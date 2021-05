Tanak quita el liderato a Sordo al final del viernes en Portugal

Matosinhos (Portugal).- Ott Tanak termino la primera jornada del Rally de Portugal en cabeza tras un inicio en el que no se mostró muy a gusto. Dani Sordo, que termino el bucle de la mañana en cabeza, tuvo muchos problemas con sus neumáticos que le impidieron conservar la primera plaza. Elfyn Evans acabó en segundo lugar, a seis segundos de Tanak.

Thierry Neuville, que estaba rodando en segundo lugar, por detrás de Sordo, se vio obligado a abandonar después de haber golpeado un talud, rompiendo la suspensión de su Hyundai i20 WRC.

Sébastien Ogier, no pudo hacer mucho abriendo pista y terminó el día en la quinta plaza, perdiendo 24 segundos con Tanak, pero con la ventaja de no tener que abrir pista el sábado.

Neumáticos duros en todos los coches

Con la escasez de neumáticos blandos, todos los pilotos tuvieron que decantarse por utilizar los duros en la segunda parte del día, casi todos montando cuatro neumáticos duros y dos blandos.

Kalle Rovanpera, que hizo algunos ajustes en los reglajes para conseguir mejorar los resultados de la mañana, logró el scratch en la segunda pasada por Lousa con una ventaja de 1,4 segundos sobre Gus Greensmith y dos por delante de Danio Sordo, que seguía al frente de la clasificación, ganando tiempo a sus dos compañeros de equipo y a Evans y Ogier, que seguía siendo el más lento de los favoritos.

"No he cambiado muchas cosas", decía Sordo al terminar el tramo y admitía que en la parte final no había ido "bien, hay que tratar de mejorar en el siguiente [tramo]".

Sordo, suma y sigue

El cántabro seguía muy sólido y cada vez mejor acoplado con su nuevo copiloto, Borja Rozada, consiguiendo de nuevo el mejor tiempo en el segundo tramo de la tarde tras haber cedido con Rovanpera y Greensmith en Lousa.

Con una clasificación realmente apretada, Neuville se situaba a espaldas de su compañero de equipo, con los cuatro Toyota a continuación por delante de Ott Tanak, que se tuvo que conformar con la séptima plaza, a 4,4 segundos de Sordo tras haber sufrido un pinchazo.

En el siguiente tramo, Sordo tuvo un problema con sus neumáticos delanteros a los que, sorprendentemente, se les desprendió la banda de rodadura, teniendo que ralentizar y terminar la etapa literalmente 'en las lonas'.

Pese a todo, el cántabro siguió al frente de la general y solo cedió 2,7 segundos con Tanak, que se llevó el scratch y se mostró más contento que en las anteriores especiales, aunque confesó que aún le "faltaba algo".

Neuville y Evans también consiguieron hacer un tiempo más rápido que Sordo, mientras que Ogier siguió sufriendo el calvario de abrir pista y se estancó en la séptima plaza.

Mortagua, accidente de Neuville y debacle de Sordo

En el penúltimo tramo, el golpe de de efecto lo daba Neuville, que golpeó un talud en una curva a derechas, lo que hizo despegar a su Hyundai i20 WRC hacia la parte derecha de la pista, rompiendo la suspensión trasera.

El belga terminó el tramo con la rueda colgando, perdiendo más de tres minutos y teniendo que abandonar el rally, pese a sus esfuerzos y los de su copiloto Martin Wydaeghe.

El más perjudicado, además del propio Neuville, fue Evans, que se encontró con su rival rodando pocos metros por delante y con la visibilidad cegada por el polvo levantado por el piloto de Hyundai, aunque al final los comisarios le otorgaron el tiempo de Ogier.

Sordo continuó con sus problemas de neumáticos que le impidieron apretar y, para colmo de males, caló su Hyundai, acabando a 21 segundos de Tanak, cediendo el liderato de la clasificación por 3,4 segundos e incluso la segunda plaza, tras la decisión de los comisarios de otorgar a Evans el tiempo de Ogier.

La superespecial en el circuito de rallycross de Lousada, con solo 3,36 kilómetros, no trajo cambios en la general, pero sí gran diversión para el publico con los duelos en pista. Ott Tanak se anoto la victoria parcial, afianzando su primera plaza por delante de Evans y Sordo.

Clasificación general del Rally de Portugal - Viernes

Las fotos del viernes del Rally de Portugal 2021 del WRC

Dale al Play para disfrutar; pulsa Versión Completa abajo del todo si no se carga la galería

