WRC 2022: Nuevo reglamento, nuevos coches y todo lo que debes saber

La nueva reglamentación del Rally1, centrada en los coches con motor híbrido, ha supuesto la mayor modificación del reglamento de la serie desde hace una generación, y promete ofrecer la temporada más imprevisible de las últimas décadas.

El año pasado, el WRC se despidió de sus monstruos "modernos del Grupo B", y las nuevas bestias de 500 CV están listas para ser liberadas en los caminos más duros del mundo.

Toyota, Hyundai y un rejuvenecido M-Sport, que se beneficia de un mayor apoyo de Ford, han estado trabajando sin descanso en la construcción de sus nuevos coches. Cada uno de ellos parte de una página en blanco, y nadie sabe qué marca llegará a la cima.

El Rally de Montecarlo de este fin de semana, que da comienzo al WRC 2022, también verá nuevas alineaciones de pilotos y al final del año habrá un cambio de campeón del mundo, ya que el ganador del título del año pasado, Sébastien Ogier, sólo disputará una campaña parcial con Toyota.

El reglamento del Rally1 está diseñado para llevar al WRC a un futuro mucho más sostenible y para atraer a nuevos fabricantes. Han dado lugar a que Hyundai, Toyota y M-Sport Ford diseñen y construyan coches totalmente nuevos en torno a un nuevo chasis espacial de acero más seguro.

El mayor cambio en los coches es la introducción de una unidad híbrida obligatoria de 100 kW acoplada al motor de combustión interna turboalimentado de 1,6 litros, el único componente clave que se mantiene de la anterior generación de coches. En conjunto, esto permitirá que el tren motriz desarrolle 500 CV que se utilizarán en ráfagas cortas en cada etapa.

Los pilotos tendrán que utilizar la potencia híbrida en cada etapa, con aumentos de potencia activados por el pedal del acelerador, mientras que se desbloquearán más aumentos mediante la regeneración de energía durante los movimientos de frenada en cada etapa.

Los pilotos tendrán que regenerar 30 kilojulios de energía antes de que se conceda otro impulso que se utilizará la próxima vez que toquen el pedal del acelerador.

Los 130 caballos extra se entregan mediante el uso de tres mapas de motor homologados a medida, seleccionados por los equipos, en función del tipo de etapa y de las condiciones.

Determinados por la FIA y los organizadores del evento, los pilotos deberán recorrer partes de los tramos de carretera y alrededor de los parques de servicio del evento en modo totalmente eléctrico.

En modo totalmente eléctrico, el coche tiene una autonomía de 20 km, mientras que su batería de 3,9 kWh, que funciona a 750 voltios, puede enchufarse y recargarse en el parque de servicio en 30 minutos. La unidad híbrida puede soportar un impacto de 70G.

Además, los coches funcionarán con un combustible 100% sostenible.

El chasis ya no se construye en torno al coche de producción y los equipos construyen sus máquinas desde cero. Los nuevos chasis espaciales de acero, más resistentes y seguros, regulados por la FIA, forman la base del coche, construido por primera vez con una distancia mínima entre ejes.

Según las pruebas e investigaciones de la FIA, los impactos laterales mostraron una reducción del 51% en la intrusión. La sección del techo puede absorber la energía hasta un 115% mejor que una carrocería anterior del WRC reforzada por una jaula antivuelco tradicional. Un impacto frontal contra un obstáculo rígido dio como resultado un 70% menos de intrusión en la zona del mamparo, protegiendo los pies y las piernas de los tripulantes.

Thierry Neuville, de Hyundai, ya ha elogiado el nuevo chasis más seguro luego de haberle permitido salir airoso de un desagradable accidente de pruebas en diciembre.

Los coches serán hasta 70 kg más pesados que sus predecesores, esto se debe principalmente a la incorporación del sistema híbrido. En total, las máquinas del Rally1 pesarán unos 1.260 kg.

La nueva normativa ha suprimido los dispositivos aerodinámicos adicionales, como los alerones y los flicks que se añaden a la carrocería fuera del splitter delantero y el alerón trasero. La carga aerodinámica total creada y su efecto en el coche se ha reducido en aproximadamente un 15% en comparación con la generación anterior del vehículo.

Los diferenciales centrales que se utilizaban para afinar la conducción están ahora prohibidos en favor de unos diferenciales mecánicos de deslizamiento limitado delanteros y traseros más sencillos que ofrecen un reparto fijo de la fuerza de torsión al 50:50 entre las ruedas delanteras y las traseras.

El recorrido de la suspensión se ha reducido a 270 mm. Aunque esto no tendrá ningún efecto sobre el asfalto, la diferencia se notará en los rallies de grava más duros.

Para hacer frente al peso extra de los coches, Pirelli ha modificado la construcción de sus neumáticos para contrarrestar los efectos de la carga extra y el desgaste que se produce en la goma. En los rallies de asfalto se utilizarán discos de freno de 300 m refrigerados por aire, mientras que en las pruebas de grava se instalarán versiones de 370 mm.

