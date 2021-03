Toyota apunta a probar su WRC híbrido en el verano

Encabezado por el director técnico de la escuadra, Tom Fowler, Toyota está desarrollando la nueva especificación del coche que competirá en el WRC con base en un GR Yaris.

M-Sport Ford ya tiene muchas esperanzas puestas en su último proyecto, mientras que Hyundai Motorsport ha empezado a trabajar en un modelo a pesar de que el consejo de administración de la empresa aún no ha tomado una decisión firme sobre sus planes más allá de la temporada 2021.

"El coche del Rally1 de 2022 se encuentra en su mayor parte en la fase de diseño y se han iniciado algunos trabajos de fabricación", dijo Fowler, que no quiso aclarar si el retraso en la recepción del hardware híbrido proporcionado por Compact Dynamics había interrumpido los planes.

Al principio, haremos algunas pruebas con vehículos de transporte, lo que significa que llevarán algunas piezas de 2022, pero no todas y no todas en el chasis correcto".

"Después de las pruebas con el coche mula, esperamos que durante el verano podamos correr con un coche completo, con el paquete completo”, añadió.

El director del equipo, Jari-Matti Latvala, confirmó que el piloto de desarrollo de Toyota Gazoo Racing, Juho Hanninen, conducirá exclusivamente el primer coche mula antes de que entren en escena sus pilotos oficiales del WRC.

"Juho Hanninen es nuestro piloto de pruebas y además tenemos tres grandes pilotos en nuestro equipo", dijo Latvala.

“Sebastien ha ganado títulos con diferentes fabricantes de coches y es siete veces campeón del mundo, pero también está su conocimiento, información y las habilidades”.

"Seguro que es una herramienta muy importante para nosotros y utilizaremos las habilidades que tiene para obtener su opinión sobre el coche”.

“Será emocionante ver cómo se abre un nuevo capítulo en el Campeonato del Mundo de Rallies. Creo que, en general, el híbrido es un buen concepto”.

“Pienso que en los rallies es muy difícil hacer funcionar un modelo eléctrico por completo en todas las etapas y todos los tramos en carretera, es un concepto muy difícil de hacer funcionar en el mundo de los rallies".

Latvala, que sucedió a Tommi Makinen como director de equipo el pasado mes de diciembre después de que Toyota Gazoo Racing Europe tomara el control del programa WRC de la compañía, ha insinuado que está deseando probar los modelos de desarrollo para ayudar a ampliar su apreciación de las reglas híbridas.

"No creo que vaya a hacer muchas pruebas, pero he dicho que me gustaría probar el coche en algún momento y tener la comprensión y la sensación de dónde estamos con el nuevo reglamento en comparación con el pasado", dijo el 18 veces ganador de eventos del WRC.

“He conducido coches diferentes de los últimos 20 años, así que me gustaría saber cómo es el futuro coche”.

“Eso me permitiría tener una comprensión general de lo que los pilotos están hablando cuando dan sus comentarios técnicos”.

"Pero creo que, en el primer test, con Juho al volante, hay que poner el coche al nivel en que todo funcione y en que el correcto concepto del coche esté ahí. Después de eso podríamos comenzar la puesta a punto con los pilotos principales”.

