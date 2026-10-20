WRC

Thierry Neuville logra un exitoso debut en carreras de circuito

El campeón mundial de rally 2024 saboreó la victoria en su debut en Imola

Tom Howard

Edited: 21 oct 2026, 2:24

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Foto de: Hyundai

El piloto del World Rally Championship Thierry Neuville logró la victoria en su histórico debut en carreras de circuito en el Imola Classic.

El campeón del WRC 2024 cambió la maquinaria de rally por un Ford Escort RS1600 y su propio BMW M3 E30, compitiendo en la categoría Heritage Touring Car Cup en la cita de las Le Mans Classic Series en el circuito de Emilia-Romagna. La parrilla también incluyó a nombres como los ex campeones y ganadores de carreras del British Touring Car Championship Jake Hill, Steve Soper y Rob Huff.

Aunque Neuville compitió a tiempo completo en el WRC durante las últimas 15 temporadas, el belga ya había realizado previamente apariciones esporádicas en eventos de carreras de circuito y logró la victoria en una carrera de turismos del TCR Germany en 2019.

Compartiendo el Escort junto al habitual de las carreras históricas Raphael de Borman, la pareja consiguió una contundente victoria de clase (1972-1981) en la primera carrera de una hora. En la segunda carrera, Neuville tuvo que retirar su BMW por un problema técnico.

“Durante dos sesiones de test el jueves pude descubrir la hermosa pista de Imola mientras conducía por primera vez el BMW M3 E30”, escribió Neuville en Instagram.

“El viernes y el sábado se centraron en afinar las puestas a punto de ambos coches y en ir alcanzando lentamente los límites para asegurarme de poder rendir bien en la clasificación, donde pudimos lograr la pole position de la clase con el Escort y asegurar el P2 con el M3.

“El domingo fue día de carrera, con 2 carreras de 1h cada una, donde, pese a una penalización importante (clasificado como piloto Gold), Raphael y yo pudimos conseguir una victoria de principio a fin en la HTC Race 1, mientras que en la HTC Race 2 lamentablemente tuve que retirar el coche después de una vuelta por problemas técnicos.

“Además de divertirme mucho en los coches, también disfruté mucho del ambiente en el paddock, de conocer a gente nueva y apasionada, y del tiempo pasado con mi equipo LifeLive Motorsport, que cuidó muy bien de mí y de nuestros clientes”.

Después de declarar su deseo de reducir sus compromisos en el WRC el próximo año, Neuville espera poder hacer más apariciones en las Le Mans Classic Series en 2027.

“Veremos qué trae el próximo año, pero ojalá encuentre otra oportunidad para volver a formar parte de esta serie en 2027”, agregó.

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo La FIA ratifica el reglamento deportivo clave del WRC 2027

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Tom Howard





La FIA ratifica el reglamento deportivo clave del WRC 2027



WRC



WRC 15 h



La FIA ratifica el reglamento deportivo clave del WRC 2027





El kit car del Fiesta WRC 2027 de M-Sport se deja ver



WRC



WRC 5 d



El kit car del Fiesta WRC 2027 de M-Sport se deja ver





Adrien Fourmaux, confiado en pilotar en el WRC pese a la incertidumbre de 2027



WRC



WRC 7 d



Adrien Fourmaux, confiado en pilotar en el WRC pese a la incertidumbre de 2027

More from

Thierry Neuville





Takamoto Katsuta “nunca” olvidará la ayuda de sus rivales tras su gran accidente en Paraguay



WRC



WRC



Rally del Paraguay



1 mo



Takamoto Katsuta “nunca” olvidará la ayuda de sus rivales tras su gran accidente en Paraguay





Thierry Neuville afirma que el Rally de Finlandia fue "demasiado rápido", pero sus rivales no están de acuerdo



WRC



WRC



Rally de Finlandia



2 mo



Thierry Neuville afirma que el Rally de Finlandia fue "demasiado rápido", pero sus rivales no están de acuerdo





Los pilotos del WRC reaccionan al histórico nuevo acuerdo de promotor en el campeonato



WRC



WRC



Rally de Finlandia



2 mo



Los pilotos del WRC reaccionan al histórico nuevo acuerdo de promotor en el campeonato

Últimas noticias





Exclusivo: Checo Pérez dice que "podría seguir 10 años", pero revela "hay un precio que pagar" en F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 h



Exclusivo: Checo Pérez dice que "podría seguir 10 años", pero revela "hay un precio que pagar" en F1





Thierry Neuville logra un exitoso debut en carreras de circuito



WRC



WRC WRC 5 h



Thierry Neuville logra un exitoso debut en carreras de circuito





Lawson no se fía de Alpine con el recuerdo de 2024: "No hay nada garantizado"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



8 h



Lawson no se fía de Alpine con el recuerdo de 2024: "No hay nada garantizado"





La FIA insiste en que las carreras de F1 en Qatar y Abu Dhabi se disputen según lo previsto



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



9 h



La FIA insiste en que las carreras de F1 en Qatar y Abu Dhabi se disputen según lo previsto

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete