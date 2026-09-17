El WRC cancela el Rally de Arabia Saudita y terminará el año en Cerdeña

La FIA ha confirmado que la final de la temporada 2026 del World Rally Championship en Arabia Saudita ha sido cancelada y no será reemplazada, por lo que el Rally de Cerdeña es ahora la última ronda.

Arabia Saudita debía albergar su rally del 11 al 14 de noviembre, pero estaba entre los muchos eventos de automovilismo en Oriente Medio que afrontaban incertidumbre en medio del conflicto en curso en la región.

Esta decisión llega tras semanas de conversaciones y se produce días después de que tanto Toyota como Hyundai comunicaran a la FIA que los miembros de sus equipos no pueden viajar a Oriente Medio debido a políticas de viaje a nivel de empresa.

M-Sport-Ford había estado preparada para viajar a Arabia Saudita la semana pasada, dado que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico declaró que era seguro viajar a Jeddah y la región circundante.

El equipo británico también había solicitado garantías de seguridad a los organizadores del evento, pero desde el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores actualizó sus recomendaciones desaconsejando viajar a partes de Arabia Saudita.

Así que el WRC y la FIA habían estado siguiendo de cerca la situación y se mantenían en diálogo con los organizadores del evento y los equipos para evaluar todas las opciones que permitieran que el evento siguiera adelante.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

Pero la FIA ha tomado ahora la decisión de cancelarlo, según dijo el presidente del organismo rector, Mohammed Ben Sulayem: “Hemos trabajado estrechamente con nuestros socios en Arabia Saudita, nuestro club miembro la Saudi Automobile and Motorcycle Federation, WRC Promoter y las partes interesadas de nuestro campeonato en los últimos meses para explorar todas las vías posibles que permitieran que el Rally Saudi Arabia se celebrara según lo previsto.

"Sin embargo, los acontecimientos regionales en curso significan que el componente WRC del Rally Saudi Arabia no se llevará a cabo este año. Estas nunca son decisiones fáciles, particularmente después del importante trabajo realizado por todos los involucrados en la preparación del evento.

“Aunque el componente WRC del evento no tendrá lugar este año, nuestra confianza en los organizadores y en el futuro a largo plazo del rally permanece sin cambios.

"El evento del FIA Middle East Rally Championship continuará según lo previsto en noviembre, y seguiremos trabajando estrechamente con SAMF, SMC y el equipo organizador para apoyar la exitosa realización del evento en noviembre.

“Nuestro foco ahora está firmemente puesto en el futuro. Seguiremos trabajando junto con nuestros socios en Arabia Saudita y WRC Promoter para traer de vuelta el FIA World Rally Championship en 2027."

Rally Saudi Arabia debutó en el WRC el año pasado, en lo que fue la primera ronda de un importante acuerdo de 10 años firmado con el campeonato en 2024.

Mohammed ben Sulayem, FIA President Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La decisión de terminar la temporada en el Rally de Cerdeña del 1 al 4 de octubre ha llegado por sorpresa. Se había anticipado que, en caso de cancelarse Arabia Saudita, se buscaría una ronda de reemplazo para completar el calendario de 14 pruebas.

Las especulaciones habían sugerido que el Rally Catalunya en España podría llenar el vacío, pero en su lugar la temporada terminará una ronda antes.

Esto tendrá un impacto significativo en la lucha por el título, que tenía 21 puntos separando a los tres primeros después de que Oliver Solberg se metiera en la pelea tras ganar en Chile el fin de semana pasado.

Esto significa ahora que Elfyn Evans está encaminado a convertirse en el primer campeón británico del WRC desde Richard Burns en 2001, con el galés aventajando a su compañero de equipo en Toyota Sami Pajari por 17 puntos.