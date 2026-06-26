Thierry Neuville salió de un viernes lleno de incidentes con una ventaja de 9,7 segundos sobre su rival de Toyota Sebastien Ogier, mientras el WRC Acropolis Rally Greece ofrecía una jornada castigadora que puso a prueba a tripulaciones y coches al límite.

El piloto de Hyundai fue de los pocos que evitó los contratiempos en los duros tramos de grava. El dos veces ganador del Acropolis rally mantenía una ventaja de 11,0 s sobre Ogier en la asistencia remota del mediodía después de que su compañero de equipo y líder inicial Adrien Fourmaux perdiera el liderato por un pinchazo en el cuarto tramo por la mañana.

Los tramos rocosos hicieron que la conservación de los neumáticos fuera clave mientras las tripulaciones se esforzaban por mantenerse fuera de problemas. Neuville vio cómo Ogier reducía su ventaja a 9,3 s tras el quinto tramo, pero pudo restablecerla a 10,1 s después de ganar el sexto tramo.

Ogier, que también se mostró satisfecho de evitar problemas en las condiciones complicadas, terminó el día recortando la ventaja de Neuville a 9,7 s en el último tramo de la jornada.

“Siempre es agradable liderar, pero no significa nada para nosotros en este momento,” dijo Neuville. “El rally es muy largo, mañana será muy duro para los neumáticos y el coche. Veamos qué nos trae el día.”

Ogier añadió: "Ha sido un buen día para nosotros, podemos estar contentos con eso. Por ahora, solo me concentro en mí mismo y en evitar problemas."

Sebastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

La batalla por los puestos de podio dio un giro dramático cuando Jon Armstrong, de M-Sport, experimentó los altibajos del WRC en el espacio de dos tramos.

Armstrong había realizado probablemente la actuación del rally para situarse tercero en la general cuando las tripulaciones se dirigían a una asistencia remota al mediodía. El norirlandés siguió impresionando al conseguir su primera victoria de tramo en el WRC cuando la acción se reanudó por la tarde. Armstrong logró superar a Ogier por 0,6 s para marcar un tiempo más rápido llamativo.

"Me sorprende, no esperaba esto, la verdad," dijo Armstrong. "Pensábamos que después de la temporada de asfalto esa sería nuestra mejor oportunidad, pero conseguirlo en grava es brillante."

Momentos después, el rally de Armstrong se desmoronó en el siguiente tramo, cuando su Ford Puma sufrió simultáneamente un pinchazo delantero derecho y una pérdida de potencia, lo que le costó más de cuatro minutos. Tras cambiar la rueda, persistió un problema de turbo, que finalmente derivó en un abandono en el enlace después del tramo.

La salida de Armstrong elevó a Fourmaux, de Hyundai, al tercer puesto (+42,4 s). El francés había liderado el rally durante la mañana antes de que su i20 N sufriera un pinchazo delantero derecho en el cuarto tramo.

El inoportuno abandono de Armstrong elevó a sus compañeros de equipo en M-Sport-Ford, Josh McErlean y Martins Sesks, al cuarto (+1m10,1s) y quinto (+1m16,9s) puesto, respectivamente.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Takamoto Katsuta, de Toyota, también afrontó las dificultades de barrer la carretera al ser segundo en el orden de salida, pero el piloto japonés logró sobrevivir a las condiciones complicadas para situarse sexto en la general (+1m33,2s).

"No hay forma de conducir en estas condiciones superduras. Ellos [la FIA] tienen que encontrar alguna solución porque esto es peligroso, es una ruta normal, pero no podemos conducir con normalidad,” dijo un frustrado Katsuta.

El líder del campeonato Elfyn Evans sabía que afrontaría una tarea difícil abriendo la carretera, dado que cinco de los seis tramos eran solo de primera pasada. El trabajo resultó ser aún más duro de lo que esperaba, ya que el galés completó el bucle matinal en novena posición.

Evans pudo terminar el día séptimo (+1m55,2s) después de superar a un Dani Sordo con problemas y al Toyota de Sami Pajari, que se vio obligado a detenerse y cambiar una rueda en el quinto tramo.

El rally de Sordo ya se había descarrilado por un pinchazo en el tercer tramo que requirió un cambio de rueda en su Hyundai i20 N durante la especial. El español tuvo dificultades para generar tracción en los tramos de la tarde mientras la conservación de los neumáticos se convertía en un objetivo clave. Sordo completó el día octavo (+2m49,5s).

Sordo había estado por delante de Oliver Solberg, que pasó la mayor parte del día frustrado por tener que gestionar sus neumáticos tras sufrir un pinchazo delantero izquierdo en el tramo inaugural del viernes. El día del ganador del Monte Carlo rally terminó en abandono en la última especial de la jornada. Solberg perdió la parte trasera de su GR Yaris cuando su coche quedó encallado en un talud.

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Entré un poco pasado, se me fue la parte trasera y me quedé atascado en el talud. Era una superficie resbaladiza, eso seguro," dijo Solberg. "Hoy no se trataba realmente de velocidad; después de ese pinchazo intentaba conducir despacio. No he estado atacando hoy. Es un momento difícil, y parece que así están las cosas ahora mismo."

El top 10 lo completaron el líder de WRC2 Andreas Mikkelsen y Pajari. La jornada de este último también se complicó por una breve parada misteriosa durante el cuarto tramo por la mañana.

Las tripulaciones afrontarán seis tramos más de grava dura el sábado.