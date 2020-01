WRC 2020: Neuville y Hyundai ganan su primer Monte

Montecarlo (Mónaco) .- Thierry Neuville se hizo con la victoria en la 88ª edición del Rally de Montecarlo, después de haberlo perdido en 2019 por tan sólo 2 segundos. El belga, que comenzó con mucha fuerza en la jornada del jueves, perdió un poco de fuelle durante el segundo día y parte del tercero para lanzar un fulminante ataque en la jornada final que le dio la victoria en Montecarlo, la segunda de un piloto belga después de que Jacques Edouard Ledure lo ganase en 1924.

Tras el ataque en el último bucle del sábado, no del todo determinante, Neuville salió a por todas en el primer paso por el mítico Col de Turini en la 13ª especial del rally. Ya en el primer sector le endosó 1.6 segundos a Ogier y Evans, que calcaron sus tiempos, para llegar a meta con una ventaja de 5 segundos con el británico y de 6.2 con el francés.

Las caras de los dos pilotos de Toyota al llegar al control reflejaban entre perplejidad y susto con el tramo que había logrado hacer Neuville. "No he ido mal, no ha sido perfecto y ha sido un buen tramo para Thierry [Neuville]", dijo Evans, mientras que Ogier decía no estar del todo "cómodo, nunca voy a apretar más de lo que siento que debo".

Por el contrario, Neuville, con esa sinceridad que le caracteriza y por el hecho de ser el primero de los tres en parar, volvió a decir que no sabía "si había sido suficiente. Había más agarre del que esperaba en la parte final, no sé si he apretado bastante".

Al finalizar el bucle de la mañana, Neuville seguía metiendo tiempo a sus dos rivales, tanto que se colocó líder, con una ventaja de 4 segundos sobre Evans, que trataba a duras penas de aguantar el tipo, pero que no podía hacer lo suficiente para contener al de Hyundai que en sólo dos tramos le había metido más de diez segundos.

Ogier, que por momentos parecía estar a punto de sacar la bandera blanca, perdía cerca de 13. Ninguno de los dos Toyota alcanzaban a explicarse la efectividad del ataque de Neuville, que, encima, comentaba al terminar que no había sido una buena etapa para él ¿De nuevo sinceridad o esta vez estaba tratando de jugar con la mente de sus rivales?

Neuville prepara el jaque

El belga continuó desatando su ataque en la segunda pasada por Turini, llegados a este punto, nadie parecía poder plantarle cara al de Hyundai, que le conseguía sacar tiempo tanto a Evans como a Ogier, para afrontar la power stage con unas diferencias de 11.1 y 12.6 segundos respectivamente, suficiente para afrontar el último tramo sin arriesgar, pero sin poder tampoco relajarse en exceso.

Esta vez ya sí con absoluta confianza, admitió no haberse guardado nada. "He dado el máximo, les veo capaces de sorprendernos y he apretado fuerte" explicó el belga. "No ha sido un mal tramo, pero obviamente no era suficiente", dijo el galés, mientras que Ogier tiraba ya la toalla: "Con esa diferencia no creo que vaya a ser posible".

No deja ni las migas

Neuville se encargó de demostrarle en la power stage al hexacampeón que efectivamente, hoy le iba a tocar darle el testigo del rally en el que más éxitos había cosechado en francés. Con la ventaja que ya traía después de tres magistrales tramos, el piloto de Hyundai no quiso aflojar ni siquiera en la especial final, llegando a meta con una ventaja de solo 16 milésimas con un Ogier que lucho por llevarse el bonus, pero que no pudo ante el empuje del belga.

Ogier, gracias a ese punch final, terminó el rally en segundo lugar, mientras que Evans se desinfló en la última jornada. Pese a todo gran rally del galés aguantando el ritmo de dos fueras de serie como Neuville y Ogier.

En la lucha fuera del podio, Sebastien Loeb perdió la cuarta plaza con Esapekka Lappi tras salirse en la 14ª especial, perdiendo cerca de veinticinco segundos y sirviendo en bandeja el sorpasso del finlandés. La sangría de segundos en la última pasada del rally, con graves problemas en sus neumáticos, hizo que también el debutante Rovanpera le adelantase.

Rallye de Montecarlo 2020 - Clasificación final

Pos. Piloto/copiloto Coche Tiempo/distancia 1 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé WRC 3.10'57”6 2 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +12"6 3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +14"3 4 Lappi/Ferm Ford Fiesta WRC +3'09"0 5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +4'17"2 6 Loeb/Elena Hyundai i20 Coupé WRC +5'04"7 7 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +11'27"9 8 Suninen/Lehtinen Ford Fiesta WRC +13'30"4 9 Camilli/Buresi Citroen C3 R5 +13'42"2 10 Ostberg/Eriksen Citroen C3 R5 +14'21"8

La clasificación del mundial tras el Rally de Montecarlo:

1º Thierry Neuville 30 puntos

2º Sebastien Ogier 22 puntos

3º Elfyn Evans 17 puntos

4º Esapekka Lappi 13 puntos

5º Kalle Rovanpera 10 puntos

6º Sebastien Loeb 8 puntos

