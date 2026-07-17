WRC Estonia: Sami Pajari se coloca en cabeza tras ganar siete etapas

El piloto de Toyota, Sami Pajari, protagonizó la actuación más impresionante de su carrera en el Campeonato Mundial de Rally (WRC) en la categoría Rally1, liderando el Rally de Estonia tras ganar las siete etapas del viernes.

Pajari, en busca de su primera victoria en el WRC, tuvo un viernes perfecto, lo que le permitió obtener una ventaja de 14,7 segundos sobre el equipo de Oliver Solberg.

Pajari ya había marcado el mejor tiempo en el shakedown antes de ganar las tres primeras etapas y llegar a una ventaja de 4,1 segundos sobre Solberg cuando los equipos se dirigieron a una remota zona de cambio de neumáticos a mitad del recorrido.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

El joven de 24 años estaba claramente concentrado y disfrutando de la conducción en los exigentes tramos de tierra, que requieren una entrega total.

Pajari se mostró completamente a gusto, siendo prácticamente imbatible en la segunda pasada por los tramos de tierra. El piloto de Toyota remató la faena al ganar la séptima superespecial de asfalto,

convirtiéndose en el primer piloto en ganar todas las etapas de un Rally WRC desde Kalle Rovanperä en el Rally de Canarias del año pasado.

«Obviamente, las sensaciones son muy buenas y el resultado es magnífico, pero para mí, lo más importante es la sensación al volante», declaró Pajari.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

“Las sensaciones han sido fantásticas y la conducción ha sido fluida y natural; no siento la necesidad de forzar ni de arriesgar. Claro que estamos exigiendo al máximo y cerca del límite, pero no hemos tenido momentos de locura, así que todo se siente bajo control. Es una sensación estupenda.

“Quizás por eso no sonrío más, porque sé que solo ha pasado el viernes y aún quedan dos días muy largos. Espero que podamos mantener el mismo ritmo y que todavía no haya margen para bajar el ritmo.

“Creo que después de tres o cuatro victorias de etapa empezamos a pensar en ello [la victoria absoluta], así que decidimos intentarlo.”

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Solberg, quien logró su primera victoria en el WRC en la prueba de tierra de Estonia hace 12 meses, no pudo encontrar las mismas sensaciones en su GR Yaris que lo impulsaron a esa memorable victoria.

“Estamos segundos, no muy lejos del líder. No estoy insatisfecho, pero tengo expectativas muy altas sobre las sensaciones que quiero tener al volante, con el coche, etc. Cuando no tengo esas sensaciones, como el año pasado, entonces, por supuesto, no estoy satisfecho”, declaró Solberg a Motorsport.com.

“Creo que es un 50% mi pilotaje, no lo siento bien, estoy un poco tenso, y también creo que un poco las sensaciones con el coche, no tengo 100% de confianza en él. Son pequeños detalles”.

Adrien Fourmaux, de Hyundai, lideró la ofensiva de Hyundai con una impresionante actuación del francés, que le permitió mantenerse tercero [+16.5s]. Tras un pequeño percance en un salto durante la segunda etapa, donde la hierba se atascó en la parte delantera de su Hyundai i20 N Rally1, el incidente no afectó demasiado a Fourmaux, quien marcó una sucesión de tiempos entre los tres primeros en las etapas, finalizando el día a 1,8 segundos de Solberg.

Thierry Neuville se aseguró de que hubiera dos Hyundai entre los cuatro primeros, ya que el campeón del mundo de 2024 terminó el viernes con una ventaja de 9,3 segundos sobre el vigente campeón del mundo, Sébastien Ogier. Neuville informó de problemas de subviraje y una falta general de equilibrio durante toda la jornada.

«Esperaba más. El coche se sentía genial en los entrenamientos, pero hoy no pude encontrar nada de eso. Obviamente, estoy decepcionado por no haber podido encontrar esas sensaciones», dijo Neuville.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Las esperanzas de Takamoto Katsuta de ganar el campeonato sufrieron un duro golpe cuando su neumático delantero izquierdo explotó en la sexta etapa, mientras ocupaba la sexta posición. El piloto japonés perdió más de un minuto antes de abandonar porque ya no tenía suficientes neumáticos utilizables para continuar. Katsuta ahora se enfrentará a la desventaja de salir primero en la pista el sábado.

Martins Sesks, de M-Sport-Ford, se recuperó tras recibir una penalización de 20 segundos por llegar dos minutos tarde a la salida de boxes después de una salida de pista en el shakedown. El letón realizó una conducción inspirada en la sexta etapa, escalando del décimo al sexto puesto.

Jon Armstrong, Shane Byrne, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Esapekka Lappi, de Hyundai, en su primera participación en el WRC desde el Rally Safari de Kenia en marzo, se mostró frustrado durante gran parte del día, hasta que un cambio de configuración de última hora le permitió mejorar el ritmo de su i20 N Rally1 y ascender al séptimo puesto.

Josh McErlean realizó otra impresionante carrera para colocar su Ford Puma M-Sport en octavo lugar, por delante del líder del campeonato, Evans, quien se vio perjudicado por salirse de la pista en los tramos de grava.

Jon Armstrong completó el top 10 tras perder 31 segundos por daños en el neumático delantero izquierdo en la primera etapa, después de un fuerte aterrizaje tras un salto. El pinchazo dañó el alerón delantero del coche, lo que obligó a su copiloto, Shane Byrne, a realizar una ingeniosa reparación.