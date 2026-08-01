WRC Finlandia: Sami Pajari se pone en cabeza tras el aterrador accidente de Sébastien Ogier

Sami Pajari, piloto del equipo" " de Toyota, está a punto de ganar el Rally de Finlandia con una ventaja de 46,6 s, después de que Sébastien Ogier sufriera un espantoso accidente cuando iba en cabeza.

El actual campeón del mundo, Ogier, y su copiloto suplente, Julien Ingrassia, dominaban el rally con una ventaja de 20,9 segundos cuando su Toyota GR Yaris Rally1 se salió de la carretera a gran velocidad en la especial 17. El coche dio varias vueltas de campana hacia los árboles, lo que llevó a los organizadores a cancelar la especial.

Ambos salieron del coche por sus propios medios y, según se informó, se encontraban "en general bien" antes de ser trasladados al hospital para someterse a pruebas de precaución. Aún no está claro qué provocó exactamente que el coche se saliera de la carretera.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

La retirada de Ogier le ha dado a Pajari el liderato de su rally local, y ahora está en camino de lograr dos victorias consecutivas tan solo dos semanas después de su primer triunfo en el WRC en Estonia. El finlandés solo tiene que completar con éxito dos pasadas por la etapa " " de Himos-Jämsä el domingo.



"En el bucle de la tarde he controlado la velocidad, pero sin perder fluidez ni ritmo. De hecho, he disfrutado de esta especial, aunque aún quedan dos especiales largas por delante y todavía puede pasar cualquier cosa".

Cuando se le preguntó qué se sentía al liderar el rally, Pajari bromeó: "No te oigo".

Oliver Solberg afrontará la jornada del domingo como el rival más cercano de Pajari tras haber evitado el drama que afectó a muchos de sus rivales.

"En primer lugar, fue muy aterrador ver a Seb y a Julien. Nunca es agradable ver algo así y espero que estén bien. Fue horrible. Seguimos a lo nuestro; desde los problemas que tuvimos ayer y esta mañana, nos hemos centrado en mantener la posición, a la espera de que pasen cosas. Ya veremos cómo nos sentimos mañana", afirmó Solberg.

El líder del campeonato, Elfyn Evans, terminó el día en tercera posición (+1m36,3s), a pesar de dar una vuelta de campana con su GR Yaris y quedarse atascado en una zanja en la especial 14, la última prueba del bucle matutino.

Antes del vuelco, Evans había presionado a Ogier, reduciendo la diferencia con el líder a 11,6 s. Con la ayuda de los espectadores, Evans logró reincorporarse a la especial, pero perdió más de 1m40s y cayó a la quinta posición. Los mecánicos de Toyota llevaron a cabo entonces una reparación heroica durante la parada de mediodía, lo que le permitió reincorporarse a la lucha sin incurrir en ninguna penalización.

"Fue increíble. Ya no disponemos de una parada de 40 minutos y la lista de tareas era bastante larga, así que fueron muy meticulosos e hicieron un trabajo increíble. De verdad, les debo a ellos el hecho de seguir en el rally", declaró Evans a Motorsport.com.

"Hubo que realizar muchos trabajos preventivos. Las cuatro ruedas estaban relativamente rectas, pero, obviamente, había sufrido bastantes golpes fuertes y no sabíamos muy bien qué partes se habían visto afectadas. Costó bastante trabajo volver a colocar el portón trasero y el alerón, y luego, como es lógico, tuvimos que cambiar las cuatro esquinas.

"No podemos negar que esta vez hemos tenido suerte".

A continuación, Evans se enzarzó en una lucha con el piloto de Hyundai, Adrien Fourmaux, por el tercer puesto, ya que ambos registraron tiempos totales idénticos tras la etapa 17. Evans se distanció del francés en 3,8 s tras la etapa final.

"Esta noche somos cuartos; esta mañana estábamos sextos. Personalmente, lo he dado todo esta tarde. Ha sido genial estar empatados en tiempos tras un día y medio. Ha sido increíble después de todo lo que ha pasado", declaró Fourmaux a Motorsport.com.

Takamoto Katsuta terminó el día en quinta posición tras dedicar gran parte del sábado a probar cambios en la configuración de cara al "Super Sunday". El piloto de Hyundai, Thierry Neuville, se colocó sexto en la última etapa, solo 1,5 s por delante de Josh McErlean, de M-Sport-Ford, a pesar de sufrir un pinchazo en la rueda delantera izquierda.

Martins Sesks, de M-Sport, fue otra de las víctimas del sábado, al dar una vuelta de campana con su Ford Puma de M-Sport. Tanto él como su copiloto, Renars Francis, resultaron ilesos y se espera que vuelvan a tomar la salida el domingo.

El director del equipo Toyota WRC, Jari-Matti Latvala, lidera la categoría Rally2 y ocupa la octava posición en la general, por delante de los líderes de la WRC2, Teemu Suninen y Robert Virves.