WRC Estonia: Pajari logra su primera victoria por delante de Solberg y Fourmaux

Al igual que Oliver Solberg hace un año, Sami Pajari se ha alzado con su primera victoria en el WRC en el Rally de Estonia, tras dominar la prueba de principio a fin. El finlandés contaba con una sólida ventaja este domingo y Solberg no le hizo sombra en ningún momento, a pesar de que este último se mantuvo muy agresivo.

La ES18 (Kääriku, 24,39 km), que ponía fin al rally, consistía en una segunda pasada por la especial ya disputada por la mañana. La lluvia había cesado, por lo que el terreno se mantuvo transitable, antes de un tramo asfaltado al final del recorrido.

Solberg volvió a marcar el mejor tiempo, lo que le aseguró los cinco puntos de la Power Stage, además de los del Super Sunday. El sueco se impuso a Thierry Neuville, Elfyn Evans, Sébastien Ogier y Takamoto Katsuta en esta especial. En la clasificación del día, se situó por delante de Evans, Pajari, Ogier y Adrien Fourmaux.

La clasificación general no ha sufrido grandes cambios este domingo. Desde el viernes, Pajari impuso su ritmo y ganó la gran mayoría de las especiales del fin de semana, aunque las diferencias siguieron siendo escasas, ya que los pilotos recorrieron sobre todo tramos boscosos a velocidades muy elevadas, sin muchas curvas en las que marcar la diferencia. Poco a poco, la ventaja de Pajari se fue consolidando, hasta el punto de que ya no se vio amenazado por sus rivales.

A sus 24 años, Pajari consigue su primer triunfo en el WRC en su tercera temporada con Toyota. Era el único de los cinco pilotos de la marca que aún no había ganado este año. Esta victoria viene a coronar una sólida primera parte del campeonato, ya que, tras su abandono en Mónaco, ha terminado siete de los ocho rallies entre los cuatro primeros y ha subido seis veces al podio.

Oliver Solberg no pudo hacer nada y tuvo que conformarse con el segundo puesto, pero con los diez puntos conseguidos este domingo, sumó un total de 27 puntos, apenas uno menos que Pajari, que solo sumó tres puntos en el Super Sunday y ninguno en la Power Stage.

Adrien Fourmaux completó el podio. El francés estuvo en la lucha con Solberg al inicio de la prueba, antes de perder el contacto el sábado y verse amenazado por Thierry Neuville, que se había acercado a menos de dos segundos, pero se distanció ya desde la primera especial de este domingo. Neuville cruzó la meta a las puertas del podio.

Tras su victoria en el Rally de la Acrópolis, Sébastien Ogier no encontró en ningún momento el ritmo adecuado este fin de semana, aunque mejoró sus sensaciones el sábado. El nueve veces campeón del mundo tuvo que conformarse con un modesto quinto puesto.

Sébastien Ogier y Vincent Landais nunca figuraron entre los aspirantes a la victoria en el Rally de Estonia. Foto de: Toyota Racing

Elfyn Evans tuvo un comienzo de rally aún más difícil. Su condición de líder del campeonato le obligaba a abrir la pista y rápidamente se quedó rezagado. Aunque el viernes por la noche solo era noveno, el sábado remontó hasta la sexta posición y mantuvo esa plaza.

Takamoto Katsuta, segundo en el campeonato, sufrió, por su parte, un duro revés al sufrir un pinchazo y tuvo que abandonar. Volvió a salir el sábado, pero ya no podía aspirar a nada en la clasificación general. El japonés solo consiguió sumar un punto este domingo, en la Power Stage.

Martins Sesks se hizo con el séptimo puesto. El piloto M-Sport Ford perdió una rueda durante el shakedown y, debido a las reparaciones, se presentó con dos minutos de retraso al inicio del rally, lo que le valió una penalización de 20 segundos que, finalmente, no influyó en su posición. Se impuso a Esapekka Lappi y Jon Armstrong.

El último punto fue para el piloto local Robert Virves, ganador en la categoría WRC2. Por su parte, Josh McErlean ocupaba el octavo puesto antes de que un problema en el tubo de escape le obligara a abandonar el sábado.

La próxima prueba será el Rally de Finlandia, dentro de dos semanas.

Tiempos de referencia del domingo ES17 24,39 km Kääriku 1 O. Solberg PE18 24,39 km Kääriku 2 (Power Stage) O. Solberg

Rally de Estonia - Clasificación

Pos. Piloto Coche Tiempo / diferencia 1 S. Pajari Toyota 2 h 31' 16" 5 2 O. Solberg Toyota +19"5 3 A. Fourmaux Hyundai +53,8" 4 T. Neuville Hyundai +59"7 5 S. Ogier Toyota +1'32"9 6 E. Evans Toyota +2'01"0 7 M. Sesks Ford M-Sport +2'35"3 8 E. Lappi Hyundai +3'02"3 9 J. Armstrong Ford M-Sport +3'28"0 10 R. Virves Skoda (WRC2) +8'33"1