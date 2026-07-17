WRC Estonia 2026: Sami Pajari lidera tras arrasar en las pruebas de la tarde del viernes

Sami Pajari, de Toyota, se ha situado en cabeza en el Rally de Estonia tras una impresionante racha de victorias en todas las etapas disputadas el viernes por la tarde.

El finlandés ofreció una impresionante actuación en las rápidas carreteras de grava de Estonia y completó la primera vuelta de tres etapas sin conocer la derrota, con una ventaja de 4,1 segundos sobre el ganador de la edición del año pasado y su compañero de equipo, Oliver Solberg.

"Me siento muy bien. Lo estoy disfrutando muchísimo y qué lugar tan bonito para conducir. Va todo bien. Se lo recomiendo a todo el mundo", afirmó Pajari, que salió cuarto en la salida.

Solberg se perfiló como el rival más cercano de Pajari, aunque el ganador de Montecarlo estaba lejos de estar contento al volante de su GR Yaris Rally1. El sueco no pudo reproducir la sensación que tuvo en el coche cuando logró una impresionante primera victoria en su debut con el Toyota Rally1 el año pasado.

Solberg, ansioso por reforzar sus opciones al título tras sufrir accidentes en cuatro de las últimas cinco pruebas, ocupaba la tercera posición tras la etapa inaugural, antes de registrar un tiempo 0,3 s más lento que el de Pajari en la SS2 (Karaski 1) y situarse así en segunda posición.

Solberg se dirigió a una zona de cambio de neumáticos alejada al final del bucle con una ventaja de 0,8 s sobre Adrien Fourmaux, de Hyundai.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

"No tengo buenas sensaciones. Lo doy todo, pero estoy muy lejos de lo que debería", afirmó Solberg. "Si no tengo buenas sensaciones, no las tengo. Queda mucho camino por recorrer, pero tenemos que recuperarlas rápidamente".

Fourmaux lideró la carga de Hyundai, pero tuvo suerte de evitar acabar en una zanja tras un momento de locura al saltar en la SS2, lo que provocó daños leves en la parte delantera de su i20 N Rally1.

"Tenemos un ritmo decente, pero, para ser sincero, me gustaría rendir más", afirmó Fourmaux, que terminó la vuelta con un retraso de 4,9 s.

Thierry Neuville informó de problemas con el equilibrio de su i20 N, pero logró terminar la vuelta en cuarta posición, 3,5 s por delante del actual campeón del mundo, Sébastien Ogier.

"Simplemente estamos patinando sobre la carretera, no conseguimos el agarre lateral necesario para entrar en la curva", explicó Neuville. "Además, se me pegaban los pies; probablemente estuve sobre el asfalto caliente antes de la especial y se me pegaban a los pedales. No fue muy cómodo".

Ogier, que se encontraba a 14,6 s, añadió: "Es solo el comienzo de la carrera, así que daremos lo mejor de nosotros mismos y veremos dónde estamos esta noche".

Joshua Mcerlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Foto: M-Sport

Josh McErlean, de M-Sport Ford, impresionó al mantenerse sexto [+, a 23,0 s] por delante de Takamoto Katsuta, de Toyota [+, a 24,1 s], Esapekka Lappi, de Hyundai [+26,7 s], y el líder del campeonato, Elfyn Evans [+27,5 s]. Este último tuvo que enfrentarse a las peores condiciones de la carretera, al ser el primero en salir.

A pesar de sufrir una penalización de 20 s por salir tarde del servicio debido a los daños sufridos en una salida de pista durante el shakedown, Martins Sesks impresionó al situarse en décima posición, a 1,3 s de Evans. Jon Armstrong, de M-Sport Ford, completó la parrilla de Rally1 en undécima posición tras perder 31,0 s en la etapa inaugural por un pinchazo en la rueda delantera izquierda que requirió una reparación improvisada de la carrocería de su Ford Puma.

En WRC2, el estonio Robert Virves lideraba por 0,2 s al finlandés Mikko Heikkilä , con su compatriota Patrick Enok en tercera posición, a 3,2 s.

Las tripulaciones repetirán las tres etapas esta tarde antes de afrontar la superespecial que pondrá fin a la jornada de hoy.