WRC Finlandia: Neuville abre con un 1-2 para Hyundai

Neuville realizó una carrera comprometida a lo largo de los 3,48 km de la apretada y técnica superespecial de asfalto/grava celebrada en la ciudad de Jyvaskyla.

A pesar de no sentirse completamente cómodo en su i20 N, Neuville terminó la etapa 1,2s más rápido que su compañero de equipo Tanak.

"Siempre me gustan las superespeciales y me he divertido mucho en ellas, pero mañana es un mundo totalmente diferente. Por el momento no me siento cómodo", dijo Neuville.

"Hemos hecho algunos cambios de puesta a punto en el shakedown y estoy cruzando los dedos para que mañana tenga mejores sensaciones".

Tanak también estuvo luchando con su i20 N a lo largo de la etapa, describiendo su coche como si tuviera vida propia", pero el dos veces ganador del Rally de Finlandia hizo lo suficiente para superar al cuarteto de Toyotas.

Takamoto Katsuta lideró el ataque de Toyota, marcando el tercer mejor tiempo a pesar de que su GR Yaris funcionaba sin el impulso del sistema híbrido.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

El piloto japonés se quedó a 2,6s de Neuville y 0,1s más rápido que el héroe local Kalle Rovanpera, que fue recibido con una gran ovación por parte del numeroso público local que acudió a la etapa.

El debutante de M-Sport en el WRC, Jari Huttunen, fue el primer participante en el Rally1 que abordó la etapa, y el finlandés registró una impresionante marca en el rally a bordo de su Ford Puma que le valió para ser quinto, a 3,2s de Neuville.

"Fue una sensación increíble", dijo Huttunen, dirigido por el dos veces campeón del mundo Marcus Gronholm.

"Estoy contento de no haber chocado con nada, así que para mí creo que va bastante bien. Es agradable sentir la potencia cuando abres el acelerador".

Elfyn Evans, ganador del Rally de Finlandia del año pasado, completó la prueba en sexta posición por delante de su compañero de equipo Esapekka Lappi, Pierre-Louis Loubet (M-Sport) y Oliver Solberg (Hyundai), que marcaron tiempos idénticos.

Adrien Fourmaux, de M-Sport, completó el top 10, terminando por delante de sus compañeros de equipo Craig Breen, que golpeó una bala en la etapa, y Gus Greensmith.

El rally continúa el viernes, con las tripulaciones del WRC preparadas para afrontar 10 etapas cronometradas a lo largo del día.