La batalla por la victoria tuvo otro giro durante la etapa, ya que Rovanpera, que iba tercero, tuvo problemas. El finlandés ha subvirado en una curva cerrada a la izquierda y se ha estrellado contra una pared de roca, lo que ha provocado un pinchazo en la rueda delantera derecha.

Rovanpera perdió 2m36.0s en la etapa tras cambiar la rueda, lo que le hizo descender de la tercera a la sexta posición de la general.

No fue el único piloto que sufrió un pinchazo, ya que Craig Breen, que conducía el M-Sport Ford Puma reparado tras el accidente de ayer, sufrió un fallo en la parte trasera derecha hacia el final de la etapa.

Neuville respondió a Evans en la siguiente prueba, sacando 1.2s al líder del rally tras revelar que su pasada fue la más limpia del rally hasta el momento. Sin embargo, Evans admitió que no fue la etapa más limpia.

"No tuve la mejor carrera aquí. La salida fue especialmente mala, pero el final estuvo bien", dijo Evans.

Fue su compañero de equipo Ogier quien se adjudicó la victoria de etapa tras superar a Neuville por 0,3s. El esfuerzo fue suficiente para superar a Rovanpera y situarse en la sexta posición de la general, ya que el campeón del mundo sufrió otro golpe.

Rovanpera golpeó su rueda delantera derecha durante su paso, causando daños menores en el proceso. Como ya había utilizado su rueda de repuesto en la etapa anterior, se vio obligado a perseverar con los daños.

"Hubo algo en una curva a la derecha en la que nos acercamos un poco, pero no fue un gran golpe", dijo Rovanpera. "No tengo recambios y el coche no está al 100% en la curva de la derecha. No funciona ni gira tan bien como debería".

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Rovanpera no fue el único piloto que sufrió un drama en la etapa, ya que su compañero de equipo Katsuta juzgó mal un cruce y se subió a un banco de hierba, lo que le costó al héroe local unos valiosos segundos.

El japonés tuvo suerte de evitar más problemas después de luchar contra las condiciones resbaladizas causadas por las hojas caídas.

"No tenía información sobre el final de la etapa y estaba muy, muy resbaladizo. No podía conducir así y era muy peligroso para mí", dijo Katsuta.

La batalla por el liderato del rally volvió a decantarse a favor de Evans en las rápidas y anchas carreteras de asfalto de la 10ª etapa, ya que le sacó 1,8s a Neuville, que volvió a tener problemas con sus marcadores.

Neuville también reportó una tapa de drenaje suelta durante la etapa que requirió la intervención de los oficiales después del paso de los autos del Rally1.

Hubo más drama para Rovanpera, ya que se retrasó en la etapa después de optar por colocar su neumático pinchado en la parte trasera derecha para salvar su otra rueda y neumático dañados pero inflados para el tramo de carretera de vuelta a servicio. Ha perdido más de un minuto al caer en picado en el orden.

Las tripulaciones repetirán las dos primeras etapas esta mañana antes de abordar dos pasadas de una corta súper especial celebrada en la ciudad de Okazaki para completar la etapa.