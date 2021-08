WRC podría tener hasta 12 Rally1 híbridos en el 2022

El año que viene, el WRC competirá bajo el nuevo reglamento deportivo Rally1, en el que Toyota, Hyundai y M-Sport Ford presentarán coches de rally híbridos totalmente nuevos para disputar la máxima división de la especialidad.

Se espera que los coches sean más rápidos y seguros que las máquinas actuales del WRC y, sobre todo, que estén equipados con un sistema híbrido enchufable de 100 kW y una célula de seguridad mucho más resistente para proteger al piloto y al copiloto.

Con el reglamento actual, el campeonato cuenta con 10 participantes regulares, pero Matton cree que este número podría incrementarse a 12 y quizás más en la segunda mitad de la campaña de 2022.

Se espera que Toyota continúe con cuatro coches junto con Hyundai, mientras que M-Sport está trabajando en un plan para ampliar de dos a tres entradas para la próxima temporada, como se informó anteriormente.

"Creo firmemente que con la información que tengo, que durante el año podríamos tener 12 coches, pero no para Montecarlo (primera fecha de la temporada)", dijo Matton a Motorsport.com.

"Es la información que tengo de los diferentes fabricantes y el interés que he recibido de algunos pilotos. No sé cuándo sucederá, no sería en Montecarlo; tal vez será más para la segunda mitad del año”.

"Creo que empezaremos con aproximadamente 10 coches, pero podríamos llegar a 12 y tal vez incluso a más en algunos de los últimos eventos del año".

Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Alexis Charpiot

Matton afirma que la idea de permitir a los fabricantes alinear un cuarto coche para sumar puntos en el campeonato de constructores, pero reservado a los jóvenes pilotos, es una posibilidad para el futuro, al tiempo que confirma que también existe interés en los coches de Rally1 por parte de los equipos privados.

"Sigo convencido de que la idea de promover un cuarto coche para el campeonato de constructores podría ser algo para el futuro, pero no obligatorio, sino una especie de bonificación si inscriben un coche más, por ejemplo, pensado en los novatos o pilotos sin un gran nivel de experiencia en este tipo de coches", añadió.

"Seguro que al principio del año sólo estarán los coches de los equipos fabricantes”.

"Pero por los comentarios que tengo hay algunos privados que tienen interés en el Rally1".

Toyota, Hyundai y M-Sport Ford están intensificando el desarrollo de sus vehículos de 2022 antes de que comience la nueva temporada en Montecarlo, del 21 al 23 de enero.

Toyota ha estado probando su nuevo Yaris este mes, mientras que M-Sport realizó una prueba de grava en Finlandia con su nuevo Ford Puma y actualmente está realizando untest de asfalto en Francia esta semana.