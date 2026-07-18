WRC Estonia 2026: Pajari se aleja en la clasificación y se perfila su primera victoria

Sami Pajari se ha acercado a una impresionante primera victoria en el Campeonato del Mundo de Rallyes tras ofrecer una magistral demostración de velocidad sobre tierra en el Rally de Estonia.

El piloto de Toyota afrontará las dos últimas etapas del domingo con una ventaja de 25,0 s sobre su compañero de equipo en Toyota, Oliver Solberg, tras realizar otra actuación segura en una jornada de sábado titánica que contó con nueve etapas.

Pajari comenzó el día con una ventaja de 14,7 s sobre Solberg, tras haber demostrado su dominio al ganar las siete etapas del viernes. Esa ventaja aumentó a 17,6 s tras ampliar su racha de victorias en etapas a nueve, antes de que Solberg frenara su racha.

Solberg se mostró claramente mucho más satisfecho con las sensaciones al volante de su GR Yaris en comparación con el viernes y logró ganar las etapas 10 y 11, reduciendo así la ventaja de Pajari a 14,1 s.

Sin embargo, por la tarde, todo volvió a la normalidad, ya que Pajari respondió marcando los mejores tiempos en las tres primeras etapas del bucle, lo que le permitió distanciarse de Solberg de forma efectiva. Pajari terminó el día habiendo ganado 12 de las 16 etapas disputadas hasta la fecha.

"No es fácil, nunca se supone que lo sea, pero aun así nos sentimos bastante cómodos con el liderato; aunque mañana también quedan muchos kilómetros por recorrer, así que no es tan sencillo", afirmó Pajari.

"Pero, en el tramo de carretera, había un aficionado con un cartel realmente genial en el que se leía: “Sami, no hagas caso a Marko [el copiloto de Pajari], a por todas”. Así que estoy intentando seguir ese consejo".

Oliver Solberg, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

Solberg reveló que las sensaciones que tenía al volante de su GR Yaris eran casi iguales a las que experimentó el año pasado en Estonia, cuando logró su impresionante primera victoria en el WRC. Sin embargo, el ganador de Montecarlo admitió que se mostró demasiado cauteloso en algunos tramos y que, en ciertas ocasiones, optó por una conducción más segura para evitar cualquier problema con los neumáticos.

"La mañana ha sido, sin duda, mucho más positiva que ayer. Al menos, las sensaciones son cada vez mejores. Todavía me falta el compromiso y la disposición a arriesgar que se necesitan para superar a Sami, ¡que está haciendo un gran trabajo ahí fuera! Quizá la elección de neumáticos de esta tarde haya sido demasiado optimista, lo que me ha dificultado ir a toda velocidad", afirmó Solberg.

La lucha por el tercer puesto acaparó gran parte de la atención, ya que los compañeros de equipo de Hyundai, Adrien Fourmaux y Thierry Neuville, se enfrentaron cara a cara. Fourmaux contaba con una ventaja de 7,5 s al inicio de la jornada, pero esta se redujo a 1,9 s antes de la última etapa del día.

Un Neuville arrollador fue quien más daño hizo en la etapa 15, cuando le recortó 4,2 s a Fourmaux con un esfuerzo que bastó para conseguir su primera victoria de etapa en el rally, y la primera de Hyundai. No hubo diferencias entre ambos en la última etapa superespecial del día, por lo que Fourmaux se mantuvo en el último puesto del podio de cara al domingo.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Foto: Hyundai

A medida que las condiciones de la carretera seguían mejorando tras el paso de cada coche, el actual campeón del mundo, Sébastien Ogier, se vio incapaz de plantar cara a Neuville. Ogier terminó finalmente el día en un distante quinto puesto [+1m32,8s].

En desventaja por abrir la pista el viernes, el líder del campeonato, Elfyn Evans, se dirigió al parque de asistencia tras haber sido el que más terreno ha ganado este sábado. El galés remontó de la novena a la sexta posición, lo que podría resultar extremadamente valioso para sus aspiraciones al título.

Evans superó a Esapekka Lappi, de Hyundai, y a Josh McErlean, de M-Sport Ford, para situarse séptimo tras la octava especial. La remontada de Evans se vio favorecida por un problema en el colector de escape que obligó a McErlean a abandonar con su Ford Puma.

El compañero de equipo de McErlean, Martins Sesks, también tuvo problemas al sufrir un pinchazo en la rueda delantera derecha en la novena etapa, lo que aupó a Evans al sexto puesto.

Sesks completó el bucle de la tarde en séptima posición, cómodamente por delante de un frustrado Lappi, que no pudo igualar el ritmo marcado por sus compañeros de equipo en Hyundai, Neuville y Fourmaux.

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Completaron el top 10 Jon Armstrong, de M-Sport Ford, y el líder estonio de la categoría WRC2, Robert Virves, que se sitúa con una ventaja de 10,1 s sobre el finlandés Roope Korhonen.

Takamoto Katsuta, de Toyota, se vio obligado a convertir su participación en una sesión de pruebas debido a su posición en la carretera, ya que se reincorporó al rally después de que un doble pinchazo acortara su etapa del viernes.

Dos pasadas por la especial de Kaariku, de 24,39 km, pondrán fin al rally el domingo.