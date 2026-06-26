Thierry Neuville, de Hyundai, se colocó al frente del Rally Acrópolis de Grecia tras una exigente etapa matutina el viernes, que provocó varios pinchazos a los equipos.

El campeón del mundo de 2024 y dos veces ganador del Acrópolis finalizó la primera etapa de tierra con una ventaja de 11,0 segundos sobre Sébastien Ogier, de Toyota, mientras que Jon Armstrong, de M-Sport Ford, impresionó al mantener la tercera posición, a 21,2 segundos del líder.

Ogier, nueve veces campeón del mundo, lideró la prueba tras ganar la súper especial del jueves por la noche, pero el francés perdió la ventaja en la primera etapa de tierra el viernes por la mañana.

Aprovechando su ventaja en la posición en carretera, Adrien Fourmaux, de Hyundai, se adjudicó la primera etapa con una ventaja de 0,1 segundos sobre Neuville, mientras que Ogier perdió 2,2 segundos. Esto le bastó a Neuville para hacerse con el liderato del rally con una ventaja de 0,7 segundos sobre Fourmaux, mientras que Ogier cayó a la tercera posición.

El liderato de Neuville duró poco, ya que su compañero Fourmaux arrasó en la tercera etapa, superándolo por 1,9 segundos. Fourmaux parecía encaminarse al liderato en el servicio remoto de mitad de etapa, pero un pinchazo en la rueda delantera derecha durante la siguiente prueba en Stiri le costó 31,4 segundos y lo relegó del primer al cuarto puesto.

El desafortunado problema de neumáticos de Fourmaux le cedió el liderato a Neuville al llegar al servicio remoto del mediodía.

«Estuvo muy ajustado al final con los neumáticos», dijo Neuville. «Debería haber empezado con seis neumáticos nuevos esta mañana, habría sido mejor. El terreno está increíblemente duro».

Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

La mañana de Armstrong fue una de las más destacadas. El norirlandés marcó el tercer mejor tiempo en el Monte Parnassos e igualó el tiempo de Neuville en Stiri para ascender al tercer puesto de la general, a 7,1 segundos de Ogier.

«Tuvimos una buena carrera», dijo Armstrong tras Stiri. «La etapa es complicada y se vuelve un poco más difícil hacia el final. Simplemente intenté concentrarme en ir limpio y conseguir mucha tracción. Intentamos aprovechar nuestra posición en la carretera».

Ogier restó importancia a cualquier sensación de control tras una mañana marcada por impactos de rocas, delaminación y la gestión de los neumáticos. Los equipos están usando neumáticos de compuesto duro revisados ​​de Hankook este fin de semana.

«Es pura suerte, una lotería. Los neumáticos no están preparados para estas condiciones», dijo Ogier.

Resultó ser un comienzo prometedor para el rally para M-Sport, que supo capitalizar su ventaja en la carretera. Josh McErlean y Martins Sesks sobrevivieron a la mañana y lograron que tres Ford Puma de M-Sport se ubicaran entre los seis primeros de la general. McErlean se mantuvo quinto, a 36.8 segundos del líder, mientras que Sesks fue sexto a pesar de los problemas con los neumáticos tras la última etapa del circuito.

Sami Pajari, de Toyota, fue séptimo tras una extraña pérdida de potencia en Stiri, mientras que Takamoto Katsuta llegó octavo a la zona de cambio de neumáticos tras una delaminación en el neumático trasero derecho.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, se vio muy perjudicado al tener que abrir las carreteras y terminó el circuito noveno, a 1 minuto y 18.6 segundos del líder.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

“La mañana ha sido mucho peor de lo que esperábamos, incluso más de lo que ya esperábamos”, dijo Evans. “El barrido de la carretera fue horrible, con esas piedras enormes en las curvas cerradas de subida. Desde luego, no hice un buen trabajo, pero aun así es muy malo”.

Sin embargo, a Evans le fue mucho mejor que a su compañero de equipo, Oliver Solberg, quien sufrió un pinchazo en la rueda delantera izquierda en la primera etapa del día y perdió más de un minuto, quedando en la 14.ª posición en el servicio remoto.

El buen comienzo de Dani Sordo en el rally terminó en el SS3 cuando se detuvo para cambiar un pinchazo en la rueda delantera derecha y perdió casi dos minutos.

En WRC2, Andreas Mikkelsen lidera a Robert Virves por 1,5 segundos.