Pilotos: #33 Elfyn Evans/Scott Martin, #69 Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen, #1 Sebastien Ogier/Benjamin Veillas/#4 Esapekka Lappi/Janne Ferm* (compartiendo el tercer coche) #18 Takamoto Katsuta/Aaron Johnston

La decisión de Ogier de disputar un puñado de rondas significa que el WRC ha sufrido una temporada tonta muy ajetreada, con Toyota, Hyundai y M-Sport remodelando sus alineaciones de pilotos.

Elfyn Evans, subcampeón de los dos últimos años, permanece en Toyota junto al dos veces ganador de rallies Kalle Rovanpera, mientras que Esapekka Lappi ha regresado a la máxima categoría del WRC para compartir el tercer GR Yaris con Ogier.

Lappi consiguió su única victoria en el WRC con Toyota en Finlandia en 2017, y se le ha ofrecido una segunda oportunidad en la máxima categoría después de salir del radar tras su paso por Citroën y M-Sport. Takamoto Katsuta continúa en el coche de desarrollo de Toyota tras conseguir un podio el año pasado.

Toyota ha optado por desarrollar su participación en el Rally1 en torno a su último modelo GR Yaris.

Pilotos: #11 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, #8 Ott Tanak/Martin Jarveoja, #2 Oliver Solberg/Elliott Edmondson/#6 Dani Sordo/Candido Carrera*(compartiendo el tercer coche)

Hyundai ha llegado a nuevos acuerdos para retener a Thierry Neuville y al campeón de 2019 Ott Tanak para liderar su ataque, y ha reclutado al joven Oliver Solberg para sustituir a Craig Breen y compartir su tercer i20 con el experimentado Dani Sordo.

La marca coreana fue el último de los fabricantes en comprometerse con el nuevo reglamento y ha estado jugando a ponerse al día con el desarrollo del nuevo I20 N. El equipo realizó una simulación completa de rally de su coche prototipo en Italia antes de lanzar la iteración final de su retador.

Además, Hyundai no cuenta con un director de equipo permanente tras la marcha de Andrea Adamo por motivos personales. El director del tren motriz, Julien Moncet, ha asumido el papel de subdirector del equipo.

Pilotos: #42 Craig Breen/Paul Nagle, #44 Gus Greensmith/Jonas Andersson, #16 Adrien Fourmaux/Alexandre Coria, #19 Sebastien Loeb/Isabelle Galmiche (Monte Carlo solamente)

El mayor cambio se ha producido en M-Sport, que pasa de dos coches a cuatro para determinadas pruebas de 2022.

Breen ha sido recompensado luego de una serie de apariciones estelares en Hyundai con un contrato a tiempo completo y pilotará el muy esperado Ford Puma de aspecto atrevido junto a Gus Greensmith y Adrien Fourmaux, ambos retenidos de la temporada pasada.

El francés se está preparando para su primera temporada completa tras impresionar el año pasado. M-Sport también ha dado un golpe de efecto al conseguir que Sébastien Loeb conduzca un cuarto Puma en Montecarlo.

M-Sport ha pasado dos años desarrollando el Puma junto a Ford en los Estados Unidos tras un aumento del apoyo del óvalo azul. Ford enviará tres ingenieros a Montecarlo para ayudar al equipo.

Hay mucho optimismo en torno al coche, dado el éxito anterior de M-Sport en la entrega de coches fuertes en el inicio de un nuevo reglamento. El equipo ganó el doblete de pilotos y fabricantes en 2017, cuando se introdujo el último conjunto de normas.

Se espera que los dos pilotos más exitosos del WRC, Loeb, nueve veces campeón, y Ogier, ocho veces ganador del título, disputen temporadas parciales.

Las leyendas francesas se enfrentarán por primera vez en Montecarlo, una prueba que han ganado en 15 ocasiones entre ambos.

Loeb pilotará el Puma con su nueva copiloto Isabelle Galmiche sólo en Montecarlo, aunque podría haber más participaciones.

Asimismo, Ogier sólo está confirmado para Montecarlo, pero competirá en otras pruebas seleccionadas y también lo hará con un nuevo copiloto, Benjamin Veillas, que sustituirá al retirado Julien Ingrassia.

Nine-time champion Loeb will make his WRC comeback in a limited programme with M-Sport

Vuelven las pruebas volantes

Se ha confirmado un campeonato de 13 rondas para 2022 a medida que el WRC se acerca a la normalidad tras la pandemia del COVID-19.

Como siempre, Montecarlo da el pistoletazo de salida a la temporada antes de la vuelta a la nieve del Rally de Suecia, ausente el año pasado.

Las famosas carreteras de grava de Nueva Zelanda y el final de temporada de Japón, ambos víctimas del COVID, regresan junto con las clásicas Safari (Kenia) y Acrópolis (Grecia), que el año pasado tuvieron un regreso triunfal y muy esperado. Croacia ha conservado su lugar tras su exitoso debut en 2021, mientras que el WRC aún debe confirmar la ubicación de otra prueba de asfalto en agosto.

Fast gravel stages of New Zealand return for the first time since 2012, when Loeb took victory for Citroen

Photo by: Motorsport Images